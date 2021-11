S e sei una ragazza Scorpione attenta a non lasciarti guidare troppo dall’improvvisazione, altrimenti potresti incappare in questi disastri beauty.

Fin dall’antichità donne e uomini sono abituati a consultare le stelle per le proprie decisioni, grandi o piccole che siano, e a credere che essere nati sotto una determinata costellazione significhi avere in dono alcune caratteristiche ben precise. Che tu ci creda o meno, giocare con lo zodiaco può essere divertente, soprattutto se ad esso associ alcune scelte beauty. Ad ogni segno, infatti, corrispondono attitudini ed errori di bellezza da non compiere. Ecco quindi gli scivoloni che dovresti evitare se sei nata sotto il segno dello Scorpione.

Esagerare con la skincare routine

Se il tuo segno zodiacale è lo Scorpione sei una ragazza tenace e cocciuta, che quando persegue un obiettivo non molla fino al momento in cui lo raggiunge.

Ami non lasciare nulla al caso e proprio per questo il tuo momento beauty preferito è quello che coincide con la skincare routine, che compi rigorosamente ogni sera e ogni mattina, dedicando ad ogni passaggio minuti interminabili.

Impara ad ascoltare la tua pelle

Prendersi cura del viso in modo minuzioso è indubbiamente un’abitudine positiva, tuttavia la tua tendenza alla perfezione potrebbe farti correre il rischio contrario, ovvero quello di esagerare e di creare un danno alla tua pelle, invece che un beneficio.

Anche se la skincare coreana ci ha insegnato che si debbano usare ogni giorno un’infinità di prodotti, non è detto che sia sempre così.

A volte, infatti, la tua pelle ha bisogno di una cura intensiva formata da diversi step, mentre altre per sentirsi nutrita e splendente necessita solo un po’ di crema idratante. I fattori che determinano questi cambiamenti e rendono la pelle un organo in continua evoluzione sono tanti, da quelli climatici a quelli ormonali.

Come rendersene conto? Imparare ad ascoltandola. Se dopo la fase della detersione la senti secca, passa a tonico, siero, contorno occhi e crema idratante. Se invece provi una sensazione di comfort limitati a un buon siero o a una crema.

Truccare troppo gli occhi

Le ragazze appartenenti al segno dello Scorpione sono estremamente passionali e amano non passare inosservate.

Se sei nata tra il 23 ottobre e il 22 novembre è molto probabile che siano gli occhi quelli che consideri la tua arma di seduzione.

Quando ti trucchi ami focalizzare l’attenzione massima proprio su questa parte del viso, che enfatizzi curando ogni dettaglio. Nei tuoi beauty look non può mancare il nero, che a volte usi per creare smokey eyes intensi mentre altre per realizzare linee grafiche e decise con l’eyeliner.

Considera l’orario e le occasioni

Siamo tutte concordi nel sostenere che lo smokey eyes sia una delle tendenze make up più azzeccate degli ultimi anni ma non rappresenta sempre la scelta più idonea per esaltare la tua bellezza. Se è mattina e ti stai truccando per andare a scuola o al lavoro potrebbe risultare eccessivo.

Per mettere in primo piano lo sguardo senza esagerare, oltre a un velo di mascara che non deve mai mancare, un trucchetto potrebbe essere realizzare quello che viene definito Tightlining, ovvero una riga di matita nera all’interno della palpebra superiore dell’occhio, all’attaccatura delle ciglia. Quella che si forma con questa tecnica è una vera e propria cornice che pur non vedendosi dona tridimensionalità all’occhio.

Attenta alle sopracciglia

Da brava Scorpione e attenta ai dettagli come sei, sicuramente nelle tue sessioni make up non dimentichi le sopracciglia, che ami sfoggiarle ben definite ma attenta a non esagerare con la pinzetta. Ricorda che ciò che rimuovi potrebbe non ricrescere più o farlo a fatica dopo tanto tempo, quindi piuttosto che eliminare i peli che ti sembrano eccessivi, pettinali e fissali con un gel per sopracciglia.

Sperimentare troppo dal parrucchiere

Le donne Scorpione sono un vulcano sempre pronto ad esplodere. La loro energia, infatti, è contagiosa e cerca costantemente modi nuovi per esprimersi. Questo le porta ad appassionarsi alle ultime tendenze e a non porsi limite: se c’è in circolazione un nuovo trattamento, taglio o colore di capelli, provarlo sarà la sua prossima mossa.

Se appartieni a questo segno e ti ritrovi nella descrizione, probabilmente nel tuo curriculum figurano scelte beauty davvero horror. Quando ciò riguarda il make up, la soluzione è una buona dose di struccante, ma se è stato l’appuntamento dal parrucchiere a risultare fallimentare, il rimedio potrebbe essere decisamente più lungo.

Tieni a bada la tua voglia di cambiamento

Quindi se scrollando il feed Instagram noti sulla tua celeb del cuore un colore di capelli fluo pazzesco o un taglio rasato d’impatto, rifletti un attimo prima di prenotare una seduta con l’hair stylist. Quando si parla di capelli, infatti, le scelte vanno fatte prevalentemente seguendo la forma del viso e i colori che più si sposano con occhi e incarnato. Ovviamente nulla ti vieta di provare qualcosa di più strong di tanto in tanto, ma attenta a non esagerare.