S egno dello Scorpione e segreti di bellezza? Ecco qual è l'approccio più giusto alla beauty routine per questo segno super magnetico e affascinante.

A ogni segno zodiacale la sua beauty routine. E questo vale, soprattutto, durante le stagioni più fredde, proprio come l’autunno. Ma quali sono i passaggi fondamentali e il giusto approccio che deve seguire il segno dello scorpione? Il protagonista di queste fresche settimane e senza dubbio il segno più passionale, magnetico e a tratti impaziente dello zodiaco.

Proprio quest’ultimo tratto del vostro carattere, infatti, può giocarvi brutti scherzi, soprattutto quando c’è di mezzo la cura della vostra bellissima pelle. Ecco perché, quando si parla di beauty routine, la prima cosa da fare per le nate scorpione è quello di lasciare da parte la vostra voglia di prendere e correre a fare mille altre cose e fermarsi. Dedicandovi la giusta attenzione e tutto il tempo per garantirvi una cute e un aspetto assolutamente straordinario.

Primo step, la detersione

Ma da cosa è bene partire? Ovviamente dal passaggio principe di ogni beauty routine che si rispetti, la detersione. Che nel vostro caso deve essere estremamente curata e mai banale. Una serie di scelte e gesti da vere perfezioniste di bellezza quali siete, ovviamente prestando attenzione alla tipologia della vostra pelle.

Non dimenticatevi mai, infatti, che precisione non significa esagerazione. Né in termini di tempi né nelle quantità di prodotti da utilizzare. Ecco perché, se da un lato è giustissimo dedicare il tempo necessario alla detersione, dall’altro è importante non eccedere o generalizzare con le dosi e le tipologie di prodotto, evitando errori e di danneggiare la cute.

Come eseguire la detersione

Meglio optare, quindi, per detergenti naturali, delicati e nutrienti (anche per contrastare gli effetti degli agenti esterni) da differenziare a seconda delle caratteristiche della vostra cute. E finire il tutto con un bel tonico ad azione pulente, antiossidante e rivitalizzante (benissimo quello alla rosa). In grado di donare alla pelle un aspetto sano e una morbidezza senza limiti.

E lo scrub?

Un altro punto di forza della beauty routine dello scorpione, poi, è senza dubbio l’esfoliazione, sia sul viso che sul resto del corpo. Da vere amanti dei rituali di benessere, quindi, questo momento per voi è davvero prezioso ed è bene dedicargli un’attenzione particolare. Optando per degli scrub delicati che non danneggino la vostra bellissima pelle, preferendo magari dei gommage, più delicati e leggeri.

Il passaggio perfetto per pulire ancora più in profondità la vostra cute e preparala al meglio a ricevere tutti i benefici di una bella maschera viso o dei prodotti idratanti che decidere di usare nella vostra beauty routine.

Beauty routine dello scorpione? Focus sull'idratazione

E cosa c’è di meglio che aiutare la propria pelle con una salutare e corposa idratazione? Forse nulla! E per farlo nel modo corretto è bene imparare a osservarsi e ascoltarsi. Il motivo? Comprendere cosa vi dice la pelle e di cosa ha bisogno. Optando per i prodotto giusti in grado di nutrire e donare il massimo benessere alla vostra cute.

Benissimo, quindi, gli oli naturali come quelli di mandorle o di argan, ma anche delle creme idratanti ricche di vitamina C e antiossidanti, che minimizzano i segni della fatica (al segno dello scorpione piace fare le ore piccole) e riequilibrano la pelle. E sempre prestando attenzione alle reali esigenze e alla tipologia della vostra cute.

Ma attenzione perché non è finita qui. Prima dell’idratazione, infatti voi dello scorpione amate prendervi cura in modo mirato del vostro viso. Ecco perché nella vostra beauty routine non manca l’utilizzo di un siero e/o booster, per agire sui segni del tempo o su quelli della sera prima in modo efficace e delicato.

Attenzione agli occhi

Punto forte del segno dello scorpione, poi, sono gli occhi. Magnetici, sensuali, accattivanti e pieni di carisma. Ecco perché nella vostra beauty routine non devono mancare degli step base per la cura del contorno occhi, alleviandolo da eventuali segni di affaticamento come rughe, occhiaie e borse, donandogli il giusto benessere fin dalle prime ore del mattino. Come?

Optando per una buona crema per il contorno occhi;

utilizzando dei patch specifici per questa zona;

per questa zona; eseguendo dei semplici massaggi per distendere e “sgonfiare” la parte;

ecc.

Insomma, tutto ciò che può donarvi un aspetto rilassato e radioso a ogni ora del giorno e della notte.

Beauty routine dello scorpione tra coccole e relax

E se come avete capito, tra i tratti distintivi dello scorpione c’è anche la sua energia esplosiva e la voglia di fare mille cose una più bella dell’altra, allora vi apparirà subito chiaro quanto sia importante per questo segno avere dei momenti da dedicare unicamente al proprio rilassamento.

Lasciando andare la stanchezza dentro le calde acque di un bel bagno rilassante e/o energizzante. Un must have nella beauty routine dello scorpione in grado di distendervi e coccolarvi a 360°. Ricaricandovi per ripartire con un carico di benessere ed energia tutto nuovo.

Per sfoggiare sempre un aspetto top e garantire alla vostra indole ricettiva, istintiva, magnetica e super affascinante di uscire e dare il suo meglio in ogni ambito e momento della vostra splendida giornata.