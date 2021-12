I l pragmatismo è tra le caratteristiche primarie delle nate sotto la stella del Sagittario, che anche nella beauty routine non amano perdere tempo ma andare dritte al sodo

Le ragazze nate sotto il segno del Sagittario, ovvero dal 23 novembre al 21 dicembre, sono piene di ottimismo, energia e voglia di divertirsi.

Partner in crime estremamente fedeli, su di loro si può sempre fare affidamento nonostante siano spesso con la testa tra le nuvole e diano l’impressione di non ascoltare.

Ovviamente non è affatto così ma il guaio è che spesso sono tantissimi i pensieri che affollano la loro mente, pronti a trasformarsi in nuovi progetti o sfide da intraprendere.

Questa attitude si riversa anche sull’approccio alla beauty routine, che per le Sagittario è importantissima ma, allo stesso tempo, non deve interferire con il resto delle azioni quotidiane e con la vita super dinamica che conducono.

Skincare veloce ed efficace

Secondo lo zodiaco chi è nata sotto questa stella non ama perdere troppo tempo sulle singole azioni perché quelle da compiere durante la giornata sono tante e ogni minuto è prezioso.

Per questo, se sei una Sagittario il tuo beauty case è molto probabilmente ridotto all’osso perché sei convinta che non servano tanti passaggi per prendersi cura di sé.

Questa tesi può essere in parte condivisibile, purché si scelgano i prodotti giusti.

Detersione ed eliminazione trucco in un solo gesto

Il primo modo per ottimizzare i tempi della skincare routine è quello di indirizzarsi verso prodotti che racchiudano più funzioni in una. Nel caso della detersione, potresti scegliere una formula in olio o burro da usare mattina e sera. Questa tipologia infatti, deterge, nutre ed elimina sebo in eccesso e sporco dalla pelle molto velocemente e allo stesso tempo rappresenta uno degli struccanti più delicati che ci siano.

Usare un olio o un burro per questo scopo inoltre è semplicissimo, basta metterne un po’ sui polpastrelli e sfregarli delicatamente sugli occhi e sul viso e quando il trucco è completamente sciolto lavarlo via con acqua tiepida.

Questa tecnica è anche la base della doppia detersione ma se vuoi metterla in pratica dopo l’olio dovresti usare anche con un detergente schiumogeno.

Idratazione smart

Se ti lavi il viso con l’olio o il burro, a meno che la tua pelle non sia estremamente secca, dovrebbe risultate già piuttosto nutrita e non necessitare di un numero infinito di passaggi successivi.

Questo però non significa ridurre a zero la fase dell’idratazione ma semplicemente abbreviarla. Per le Sagittario più pigre alcuni passaggi possono quindi essere saltati ma non tutti. Non dimenticare mai una buona crema idratante e un contorno occhi.

Protezione solare inclusa nei prodotti che già usi

Le ragazze del segno solitamente amano passare molto tempo all’aria aperta e proprio per questo un ingrediente base della beauty routine che non puoi proprio dimenticare se ne fai parte è la protezione solare che funga da schermo ai raggi negativi del sole sia in estate sia in inverno.

Sempre per il principio di ottimizzare il più possibile i passaggi scegli una crema idratante che la contenga. In alternativa, se usi il fondotinta sappi che oggi molte formule ne sono munite quindi opta per una di queste e in un solo gesto sarai truccata e protetta.

Make up colorato ma versatile

Altre caratteristiche delle donne Sagittario è di essere piene di brio e amare sperimentare sempre cose nuove. La loro sensualità è esuberante e non si esprime in modo classico ma con un tocco di originalità.

Se ti rivedi in questa descrizione tra i mai più senza della tua beauty routine rientra senza alcun dubbio una palette occhi non eccessivamente grande così da poter essere portata facilmente in borsa o in zaini da viaggio, ma allo stesso tempo ricca di colori diversi che ti diano modo di sperimentare ogni giorno un look diverso e di esprimere attraverso il make up la tua personalità eclettica e ricca di sfaccettature.

I colori più adatti per te? Quelli del cielo e del mare, elementi che ti fanno sognare e che rappresentano una via di fuga della realtà alla quale non rinunceresti mai.

Formule a prova di sport

Da brava Sagittario sei una ragazza piuttosto sportiva, che anche in vacanza adora fare lunghe passeggiate nella natura e difficilmente non possiede un abbonamento in palestra.

Di conseguenze il tuo make up deve essere a prova di fatica e sudore. La base, sarebbe meglio lasciarla priva di trucco in modo da permettere alla pelle del viso di respirare liberamente. Tuttavia se non vuoi rinunciare al fondotinta, opta per formule leggere, in acqua e prive di tensioattivi che, al contrario, ostruiscono i pori e potrebbero provocarti brufoli, punti neri e altre sfogazioni.

Scegli prodotti waterproof

Per quanto riguarda mascara, matite occhi e eyeliner scegli sempre versioni waterproof e quindi resistenti all’acqua, così da non correre il rischio di sembrare un panda già dopo i primi metri di corsa.