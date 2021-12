L a donna Capricorno ama emanare luce e concedersi coccole di bellezza lussuose. Se fai parte del segno ecco i prodotti che dovresti avere assolutamente

Se sei una ragazza del segno del Capricorno attualmente stai vivendo il tuo periodo, che a differenza di ciò che avviene per gli altri segni coincide con la fine di un anno e l’inizio di quello successivo.

Un momento di passaggio che può servire anche come occasione per rigenerare spirito e corpo. Quasi certamente nel corso dei mesi passati avrai un po’ trascurato quest’ultimo, a causa dei numerosi impegni quotidiani dati da studio o lavoro, quindi perché non prenderti un momento tutto per te, da dedicare finalmente alla beauty routine?

Se non sai da dove partire per farla in modo impeccabile potresti prendere spunto dalle stelle.

La lista dei prodotti perfetti per le Capricorno infatti esiste ed è giunto il momento di scoprirla.

Per la detersione del viso solo prodotti delicati

La base della skincare routine è la detersione del viso, che da brava Capricorno ami fare in modo quasi maniacale. La pelle delle ragazze del segno molto spesso è delicata e soggetta alle aggressioni esterne, quindi nella cura quotidiana che le dedichi ricorda di usare per la detersione prodotti che non la aggrediscano troppo come acqua micellare o oli, ottimi anche per struccare il viso senza dover ricorrere a eccessivi sfregamenti.

Idratazione mirata per un viso luminoso

Eleganti e raffinate, le donne Capricorno amano brillare e irradiare luminosità, e proprio per questo curano la fase dell’idratazione della pelle in modo molto scrupoloso, seguendo step rigorosi.

Esfoliazione chimica

L’esfoliazione ad esempio è irrinunciabile per eliminare dalla superficie le cellule morte che, oltre a propiziare l’insorgenza di acne e altre sfogazioni, la opacizzano.

Se la tua pelle è particolarmente delicata meglio optare per l’esfoliazione chimica, più efficace ma soprattutto meno aggressiva di quella meccanica che proprio a causa dello sfregamento dei granuli necessari allo scrub, crea micro lesioni potenzialmente dannose.

Gli ingredienti per un’esfoliazione chimica al top sono diversi ma per le nate a cavallo dell’anno i più indicati sono acido salicilico, bacuchiol e in caso di pelle più grassa retinolo, anche se per utilizzare quest’ultimo sarebbe meglio consultare prima il proprio dermatologo.

Siero e creme

Nella skincare routine mattutina non possono mancare nemmeno loro e se vuoi splendere sceglili con formule illuminanti, che diano alla pelle un aspetto radioso.

Make up super shine

Per proseguire con l’intento di donare al tuo incarnato una luminosità invidiabile, anche il trucco deve fare la propria parte. Il make up look ideale per le ragazze Capricorno è discreto ma allo stesso tempo radioso.

Illuminante

I prodotti per la base che quindi non possono assolutamente mancare sono un fondotinta in crema dal finish glow e un illuminante da picchiettare su zigomi, naso e arco di cupido.

Ombretti shimmer

Gli occhi sono la parte del viso sulla quale vorresti che si concentrassero le maggiori attenzioni, senza però eccedere. Il tuo prodotto must have in questo caso è un ombretto burro o nei toni del rosa, leggermente shimmer, che si noti quasi solo con il movimento del capo.

Se vuoi osare un po’ di più fai una riga sottile di eye-liner nero che però abbia al proprio interno perle argentate.

Labbra naturali

Per bilanciare tanto bagliore, le labbra dovrebbero restare il più possibile naturali. Opta quindi per un semplice lip balm o un rossetto nude.

Capelli sempre in ordine con la lacca

Amanti del controllo e dotate di un grande charme, le appartenenti al segno non sopportano l’idea di risultare poco ordinare o con i capelli fuori posto.

Per questo se fai parte del gruppo il prodotto hair care imprescindibile e che non dovrebbe mai mancare nel suo beauty case, nemmeno in viaggio, è la lacca. Ne basta uno spruzzo leggero, infatti, per neutralizzare capelli elettrici o super voluminosi a causa dell’umidità e far rimanere la tua chioma in ordine.

Per il corpo coccole nella vasca da bagno

Il Capricorno raramente stacca la spina ma quando lo fa ama circondarsi di lusso e ogni tipo di comfort. Per la cura del corpo quindi, butta l’orologio e trasforma il tuo bagno in una piccola spa.

Se la possiedi immergiti in una vasca da bagno profumata da oli essenziali o bombe da bagno e goditi un po’ di tempo all’insegna del relax. In alternativa anche la doccia va bene, ma assicurati di usare prodotti che stimolino tutti i sensi e non servano solo per lavarsi. Perfetti anche in questo caso gli oli essenziali o un bagnoschiuma in mousse, delicato come una nuvola.

Una volta uscita fai uno scrub corpo a base di prodotti naturali o guanto esfoliante e completa la body routine idratando la pelle. Ideali per la donna Capricorno che vuole risplendere, gli oli o le creme arricchite con piccoli glitter.