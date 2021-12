A manti della Natura, curiose e pronte a mettersi sempre in gioco: le donne del Sagittario sono straordinarie e non possono perdersi alcuni prodotti beauty perfetti per loro!

Vanitoso quanto basta e amante della libertà, anche quando si parla di beauty, il segno del Sagittario è uno dei segni doppi dello zodiaco. Si posiziona infatti fra la stagione autunnale e invernale ed è simboleggiato da un centauro, per metà umano e per metà cavallo.

Una peculiarità che rispecchia il carattere dei nati sotto questo segno. La parte umana, in cui troviamo la freccia che tende verso il cielo, punta al raggiungimento di mete nobili, mentre quella animale, che è dominata dal fuoco, è più istintiva.

Caratteristiche del Sagittario

Giove è il pianeta dominante di questo segno e rende la donna Sagittario amante della compagnia e sensibile, soprattutto al giudizio degli altri. Nonostante ciò, essendo un segno doppio, conserva anche un grande desiderio di libertà. Per questo cerca, anche nella quotidianità, di ritagliarsi del tempo libero. Adattabili e riflessivi, i Sagittario sono amanti del sapere e vanno d’accordo con tutti.

Cosa ama

I Sagittari adorano la libertà, sono sempre a caccia di avventure, adorano sperimentare e scoprire cose nuove. Non hanno paura di osare, di provare e di lasciarsi stupire.

Cosa non ama

Le donne del Sagittario non amano le regole troppo ferree oppure l’essere costrette a fare qualcosa. Non sopportano di dover fare qualcosa solo perché gli viene ordinato, ma preferiscono scoprire le cose man mano che accadono.

Nel suo beauty

Il Sagittario ama la libertà e la Natura: caratteristiche che devono emergere anche nel suo beauty. I prodotti giusti per questo segno consentono di essere sempre in ordine, ma senza rinunciare alle giornate all’aria aperta e alla voglia di uscire dagli schemi per sperimentare un po’. Scopriamo i must have per la beauty routine!

Una protezione solare a lunga tenuta - per accompagnare la donna di questo segno durante le sue giornate all’aria aperta;

Ombretti – l’ideale per sperimentare match di colore audaci sulle palpebre, nutrendo l’innata curiosità del Sagittario;

Burro di cacao – le donne Sagittario amano puntare l’attenzione più sullo sguardo che sulle labbra. Anche se la bocca è nude, non può mancare nel beauty un buon prodotto per nutrire e idratare ;

; Terra – il make up delle nate sotto questo segno si completa sempre con un velo di terra per scaldare zigomi e guance, dando un tocco di glam e di…fuoco!

BB cream – dinamiche e sempre attive, le donne Sagittario hanno bisogno di un prodotto che sia veloce da applicare ed efficace. Quello perfetto? Una BB cream con texture lieve e setosa, in grado di fondersi con la pelle del viso in un unico gesto, assicurando uniformità e perfezione dell’incarnato. Ma anche colore, luminosità e un’azione anti-età.

I segreti delle star del Sagittario

Solari, bellissime e attive: sono tantissime le star del Sagittario. Dalle dive di casa nostra a quelle che arrivano dal firmamento di Hollywood.

Taylor Swift

Nata il 13 dicembre 1989, Taylor Swift rispecchia al massimo il carattere del Sagittario. Adora puntare l’attenzione sugli occhi, usando eyeliner e tanto mascara. “Mi piacciono gli occhi da gatta – ha confessato -, applica la matita attentamente sopra e sotto, seguendo le linee, ma allungandola anche sui lati, per dare questo effetto. Gioco spesso con le sfumature di marroni naturali, su cui applico l’eyeliner, talvolta perfino liquido oltre che la matita e il mascara o un lash curler”. Taylor ha poi una regola tutta sua per applicare il rossetto: “A strati – ha confidato -: prima lo metto, poi pulisco con un fazzolettino, poi lo rimetto e ripulisco, poi lo risistemo e applico anche la cipria”.

Selena Gomez

Classe 1992, Selena Gomez ha una skincare routine molto particolare. Da buon Sagittario usa sempre la crema solare: “Mi piace mettere la protezione solare perché non solo è importante mantenere la pelle fresca”, ha raccontato. Combatte i punti neri con i cerotti e non va mai a dormire senza prima struccarsi. Il suo prodotto top è un detergente lenitivo in schiuma. “Aiuta perché ho la pelle secca, ma in alcune zone ho la pelle grassa, il che è davvero fastidioso”.

Miley Cyrus

Da buon Sagittario, Miley Cyrus ama uscire dagli schemi e lo fa anche nel make up grazie a…i glitter! La popstar infatti li usa per evidenziare i suoi splendidi occhi azzurri, puntando su nuance forti che intensificano lo sguardo, mettendo in risalto forma e colore. A fare il resto ci pensano una terra abbronzante e l’illuminante, ideali per il contouring.

Julianne Moore

Fra le star del Sagittario troviamo anche Julianne Moore. A 60 anni l’attrice è strepitosa, merito dei prodotti giusti e di una beauty routine studiata ad hoc. “Uso una crema con la protezione solare tutti i giorni – ha confessato -, è il modo migliore per non fare invecchiare la pelle. Nella mia routine ne uso una che ha la SPF 15, ma se vado in spiaggia meglio la SPF 50+”. Non mancano inoltre massaggi facciali e yoga almeno quattro volte a settimana.