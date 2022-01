D alle creme ai colori: i prodotti di bellezza su sui dovrebbero puntare le nate sotto il segno dell'Acquario

Intuitivo e sempre in cerca di novità da sperimentare, il segno dell’Acquario vive la bellezza a modo suo. Ama provare nuovi prodotti e adora la sensazione di una pelle pulita, morbida e profumata. La sua routine beauty, per essere perfetta, dovrebbe seguire il suo carattere.

Identikit di una ribelle

Le nate sotto il segno dell’Acquario sono creative, fantasiose e ribelli. Il carattere anticonformista e originale le spinge a non seguire le mode, bensì ad anticiparle o lanciarle. La loro personalità socievole e gentile, le spinge verso le novità e la voglia di provare sempre qualcosa di inedito. Idee, fantasie e progetti da realizzare non mancano e si susseguono.

Dentro il suo beauty

Le donne dell’Acquario di certo hanno una personalità originale e forte. Non hanno paura di lanciarsi e di fare delle scelte azzardate, anche quando si parla di beauty. Amano i prodotti che possono esprimere il loro carattere, come ombretti e smalti dai colori accesi, ma anche trattamenti all’avanguardia.

La skincare routine

L’Acquario è un segno di Aria insieme a Gemelli e Bilancia. Questo elemento rappresenta lo spirito, l’apertura mentale, l’intelligenza e il mondo delle idee, con una particolare insofferenza al confinamento. Le persone nate sotto questi astri sono socievoli, sognatori e artistici.

L’elemento Aria ci riporta anche a un altro aspetto: il vento che, soffiando forte, secca la pelle. Spesso infatti le donne dell’Acquario tendono ad avere problemi con la pelle del viso disidratata o secca. La skincare ideale dunque è all’insegna dell’idratazione con creme ricche di ingredienti ad alta nutrizione, come acido ialuronico e ceramidi. L’obiettivo? Ritrovare un aspetto setoso e un incarnato sano.

Per l’Acquario un altro aspetto fondamentale è la detersione, per donare la sensazione di una pelle super pulita e detox. Per questo nella skincare routine non può mai mancare un prodotto purificante contro il grigiore della pelle.

Il make up

Le donne Acquario sono visionare e innovative, forti e generose, ma anche molto sensibili. Il loro make up ricalca proprio questa dualità, risultando al tempo stesso delicato e deciso.

Per gli occhi - L’ombretto non manca mai nel trucco dell’Acquario che punta su riflessi turchesi per un look glamour e chic. L’ideale è un prodotto dal finish satinato e intenso, per accendere lo sguardo, da abbinare a una riga di eyeliner liquido.

che punta su riflessi turchesi per un look glamour e chic. L’ideale è un prodotto dal finish satinato e intenso, per accendere lo sguardo, da abbinare a una riga di eyeliner liquido. Per le labbra - L’Acquario non rinuncia a un beauty look fresco, puntando su un gloss per le labbra in una tonalità rouge. I prodotti migliori sono quelli a effetto lacca, con lunga tenuta e colore intenso.

Per il viso - Il blush è il prodotto giusto per completare il make up dell’Acquario. Il colore perfetto? Pesca, con riflessi rosa accesi per migliorare l’incarnato e donare alla pelle un aspetto sano.

L’hairstyle giusto

Originale per antonomasia, l’Acquario adora le novità anche per quanto riguarda la sua chioma. Ama i raccolti, in particolare boho chic e con qualche ciuffo ribelle. Il taglio ideale? Uno scalato brioso e sbarazzino, ma anche uno stile messy e scompigliato. L’hairstyle giusto mescola romanticismo e anticonformismo. Il colore perfetto invece è chiaro con un bel sottotono: meglio il biondo cenere oppure il vaniglia.

I segreti di bellezza delle vip

Da Michelle Hunziker a Jennifer Aniston, sono tante le vip nate sotto il segno dell’Acquario, accomunate tutte da una passione per la bellezza e la cura di sé.

La showgirl svizzera, ad esempio, è sempre in cerca di prodotti naturali ed efficaci per la sua beauty routine. “Quando compro un cosmetico lo scannerizzo sempre con un’app che legge l’Inci perché voglio essere consapevole di cosa applico sulla pelle – ha raccontato -. Credo nella beauty routine naturale e non vado mai a letto truccata. Uso una mousse detergente che pulisce in profondità, mi idrato e massaggio molto il viso. Mi prendo sempre due minuti per spazzolare i denti e un minuto e mezzo per un automassaggio”.

Jennifer Aniston invece predilige i tools beauty come i cryo stick, delle sfere in acciaio con manico che vengono passate sul viso per risvegliare la pelle con lo shock freddo. L’attrice di Friends inoltre usa regolarmente l’acqua fredda per detergere la pelle, mantenendola tonica e compatta. In questo modo infatti stimola la microcircolazione e il rigeneramento cellulare.

Un altro device apprezzato dalla diva di Hollywood è il Gold sculpting bar, uno strumento metallico a forma di T e placcata in oro che emette delle vibrazioni soniche in grado di scolpire e sgonfiare alcuni punti del volto. A ciò si aggiungono le maschere, che donano idratazione e uniformità alla pelle, oltre agli integratori a base di vitamina C per illuminare e regalare un meraviglioso effetto glow.