S e sei una ragazza Capricorno questo è il tuo periodo dell’anno e per renderlo ancora più effervescente ecco gli errori beauty che non dovresti proprio compiere

Le ragazze nate sotto il segno del Capricorno chiudono idealmente l’anno solare visto che il loro compleanno cade tra il 22 dicembre e il 20 gennaio.

Forse proprio perché la loro nascita coincide con un periodo solitamente dedicato ai bilanci, hanno un animo estremamente riflessivo e ponderato, e questo si ripercuote anche sul loro approccio alla beauty routine, decisamente scrupolosa.

Se sei del team Capricorno prendi ogni cosa seriamente quindi anche quando si tratta di bellezza gli errori sono ridotti al minimo.

Nel caso però qualcosa ti sfuggisse, ecco quelli che non dovresti proprio commettere.

Dedicare poco tempo alla skincare routine

Ricordarsi sempre della cura della pelle è il primo e più importante comandamento beauty e non rispettarlo rende inutile qualsiasi altro passaggio successivo, compreso quello del trucco.

Da brava Capricorno lo sai bene e prendi molto seriamente questo momento.

Stilare un piccolo recap delle cose assolutamente da non fare in tale ambito però è sempre utile quindi ecco i passaggi fondamentali della skincare routine del Capricorno.

Detersione delicata

Idratazione secondo la tipologia di pelle

Protezione solare

Lavati il viso con prodotti non troppo aggressivi

Non è raro che le ragazze del tuo segno abbiano come tallone d’Achille proprio la pelle, che spesso si presenta estremamente delicata e tendente a screpolature e arrossamenti, soprattutto durante la stagione invernale, quella che coincide con il tuo compleanno.

Proprio per questo non dovresti lavarti il viso con prodotti non scelti accuratamente. I detergenti migliori per te la mattina sono quelli leggeri come l’acqua micellare, che tolgono dalla superficie solo le impurità depositatesi durante la notte ma non gli oli necessari a proteggerla.

La sera invece, ottime le formulazioni in gel o, se ti trucchi e devi eliminare il make up, la doppia detersione, che prevede l’uso di uno struccante in olio o burro, seguito da un detergente schiumogeno.

Idrata bene la pelle

La pelle delicata, soprattutto quando fa freddo ma non solo, se non accuratamente idratata soffre. Per questo non dovresti mai dimenticare di stendere una buona crema idratante, sia la mattina sia la sera, dopo la detersione. Anche questa ovviamente da scegliere a seconda della tua tipologia di pelle ma sempre tenendo conto della regola che vuole formule più leggere in estate e più pesanti in inverno.

Prima di questo passaggio, per consentire ai principi attivi della crema di penetrare meglio in profondità non dimenticare tonico e sieri, e nemmeno di compiere circa due volte a settimana un’esfoliazione. Se puoi opta per quella chimica, molto meno aggressiva della meccanica e quindi più adatta alle pelli sensibili.

Usa sempre la protezione solare

Questa regola vale per tutti ma per le ragazze Capricorno forse un po’ di più, vista la loro pelle di pesca particolarmente soggetta a guai. In estate non esporsi al sole senza aver steso una protezione solare è un suggerimento fin troppo scontato ma attenta a non dimenticartene nemmeno durante le altre stagioni.

I danni da raggi UV infatti sono sempre in agguato e non vanno mai in letargo.

Trascurare le mani

Le mani sono tra i nostri primi biglietti da visita esteriori e se sei nata sotto il segno del Capricorno lo sai bene.

Super ambiziosa e dedita al lavoro come sei non ti presenteresti mai a un appuntamento importante senza le tue estremità perfettamente curate sotto ogni punto di vista, a partire dalla loro idratazione.

Nutrile sempre

Per evitare che il freddo in inverno e il sole a picco in estate le disidratino e le facciano apparire secche e opache, non dimenticare mai di mettere nella tua borsa una crema mani idratante, da estrarre all’occorrenza per una coccola beauty last minute.

Fai attenzione allo smalto

Uno smalto sbeccato è in grado di far perdere la pazienza anche alla Capricorno più zen. Questo beauty drama, infatti, è visto dalle ragazze del segno come un segnale di trascuratezza inaccettabile.

Ovviamente si tratta di un’esagerazione ma se anche i tuoi nervi sono messi a dura prova dall’idea di un frammento di smalto che si volatilizza, non correre il rischio e opta per la ricostruzione unghie, molto più resistente della manicure normale e che una volta fatta consente di dormire sonni sereni almeno per un paio di settimane.

Scegliere il make up troppo in fretta

Se sei del Capricorno il perfezionismo fa parte della tua indole quindi un errore che non dovresti proprio fare, e che infatti raramente commetti, è di truccarti in fretta non scegliendo con cura cosa applicare.

Quelli perfetti per te sono quelli che rendono il viso super chic senza farsi notare troppo. Per questo i prodotti che decisamente non fanno per te sono ombretti glitter troppo scintillanti o rossetti fluo.