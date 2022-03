U n regalo in profumeria è sempre apprezzato. Se poi esula dalla classica cura di sé fatta di shampoo e dopobarba, sarà ancora più sorprendente. Guida ai regali beauty per tutti i papà (esigenti, vanitosi, coccoloni, essenziali, easy...)

Cosa regalare il 19 marzo per la festa del papà? E se facessi un salto negli shop beauty? In fondo, anche i papà sono vanitosi. Anzi, è molto probabile che tu lo abbia visto milioni di volte uscire di casa tutto impomatato e profumato. O che abbia chiesto alla mamma (o a te) quale crema usare sotto il sole o cosa vuol dire grooming! Del resto, che gli uomini siano sempre più esteti non è novità, ma di certo fa pensare che il 22% chiede consiglio ad amici e parenti in fatto di prodotti e tendenze di bellezza. E il 33% considera tutto il settore "beauty e dintorni" una coccola speciale tutta per sé. I dati arrivano da una ricerca condotta da Treatwell, sito e app leader nella prenotazione dei servizi di parrucchiere ed estetica.

Insomma, i tempi sono più che maturi per festeggiare il proprio papà con un pensierino beauty.

Regali per la festa del papà: accessori barba

Gli accessori barba sono tra i regali più classici per la festa del papà. E ogni anno si moltiplicano in offerta e proposte, sia che il babbo porti la barba lunga sia che si rada tutti i giorni. Innanzitutto c'è un grande ritorno dei set tradizionali con rasoio non usa e getta, ma che richiede il cambio di lame. E poi i saponi vanno dalle creme ai gel ai saponi solidi passando per mousse soffici e avvolgenti.

Chi porta la barba lunga può scegliere tra oli, balsami, creme e altri prodotti ammorbidenti, in modo da sembrare sempre ordinato. Una chicca? I detergenti in spray che si vaporizzano sul viso per purificare la barba e dare una sensazione di fresco. Ovviamente senza appiccicare.



Guarda la gallery in basso per un regalo focalizzato sul grooming.

Cofanetto per la barba di KING C. GILLETTE

La raffinata e pratica pochette contiene detergente barba e

viso, balsamo delicato da barba e pettinino da barba.



Prezzo: € 24,99

Gentleman's Beard Kit di Barberino's

Specifico per barbe lunghe, contiene il necessario per curare anche quelle più folte, e cioè spazzola, shampoo e balsamo. In omaggio c'è un voucher per un trattamento di regolazione della barba con panni caldi in stile Alfie Solomons.



Prezzo: € 64

Skincare Kit di BULLDOG

3 prodotti full size per la cura di barba e viso: gel da barba, detergente e crema idratante.



Prezzo: € 14.99

Set rasatura da viaggio di BULLFROG

Per tutti gli uomini che non vogliono rinunciare alla rasatura tradizionale nemmeno in viaggio.



Prezzo: € 150

Venetian Blue Shaving Cream di THE MERCHANT OF VENICE

Una crema per la rasatura che crea una soffice schiuma compatta a contatto con l'acqua.



Prezzo: € 30

Spray Barba Condizionante e Purificante

Un prodotto specifico per la pulizia e l’idratazione della barba da portare sempre con se e utilizzare durante il giorno a seconda delle esigenze. .

Regali per la festa del papà: i profumi

Regalare un profumo è difficile? Nella nostra gallery in basso ti indichiamo una selezione di profumi appartenenti a tutte le famiglie olfattive tradizionalmente associate all'uomo. Cerca di ricordare la sensazione che emana il profumo indossato dal tuo babbo e non sbagli. Qualche esempio: quando si vaporizza la colonia ti sembra sia appena rientrato da un viaggio in barca? Orientati su fragranze fresche e marine. La sensazione è invece più calda e avvolgente, come se avesse visitato un mercato di spezie? Perfette tutte le fragranze speziate e legnose.

Nel dubbio, opta per profumi che sanno di pulito: di solito contengono lavanda, muschi e agrumi. Un mix che piace senz'altro.

