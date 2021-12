D eterminata e forte, la donna nata sotto il segno del Capricorno non ama i compromessi e non vuole perdere tempo. La sua beauty routine? Tutta da scoprire!

Il segno del Capricorno è senza dubbio il più affascinante dello Zodiaco. Caratterizzato da mille contrasti, è sempre alla ricerca del benessere e di una beauty routine perfetta. Il suo punto di forza? La donna Capricorno è piuttosto abitudinaria e metodica, in grado perciò di prendersi cura della propria bellezza in modo costante.

La bellezza del Capricorno

Il pianeta dominante del Capricorno è Saturno, ossia il dio del tempo. L’impulsività e la fretta dunque non caratterizzano questo segno che invece mette al centro della sua esistenza la razionalità. Pragmatiche e precise, le donne nate fra dicembre e gennaio amano coccolarsi e sono molto decise, anche quando si parla di beauty routine.

I Capricorno amano fissare obiettivi e raggiungerli senza ricorrere mai a scorciatoie. Sotto l’aspetto un po’ rigido però nascondono una grande voglia di evasione e un’enorme vitalità. Proprio questo mix di elementi caratteriali rende il segno irresistibile e capace di farsi amare da chiunque.

I prodotti del segno

Nessuna sperimentazione e sicurezza assoluta, il segno del Capricorno non ama rischiare quando si tratta di beauty routine. Per questo sceglie prodotti di cui conosce l’efficacia, dal corpo ai capelli, sino al viso. Le coccole che si concede sono spesso extra lusso e sono un premio per la sua tenacia in amore, sul lavoro e nella vita in generale. Opta dunque per trattamenti mirati, in grado di risolvere problematiche specifiche.

La pelle

Il Capricorno, insieme al Toro e alla Vergine, è un segno di terra. Ha dunque una pelle piuttosto delicata e sensibile che tende a screpolarsi, in particolare d’inverno, ma anche d’estate quando i raggi del sole sono più aggressivi.

Concreta e forte, la donna Capricorno tende spesso a tenersi tutto dentro. Questo spesso può tradursi in problemi legati alla pelle con la comparsa di acne e punti neri, segno che cuore e corpo non riescono a liberarsi della negatività accumulata. La soluzione? Una pulizia del viso che sia profonda e regolare con uno scrub delicato e una maschera detox.

La skincare routine

La pelle del Capricorno è molto delicata, per questo va protetta nel modo giusto. Evita i lavaggi con acqua calda e i detergenti troppo aggressivi che tendono a irritare la cute. Banditi anche i prodotti per l’esfoliazione che vanno sostituiti con creme emollienti, nutrienti e idratanti in gradi di riequilibrare il PH della pelle, ricreando il suo naturale strato protettivo. La skincare routine per questo segno comprende una pulizia del viso con prodotti delicatissimi e naturali, privi di profumi e coloranti.

Sono banditi i saponi aggressivi e con sostanze irritanti. Occhio inoltre all’alimentazione che deve essere mirata al benessere della pelle. Largo spazio dunque all’acqua: bevine almeno otto bicchieri al giorno per mantenere la tua cute idratata, evitando i cibi particolarmente piccanti.

Il segreto in più

Il prodotto must per un Capricorno? La maschera viso fai da te! Prova quella a base di yogurt da preparare direttamente a casa. Mescola questo ingrediente con miele e cannella sino a ottenere un composto omogeneo, poi applica tutto sul viso e lascia in posa per circa venti minuti. Risciacqua con acqua tiepida e…la tua pelle ringrazierà!

I capelli

Elegante e decisa, la donna Capricorno non ama i look troppo appariscenti e conserva sempre un’aria aristocratica. Non a caso è la più ammirata (e temuta) dello Zodiaco. I tagli e le pettinature che sceglie, così come i trattamenti, puntano alla praticità, conferendole al tempo stesso grande fierezza.

La hair routine

La sicurezza è importante per il Capricorno che, quando sceglie un taglio e un colore, tende a mantenerlo nel tempo. Lunghi o corti, deve sfoggiare una chioma naturale, ma super curata, optando per acconciature raccolte come chignon, code scomposte o trecce. Nulla è lasciato al caso, soprattutto il colore, meglio se in sfumature fredde.

Gli step:

Per pulire il cuoio capelluto una volta a settimana esegui uno scrub: migliorerà la circolazione sanguigna e renderà più forte la chioma;

Lava i capelli sempre con acqua tiepida, puntando su uno shampoo delicato e idratante;

Una volta a settimana prova una maschera intensiva al mango;

Prima di pettinare la chioma passa il siero intensivo sulle punte e uno spray districante nelle zone più difficili da districare;

Proteggi i capelli dal calore, durante l’asciugatura, con uno spray termoprotettore, ricordandoti di optare per l’accessorio giusto: un phon con gli ioni.

Il corpo

Anche se non ama perdere tempo, il Capricorno ogni tanto dovrebbe concedersi una meritata paura relax. La soluzione migliore in questo caso è un massaggio thailandese che dosa alla perfezione forza e delicatezza, sciogliendo le tensioni accumulate ed eliminando ogni resistenza. Al termine del trattamento ti sentirai più leggera e priva di pesi, pronta ad affrontare la vita con la tua solita grinta e fermezza.