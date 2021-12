S ei del segno del Capricorno? Ecco tutti i segreti di bellezza che sicuramente sai (e che devi conoscere) per un beauty look sempre al top, delicato, impeccabile e a prova d'inverno

Ora lo possiamo davvero dire, il vostro momento è arrivato! Di chi parliamo? Ovviamente delle o dei nati nel segno del Capricorno. Le regine dell’inverno e della stagione fredda e da cui proprio le nate sotto queste stelle sembrano aver preso molti tratti in comune. Il Capricorno del resto è un segno concreto (tipica caratteristica dei segni di terra), meticoloso, attento, ambizioso. Ma anche riservato, introspettivo, si potrebbe dire addirittura freddo, ma solo se non lo si conosce bene!

Caratteristiche che porta con sé in ogni ambito della sua vita, dal lavoro, alla relazioni fino anche alla cura della sua bellezza. Seguendo alla lettera tutta una serie di passaggi volti alla proprio benessere e a garantire la massima salute a ogni centimetro del proprio corpo. Ma quali sono i segreti di bellezza che una vera Capricorno non dovrebbe mai dimenticare?

La skincare del segno del segno del Capricorno

Come qualsiasi segno invernale sa, la cura della propria bellezza e del proprio viso non può che partire da una corretta a meticolosa skincare. E quando si tratta di attenzioni e precisione il segno del Capricorno non teme davvero rivali. Ecco perché tra i segreti di bellezza delle nate sotto questo segno la cura della pelle occupa un posto di assoluta importanza. Come? Seguendo una serie di step irrinunciabili della propria beauty routine, per una pelle sempre perfetta, luminosa e a prova di freddo.

Tra questi ci sono senza dubbio:

la detersione;

esfoliazione e maschere;

tonico viso;

idratazione.

Pochi passaggi di sicuro effetto che il segno del Capricorno non dimentica (o non dovrebbe dimenticare) mai di fare.

Segno del Capricorno e detersione

Vista la stagione in cui sono nate, le Capricorno sanno quando sia importante detergere la cute con prodotti specifici. Delicati, naturali e ricchi di principi nutritivi. Per pulire la pelle ma senza aggredirla o sottoporla a stress ulteriori a quelli dagli agenti atmosferici invernali.

E optando sempre per dei prodotti che rispettino le caratteristiche della propria cute. In questi casi la precisione non è mai troppa.

Esfoliazione e maschere

Altro step e segreto di bellezza del segno del Capricorno, poi, riguarda l’esfoliazione della pelle, sia sul viso che sul corpo e preferendo formulazioni delicate come un gommage. Oltre all’applicazione di maschere. Da scegliere a seconda delle necessità, rigenerante, purificante, lenitiva, ecc. Entrambi da eseguire una volta alla settimana.

Il must del segno del Capricorno? Le maschere rivitalizzanti, per eliminare la stanchezza e garantirsi sempre un viso a prova di sguardo!

Il tonico

Una volta finita la detersione e la pulizia della pelle, soprattutto quella del viso, una brava Capricorno sa che deve applicare un tonico, per eliminare le tracce di calcare dell’acqua che possono essersi depositate sul viso e regalargli un aspetto sempre super luminoso e curato. Dopo tutto peculiarità del segno del Capricorno è la sua precisione e lo dimostra in tutto!

Idratazione

Infine, ogni nata nel segno del Capricorno sa quanto sia importante mantenersi sempre bene idratate. Sia esteriormente con creme naturali, super nutrienti e delicate (benissimo anche gli oli) sia “interiore” ovvero bevendo molta acqua durante il giorno e perché no, coccolandosi con qualche infuso o tisana.

Capace di scaldare questo segno invernale anche nei suoi momenti di riflessione e chiusura.

Una serie di step che fanno parte della skin routine quotidiana di questo segno e che rappresentano il segreto maggiore della loro bellezza raffinata, impeccabile e delicatissima. Come un fiocco di neve!

Cura della chioma e hair routine di bellezza

E quando si parla di bellezza e di cura del proprio corpo, soprattutto per un segno meticoloso come questo, non si può ovviamente non parlare anche dei capelli. La cornice del nostro volto e che si, anche sotto un cappello devono essere sempre al top!

Ecco allora che tra i segreti di bellezza del segno del Capricorno, che diciamocelo pure, in quanto a chiome perfette sa il fatto suo, non possono di certo mancare:

degli shampoo super delicati e nutrienti (e ovviamente mirati a seconda della tipologia del capello);

super delicati e nutrienti (e ovviamente mirati a seconda della tipologia del capello); balsami ristrutturanti e protettivi per garantire la massima cura alla chioma durante tutta la loro intensa giornata;

ristrutturanti e protettivi per garantire la massima cura alla chioma durante tutta la loro intensa giornata; e le maschere. Da applicare come una coccola di puro piacere per la chioma, donandole il massimo della vitalità e splendore.

Il tocco finale? Se è vero che il segno del Capricorno è meticoloso e super preciso, appare abbastanza chiaro come nella sua hair routine non possano mancare anche dei sieri protettivi. Per schermare la chioma dagli agenti esterni o da calore di piastre e phone.

Mani curate e unghie da vera guerriera chic

Infine, se nell’indole del segno del Capricorno l’ambizione, la voglia di far bene e primeggiare e la tenacia nel portare avanti le sue passioni e obiettivi occupano un posto di rilievo, è chiaro come la metafora dell’affilare le unghie per loro sia un dato di fatto.

La cura della mani, infatti, e in particolare delle unghie e uno dei tasselli imprescindibili per questo segno e che non viene mai trascurato. Non è un caso, quindi, vedere una nata sotto il segno del Capricorno con una manicure impeccabile, nei colori più di tendenza e nude, ma sempre con quel non so che di etereo e bellissimo che solo queste stelle sanno donare. Oltre poi alla cura quotidiana della pelle con creme mani apposite e oli (per esempio quello di oliva per le unghie o il burro di karité, l’olio di cocco, ecc.).

Insomma, per una nata nel segno del Capricorno nulla è lasciato al caso. Ed è proprio questo il suo segreto di bellezza maggiore. La cura e la dedizione al proprio corpo fin dalle basi. Per poi impreziosirlo ancora di più con make up naturali o più azzardati ma con la certezza che, trucco o no, non perderanno minimamente la loro naturale bellezza e il fascino innato di chi non ha bisogno di ostentare nulla.