Ombré Leather di TOM FORD

Un profumo che si ispira agli odori del deserto permeato dal sentore di cuoio.



Prezzo: da € 114

Eau de Parfum Arcipelago uomo di ACQUA DELL'ELBA

Un profumo creato con note di salvia, pepe e rosmarino e arricchito con toni legnosi e boschivi della macchia mediterranea.



Prezzo: € 81

Darwin di FUEGUIA

Un profumo legnoso agrumato formulato con note di legno di cedro, vetiver e pompelmo.



Prezzo: € 272

Habana Tobacco di LOCHERBER MILANO

Un profumo che ricorda l'isola caraibica nota per la produzione dei sigari e del rhum, Cuba.



Prezzo: € 80

Special for Gentlemen di LE GALION

Fragranza orientale e ambrata che si apre con note fresche e aromatiche, insieme a sottili accordi di lavanda e limone accompagnati da un tocco di galbano.



Prezzo: € 180

6/6 Santo Incienso Sillage Sacré di THE DIFFERENT COMPANY

Una fragranza boisé e speziata, una cornice di ricco cedro intorno al quale gravitano numerosi corpi fragranti sia freschi, come il bergamotto, sia fumé, come la noce moscata.



Prezzo: € 235

Regali per la festa del papà: prodotti per capelli

Per i capelli il tuo papà ha un'ossessione che ti ricorda quella dei tuoi amici della tua età? Senz'altro un prodotto per capelli come regalo lo farà felice! Per sbaragliarlo, il 19 marzo fagli trovare qualcosa che per te è "normale" ma per lui molto probabilmente è una novità assoluta, come ad esempio lo shampoo che toglie il giallo dai capelli bianchi. Anche chi non si tinge può ritrovarsi i capelli giallo canarino o paglierino, a condizione però che sia brizzolato oppure completamento canuto.

Se però il tuo papà non ha tanti capelli grigi opta per una lozione che fortifica il bulbo pilifero, uno scrub esfoliante del cuoio capelluto o una pasta modellante opaca. Si tratta di prodotti raffinati che sicuramente userà tantissimo!

PASTA & LOVE Argilla modellante di DAVINES

Una pasta modellante effetto mat che aggiunge volume. Idealeper capelli corti e per chi non desidera prodotti appiccicosi.



Prezzo: € 15,10

Shampoo per capelli bianchi e grigi di DEPOT

Aiuta a neutralizzare l'effetto giallo dei capelli brizzolati o bianchi.



Prezzo: € 15,95

Amino Acid Scalp Detox Treatment Scrub di KIEHL'S

Esfolia il cuoio capelluto rendendolo profondamente deterso.



Prezzo: € 49,00

Lozione stimolante di ELGON

Una cura urto in fiale per capelli più forti. Contiene un pool di vitamine, aminoacidi ed estratti, studiato appositamente per il cuoio capelluto maschile (pro-vitamina B5, vitamina PP e oli essenziali di menta e rosmarino, cheratinna alga klamath, cacao, ginger, cardamomo, pepe bianco e guaranà).



Prezzo: € 29,20

Regali per la festa del papà: skincare pelle maschile

Il tuo papà è curioso di provare qualche crema viso? Ti dice che a volte sente la pelle tirare? Inizia a occuparti tu della sua skincare. E se personalizzi il trattamento lo farai ancora più contento. I prodotti skincare da uomo devono essere appositamente studiati per la pelle maschile che è circa il 10% più spessa di quella delle donne e ha molto più collagene. Per questo motivo, gli uomini, vedono apparire più tardi i segni dell'età, ma una volta che questi segni cominciano a comparire la situazione peggiora più rapidamente e le rughe sono più profonde! Lo strato superiore della pelle degli uomini è più sottile di quello delle donne, ciò significa che è più sensibile alle aggressioni esterne. Gli uomini producono dieci volte più sebo rispetto alle donne, quindi la loro pelle è più grassa e più sensibile all'acne.

