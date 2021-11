L a spensieratezza dell’estate è ormai un lontano ricordo, ma se appartieni a questi segni l’autunno potrebbe essere la stagione giusta per una rivoluzione beauty.

L’autunno è la stagione del rinnovamento per eccellenza. Dopo l’estate, usata per ricaricare le pile e staccare la spina dagli impegni di studio e lavoro, da settembre in poi spesso si apre la fase della riflessione, nella quale chi ha voglia di cambiamenti mette le basi per compierli seriamente. Piccole o grandi rivoluzioni, possono riguardare ogni ambito della vita, dai più serie ai più frivoli, come i beauty look. Non tutti ovviamente vivono questi mesi di passaggio allo stesso modo e l’approccio dipende anche dai segni zodiacali di appartenenza.

Le stelle infatti, per chi ci crede, ci mettono spesso lo zampino quando si tratta di cambiamenti e soprattutto in questo periodo dell’anno sono in grado di indicare i segni che ne hanno più bisogno e quelli che possono continuare la propria routine beauty senza troppi scossoni.

Se sei curiosa di sapere se sia il momento di mollare ogni remora o di attendere, scopri se tra i segni zodiacali che dovrebbero cambiare il proprio look in quest’autunno ci sia anche il tuo.

Gemelli

Primo tra i segni d’aria, proprio grazie all’appartenenza a questo elemento, le ragazze Gemelli tendono ad avere la testa perennemente tra le nuvole. Entusiaste della vita, sono sempre alla ricerca di nuove emozioni.

Appartenendo a un segno doppio, le persone dei Gemelli hanno una personalità eclettica e contraddistinta da forti cambi di umore e idee. Questa altalena emotiva, nel beauty si traduce con un amore per i contrasti e per l’uso smodato per tutto ciò che luccica.

La pelle del corpo deve essere rigorosamente come baciata dal sole e sul viso è un tripudio di illuminante, bronzer luccicanti e ombretti metal.

Come cambiare

Fermo restando che rimandare un’immagine radiosa sia l’obiettivo di tutte, se sei di questo segno il tuo cambio look autunnale potrebbe essere caratterizzato dalla scoperta di un make up meno luminoso ma più scolpito. Scegli quindi ombretti dai toni nude caldi, in grado di esaltare lo sguardo senza eccessi. Per la base, invece, preferisci formule opache, molto più adatte alla stagione, sia per quanto riguarda la terra sia il blush.

Sagittario

Ultimo tra i segni di fuoco, il Sagittario esattamente come gli altri dello stesso elemento, si muove guidato da un costante fuoco dentro, che lo rende piuttosto incline al cambiamento, vissuto come un’opportunità e un antidoto alla routine, che invece odia.

Positivo, indipendente e amante dei viaggi e della scoperta di sempre nuove cose alle quali appassionarsi, vede il mondo della bellezza come un campo nel quale sperimentare tendenze esotiche e inusuali.

Focus dei suoi look sono soprattutto gli occhi, che incornicia spesso con una riga di kajal realizzata a regola d’arte, che le ricorda mete lontane e ricche di mistero e che accompagna con infinite passate di mascara. Anche sulle labbra solitamente preferisce tinte forti, dei toni del rosso, mattone o arancione scuro.

Come cambiare

Il look etnico è bellissimo e se sei un sagittario si addice perfettamente alla tua personalità ma se senti l’esigenza di cambiare, l’idea giusta è quella di dare alla tua immagine un’allure più sofisticata.

Mantieni l’attenzione sugli occhi ma intensificali in modo naturale, con una riga leggerissima di matita solo sulla palpebra superiore, da affiancare a un mascara che per il giorno puoi scegliere anche marrone, una nuance che accentua lo sguardo senza farsi notare troppo.

Usa un ombretto burro e per dare tridimensionalità al volto impara la tecnica del contouring.

Per questo cambio d’immagine non dimenticare i capelli, per i quali ti consigliamo di seguire la moda del momento, ovvero una chioma super liscia, sofisticata e chic.

Capricorno

Il Capricorno appartiene ai segni zodiacali di terra ed è indubbiamente tra i più solidi e dediti al dovere di tutto lo zodiaco. Grandissimo lavoratore, non si spaventa di fronte alle difficoltà e nemmeno ai cambiamenti, purché essi siano motivati da una crescita personale importante. Insomma, rinnovarsi sì, ma purché ne valga la pena.

Se c’è una cosa che il Capricorno odia è perdere tempo e proprio per questo i suoi beauty look sono piuttosto semplici, sia per quanto riguarda il make up sia l’hair style.

Come cambiare

Essere seri e perseguire gli obiettivi con dedizione è ok, ma lo è anche divertirsi un po’ e lasciarsi andare a qualche frivolezza in più.

Se appartieni a questo segno quindi approfitta dell’autunno per attuare una rivoluzione che, nel tuo caso, non può che essere all’insegna del colore. Abbandona, almeno qualche volta, il nude look e scegli per le tue labbra un rossetto rosso fuoco o rosa acceso. Idem per gli occhi, dove potresti osare con un eyeliner colorato.

Capelli in primo piano

Anche i capelli meritano di più, che ne dici di un bel taglio shaggy super scalato e dalle lunghezze irregolari?