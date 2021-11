L e ragazze Sagittario sono sognatrici ma allo stesso tempo piuttosto concrete e hanno approccio tutto loro alla routine beauty. Scopriamolo insieme

Il Sagittario è il segno che spetta in sorte a chi è nata tra il 23 novembre e il 21 dicembre.

Le ragazze baciate da questo zodiaco sono in costante evoluzione e amano viaggiare, sia fisicamente sia con la mente, cercando sempre di conoscere cose nuove e mettere in cantiere progetti o percorsi da intraprendere.

Piuttosto espansive e generose, le Sagittario nel loro peregrinare amano circondarsi di persone con le quali condividere esperienze e pensieri.

Ma le caratteristiche del segno ovviamente non finiscono qui. Sono molte altre le sfaccettature che lo rendono unico e che influenzano anche il modo di intendere l’universo beauty e di plasmare su di sé skincare, make up e hair care.

Skincare routine veloce ed efficace

Scrupolosa e sempre attenta, la donna Sagittario non ama improvvisare, e per quanto riguarda la cura della pelle vuole conoscere a fondo i prodotti che usa.

Estremamente pratica e poco incline a perdere tempo, predilige quelli che assicurano diverse azioni in un unico trattamento e non necessitino di tanti step.

I prodotti giorno che non puoi dimenticare

Se sei una Sagittario e vuoi assecondare la tua indole, non dovresti mai dimenticare i sieri nella skincare routine, specialmente se la tua pelle non è eccessivamente secca.

Questi elisir infatti, benché siano nati per essere propedeutici agli step successivi e amplificarne i risultati, se scelti opportunamente possono anche essere sufficienti per una cura della pelle giornaliera basica, alla quale affiancare pochi altri prodotti. Gli ingredienti vincente da ricercare nei sieri in questo caso sono la vitamina C e l’acido ialuronico.

Da brava esploratrice quale sei è molto probabile che la tua propensione sia quella di passare più tempo possibile all’aria aperta. Se così è non dimenticare mai di stendere, prima di uscire di casa, una crema idratante munita di filtro protettivo contro i raggi negativi del sole.

I prodotti notte che ti faranno splendere il giorno successivo

La sera è sicuramente il momento che preferisci per prenderti cura della pelle ma anche in questo caso ami farlo a modo tuo, affidandoti a maschere ristrutturanti da lasciare agire tutta la notte mentre riposi.

Make up: da bon ton a rock in poche mosse

Le nate sotto il segno del Sagittario sono solitamente piuttosto pragmatiche ed essenziali ma nel loro animo convivono due sfaccettature che spesso possono sembrare agli antipodi: una conformista e l’altra ribelle.

Questo mix esplosivo in realtà non genera caos ma una personalità poliedrica che trova il suo libero sfogo soprattutto attraverso il make up.

Minimal per il giorno

La parola d’ordine per il trucco giorno delle Sagittario è minimalismo. Anche per tenere fede all’idea di non voler perdere troppo tempo, le ragazze del segno credono che non sia necessario esagerare per essere al top.

A scuole, al lavoro o per il tempo libero diurno quindi la scelta giusta per te che hai questo segno in sorte è una base omogenea e super naturale, accentuata solo da un velo di blush sulle gote.

Sugli occhi non può mancare un ombretto neutro nei tono del burro o del rosa ma soprattutto il mascara, l’unico passaggio al quale ami dedicare un po’ di tempo in più, così da rendere le tue ciglia il focus dell’intero make up.

Completa il look il rossetto, o meglio nel tuo caso una tinta labbra, che una volta stesa rimane lì fino a sera senza bisogno di ulteriori ritocchi. Il colore must have: tutte le tonalità di nude.

Multicolor per la sera

La musica cambia completamente la sera, quando è l’anima ribelle del Sagittario a prendere il sopravvento.

In questo caso il trucco si tinge di colore sugli occhi, che rimangono il punto focale dell’intero make up look.

La nuance must have per le donne del segno è il viola, da sfumare alla perfezione per realizzare uno smokey eyes estremamente rock. Ottimi anche blu e verde. Per non sbagliare, il consiglio è quello di dotarti di una palette di colori extra strong, da mixare dando libero sfogo alla fantasia.

Hair style semplice ma iconico

La personalità multi sfaccettata del segno del Sagittario si riversa anche nello stile dei capelli, che dal classico può virare in modo repentino all’alternativo.

Essendo incline alla sperimentazione e amando molto giocare con il proprio look predilige lasciare le chiome libere di crescere in lunghezza, così da poter giocare con loro in modo molto più versatile.

Un’altra caratteristica del Sagittario è quella di essere piuttosto sentimentale e se questo è il tuo caso, l’hair style perfetto per te è rappresentato da morbide onde nei colori caldi dell’autunno, come il cioccolato o il caramello.

Se invece è l’anima rock a prevalere, opta per punte dei capelli colorate o frangetta sbarazzina alla Amelie.