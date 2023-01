San Valentino: i regali beauty da comprare online

U n consiglio, lasciate questo pezzo aperto con il link disponibile: tu apprezzerai il regalo e la tua dolce metà sarà felice di aver fatto centro con il minimo sforzo

Il regalo di San Valentino è sempre un argomento delicato. Qualcuno se la cava con fiori e cioccolatini last minute - non stiamo giudicando, mentre altri proprio vivono lo shopping per negozi come una visita al personale girone dell’inferno, anche solo per fare un gesto carino nei confronti della persona amata.

Ora, senza voler rovinare gli equilibri di coppia e creare incomprensioni, può succedere che ci sia uno dei due che ami ricevere regali tanto quanto l’altra persona rientri nella seconda categoria.

Per ritardatari e allergici ai negozi è sempre utile cercare una scappatoia online, perché generalmente si traduce in minimo sforzo e massimo risultato con un solo click.

Ma comprare il regalo di San Valentino online potrebbe essere l’unica soluzione per far arrivare in tempo il pensiero alla dolce metà, soprattutto per chi vive una relazione a distanza e non riesce a vedersi tanto spesso quanto vorrebbe.

Juliette Has a Gun Not a Perfume

Prada Paradoxe

Dyson Airwrap Complete

Lancôme Beauty Box

Naj Oleari Cherry Beauty Box

Huda Beauty Mercury Retrograde Palette

Dior Capture Totale Coffret

Beauty Box "Be Mine" di lookfantastic in edizione limitata x San Valentino

lookfantastic x Gift Edit per il sonno e il benessere

