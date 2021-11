S ei del segno del Sagittario? Ecco tutti gli errori di bellezza che dovresti evitare per un beauty look sempre al top, in ogni momento e in qualunque luogo vi troviate

Eterne sognatrici di luoghi e mondi tutti da esplorare, viaggiatrici, generose ed espansive. Ma anche passionali, gelose e in continua evoluzione sia dentro che fuori. Di chi parliamo? Ovviamente delle nate sotto il segno del Sagittario e della loro voglia di cambiare meta e direzione in ogni ambito della vita, per scoprire cose nuove e lati di sé ancora nascosti.

Un’inclinazione bellissima, certo, ma che può riservare spiacevoli sorprese se applicata proprio a ogni ambito della vita. Un esempio? La vostra beauty routine e tutto ciò che vi rende così tremendamente affascinanti. Ecco, allora, quali sono gli errori beauty che le nate nel segno del Sagittario non dovrebbero mai commettere, per garantirsi un beauty look sempre al top. Sempre e ovunque voi siate.

Scegliere di cambiare prodotti per seguire la voglia di sperimentare

Che la voglia di avventura, di scoprire luoghi nuovi e di sperimentare ciò che non conoscete faccia parte del vostro modo di essere, è cosa nota. Ma attenzione care nate nel segno del Sagittario, perché non sempre questa vostra caratteristica può portare a qualcosa di buono. Soprattutto quando si parla di bellezza e di routine per la cura del vostro corpo.

Scegliere di provare dei prodotti nuovi senza un’attenta indagine e senza esservi informate adeguatamente, solo per entrare davvero nel vivo del luogo che state visitando, non è mai una buona decisione. Soprattutto per chi come voi ha bisogno di prodotti ricchi di nutrienti, delicati e mirati per il vostro tipo di pelle, capelli, ecc. La conseguenza potrebbe essere quella di causarvi delle spiacevoli irritazioni, rossori o reazioni che oltre a essere particolarmente fastidiosi, andranno a compromettere la vostra avventura (e magari quelle a venire).

Meglio conservare un po' della vostra comfort zone e avere sempre a portata di mano e di zaino i vostri prodotti beauty del cuore.

Sei del segno del Sagittario? Mai saltare i (pochi) passaggi della tua beauty routine

Diciamocelo chiaramente, per voi del segno del Sagittario l’idea di “perdere tempo” non vi sfiora nemmeno. Ecco perché tendete a essere super organizzate, precise e attente. Anche quando si tratta della vostra beauty routine che deve essere sempre scrupolosa ma non eccesiva. Come a dire, il massimo con il minimo sforzo. Dedicandovi delle attenzioni mirate per il giorno e altrettante per la notte.

Ma attenzione a non dimenticarvi nessun passaggio. Non perdere tempo non significa non prendersi cura nel modo adeguato della vostra pelle o dei vostri capelli. E per voi che tendete sempre a voler fare mille cose è essenziale avere degli step ben precisi da seguire alla lettera. Per assicurare al vostro corpo le cure necessarie e alla vostra voglia di partire di uscire al momento opportuno.

Meglio optare, quindi, per prodotti di qualità e multifunzione e per qualche piccolo trucchetto di bellezza come:

l’utilizzo di maschere nutrienti, ristrutturanti e idratanti per la notte, lasciandole agire mentre vi riposate;

applicando dei sieri con vitamina C e l’acido ialuronico che, se scelti nel modo corretto, possono sostituire alcuni passaggi della beauty routine senza perderne il risultato.

Non dimenticarti della protezione solare

Sì, avete capito bene e sì, anche in inverno. La protezione solare per voi del segno del Sagittario è davvero un must che non dovete mai dimenticare di applicare prima di uscire di casa. Dopo tutto a voi piace esplorare, prendere e partire, improvvisare. E lo fate sempre in qualsiasi stagione e con qualsiasi condizione climatica.

Ecco perché, è importantissimo per voi non dimenticare di applicare la crema solare, per proteggere la cute dai raggi del sole in qualsiasi momento e ovunque vi troviate.

Se sei del segno del sagittario evita di esagera con il make up

Infine, un altro errore di bellezza che voi del segno del Sagittario non dovreste mai commettere è quello di esagerare con il trucco durante il giorno. Ebbene sì. Nonostante vi piaccia sperimentare colori, forme e make up nuovi e di tendenza, quando si tratta del trucco da sfoggiare durante il giorno la parola d’ordine deve essere “essenziale”. Il motivo?

La possibilità di modificare il vostro trucco a seconda dell‘occasione che vi si presenta, in pochissime mosse e senza margine di errore. Come fare quindi? Optate per una base leggera, omogenea fatta di fondotinta, correttore se serve e un filo di blush. Un tocco di ombretto nei tono del nude e super naturali, mascara e uno strato leggero di rossetto rosa, nude o ciliegia. Nulla di più. E nulla di più facile da modificare per una serata all’insegna del colore e della creatività.

Insomma, proprio per la precisione che vi contraddistingue è difficile che cadiate in qualche errore ma le possibilità ci sono ed è bene prestare sempre attenzione. Per sfoggiare un beauty look sempre al top, prendendosi cura del proprio corpo e garantendogli salute e bellezza. Sempre e ovunque vi troviate.