Nella gallery in basso le proposte per la festa del papà.

Kit viso e contorno occhi di PERRICONE MD

Contiene un detergente viso, una crema viso e una contorno occhi, tutte a base di cannabidiolo puro (CBD).



Prezzo: € 109 su QVC.it

CADE crema mani di L'OCCITANE

Specificamente studiata per le mani maschili, ha una texture leggera che viene immediatamente assorbita.



Prezzo: € 17

Prezzo: € 17

Purifyng Stick detergente viso di KORFF

Indicato per la pulizia accurata di pelli miste e grasse, è pratico da utilizzare e poco schiumogeno.

Prezzo: € 22

Crema contorno occhi di CLINIQUE FOR MEN

Contorno occhi idratante, che aiuta a ridurre visibilmente linee e rughe presenti sul contorno occhi.



Prezzo: € 41

DEFENCE MAN ENERGISE di BIONIKE

Crema-gel rivitalizzante per idratare e proteggere la pelle maschile dalle aggressioni esterne. Favorisce il benessere della cute

maschile, rinforzandone le naturali difese.

Bagnodoccia profumati

Il bagnodoccia profumato è quel regalo semplice che, se scelto nella fragranza maschile, può fare la differenza. Ecco una selezione di detergenti dalle note speziate, aromatiche e fresche da uomo.

Gel doccia L'Homme Vétyver di ROGER & GALLET

Una fragranza minimalista che combina la freschezza della scorza di mandarino, la forza e il sentore profondo e terroso della radice di Vetiver, unito all’intensa nota di fondo della mirra.



Prezzo: € 6,90

Gel Doccia Sauvage di DIOR

Deterge la pelle senza seccarla, lasciando dietro di sé le note fresche e legnose di Sauvage.



Prezzo: € 49

Gel doccia di NUXE MEN

Adatto a viso, corpo e capelli. Contiene il 95% di ingredienti di origine naturale come Corteccia di Quercia e Germogli di Carpino e dona una vera e propria sferzata di energia.



Prezzo: € 9,90

Bagnodoccia PURO di EMANUELA BIFFOLI

Una texture cremosa e avvolgente al fresco profumo di pulito come il lino appena steso.



I regali high tech

Rasoi, massaggiatori, tagliacapelli e spazzolini elettrici: oggi la cura di sé non può prescindere da tutta una serie di oggetti che facilitano la gestualità quotidiana. In alcuni casi, sono dei veri e propri "risolutori", come ad esempio il rifinitore di peli di naso, orecchie e sopracciglia. Eh, sì, con gli anni il tuo papà avrà notato l'esplosione di questo fenomeno, cioè la fioritura di peli dove prima non c'erano. Fortuna che i rimedi ci sono!

Rifinitore naso, orecchie e sopracciglia di PHILIPS

Un oggetto indispensabile per la rifinitura dei peli superflui che fuoriescono da naso, orecchie e sopracciglia.



Prezzo: € 23,90

Tagliacapelli QuickCut PRO di REMINGTON

Un device per l'uomo che ama tagliarsi i capelli (o farseli tagliare a casa). Accorcia i tempi e aumenta la precisione.



Prezzo: € 60

Prezzo: € 60

Regolabarba Formula 1® di ROWENTA

dotato di una tecnologia avanzata per performance uniche e… tutto in 1: rasoio per barba, capelli, viso e corpo.

Il kit completo è dotato di lama da 32mm con pettine, regolabarba di precisione, utile per i peli del corpo.



Prezzo: € 82,99

ISSA 2 spazzolino da denti di FOREO

Silicone ultra igienico, pulsazioni T-Sonic, design intelligente, carica USB per una ricarica a lunga durata, e 100% waterproof.



Prezzo: € 149

Massaggiatore Cocoon ShiatsuMax di HOMEDICS

Massaggia spalle e schiena e in più ha la comodità di un sedile d'auto, se non di più.



Prezzo: € 299.90

