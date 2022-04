L a festa della mamma si avvicina e l'8 maggio 2022 sarà il momento perfetto per donare un regalo beauty scegliendone uno tra quelli che abbiamo selezionato.

Quante volte abbiamo guardato il suo beauty case da lontano sperando di rubare quel rossetto o quella palette d'ombretti? Da lei abbiamo imparato a mettere il profumo, ad applicare la crema e a curare la nostra pelle: i regali beauty per la festa della mamma 2022 sono una scelta non solo azzeccata, ma anche utile per rendere ancora più speciale la sua bellezza.

Tra profumi esclusivi e cofanetti tailor made passando fino ai device beauty tecnologici e alla skincare per una pelle splendente: ecco una selezione dei migliori regali da acquistare subito.

I profumi

Sono un grande classico, ma non deludono mai: i profumi non possono mancare tra i regali per la festa della mamma 2022. Le fragranze, dalle più esotiche a quelle eclettiche che si ispirano e aspirano al mondo delle costellazioni e delle stelle, sono un pezzo vero e proprio da collezione. Da Ella K, con le sue fragranze ispirate ai venti dell’Africa, passando per In Astra che interpreta Betelgeuse, la seconda stella più luminosa della Costellazione di Orione, fino a Posh con il suo profumo tailor made.

NEVERENDING by THoO - Un nome per celebrare il legame d'amore con la mamma. Pompelmo Rosa, note di Noce Moscata e Spezie Calde, aprono un profumo che poi continua con la Tuberosa Light e il Gelsomino abbracciati dall'accordo Suede. A chiudere il tutto un tocco sensuale con Vaniglia Nera e Preziosa Ambra.

Posh - Un'esperienza olfattiva da costruire online: 100 ml creati ad hoc in base a un test che indaga su abitudini, preferenze e non solo. Un progetto a sei mani ideato da tre donne che hanno deciso di realizzare un prodotto Made in Italy in collaborazione con una nota fragrances house, CFF. Ghibli di Ella K - Come un vento caldo e dolce, questo profumo è caratterizzato dalla dolcezza del torrone a cui si aggiungono le note frizzanti del gelsomino d'Arabia. Mandorle e pistacchi tostati si fondono con la nota del cuoio, trasportandoti nel cuore dei mercati del Maghreb. Muskara Rosa di Fueguia 1833 - Una fragranza edonistica basata sull'imitazione dei ferormoni. Protagonista è la fragranza Muskara Phero J, insieme all'estratto puro di rosa, che ha la proprietà di interagire con l'odore naturale della pelle, potenziando l'identità olfattiva di chi la indossa.

I device per la skincare

La tecnologia ormai la fa da padrone in mille aspetti della vita e, questa cosa, coinvolge anche il mondo della skincare. Ovviamente le mamme più attente non possono rinunciare a questi piccoli, e grandi, device che permettono non solo una pulizia profonda come quello di Foreo, o quelli che permettono di curare la cute e la skincare a 360 gradi come il nuovo strumento di Therabody.

Luna 3 Plus di Foreo - Una spazzola viso detergente e tonificante che abbina la pulizia del viso con termoterapia e pulsazioni T-Sonic a massaggi rassodanti con tecnologia a microcorrente. Disponibile sia nella versione Normal Skin che in quella Sensitive Skin. TheraFace PROTM di Therabody® - Un dispositivo all-in-one per il viso che permette di effettuare diversi trattamenti facciali multifunzionali: dalla terapia microcorrente che tonifica la pelle, alla luce che ringiovanisce, alla Cryothermal Technology™ che allevia la tensione, alla combinazione dell'innovativa terapia percussiva con uno dei modi più efficaci per pulire il viso. Il plus è dato dagli attacchi magnetici che permettono di passare agevolmente da un trattamento all'altro o combinarli insieme. ageLOC Boost System di Nu Skin - Bastano due minuti al giorno per Illuminare, rivitalizzare e rendere la pelle più elastica. Merito di questo device che che usa la tecnologia a microcorrente pulsata variabile, associata all'utilizzo del siero-conduttore a base di estratti vegetali e acido ialuronico.

I cofanetti e i set skincare per la Festa della Mamma

Che sia una skincare routine completa o una cofanetto legato da una fragranza unica, i set sono una soluzione perfetta da regalare per la Festa della Mamma. Il motivo? Permettono di scoprire nuovi brand, nuove formulazioni e, per chi è alle prime armi, imparare cosa usarlo e come farlo nel modo giusto. Meglio un set dedicato a qualche minuto di relax come quello firmato da Sephora o uno dedicato alla skincare leggera di primavera, beauty compreso, come quello di SkinLabo? Ecco qualche idea davvero imperdibile.

Hydrate & Smile Set di Dr.Jart+ - Una limited edition pensata per donare idratazione e neutralizzare rossori e imperfezioni uniformando il tono cutaneo. Al suo interno Cil icapair™ Tiger Grass Color Correcting Treatment e la Vital HydraSolution™ Biome Water Cream, per idratare a fondo la pelle con una formula super leggera.

Protect & Illuminate Gift Set di Paula's Choice - un set pensato per una pelle super glow e luminosa grazie all'esfoliante per eliminare le cellule morte e la crema idratante con spf 50 dal finish luminoso. Daily Mood di Ambaduè - Quattro maschere viso da scegliere in base al proprio mood. Ogni maschera, non solo ha un colore diverso, ma anche un profilo sensoriale e un blend di attivi da connettere al proprio stato emozionale. Edizione Speciale di Fiori d'Oriente di Bottega Verde - un kit perfetto da regalare e dedicato a tutte le mamme che vogliono e desiderano qualche momento di relax profondo. Bagnodoccia, Crema corpo e spugna fanno parte di questo kit con estratti di Ylang Ylang e rosa Damascena. Spring Symphony Collection di Douglas Collection - Un piccolo mini set pensato per due aree spesso sottovalutate: un lip balm e una hand cream. Ottime da usare e belle da vedere grazie al pattern floreale che contraddistingue tutta la collezione. Set Overnight di Ringana - Una comodissima, e capiente, GOT bag realizzata con Ocean Impact Plastic riciclata che comprende al suo interno: il FRESH overnight face treatment, il FRESH cleanser e un sample del FRESH overnight body treatment. Tutti prodotti vegani e che non contengono conservanti o additivi artificiali.

CHERRY BLOSSOM BODY & BATH SET di Sephora Collection - Un set che comprende la crema bagno doccia, una lozione per il corpo idratante, il sapone e un nuovo scrub detergente. Tutti i prodotti, poi, sono caratterizzati dalla fragranza dei fiori di ciliegio che profumano di fresco e rugiada. SPRING LIGHT KIT PRESTIGE di SkinLabo - Per una skincare fresca e leggera e una pelle super luminosa. Questo set comprende 3 prodotti irrinunciabili: Shot Concentrato SPF50+, Siero Illuminante Multivitaminico e Crema Anti-age 24h Al Collagene.

8/8 SPRING LIGHT KIT PRESTIGE di SkinLabo - Per una skincare fresca e leggera e una pelle super luminosa. Questo set comprende 3 prodotti irrinunciabili: Shot Concentrato SPF50+, Siero Illuminante Multivitaminico e Crema Anti-age 24h Al Collagene.

Make-up & co.

Tutte, ma proprio tutte, abbiamo rubato un rossetto dal suo beauty case o scoperto la magia degli ombretti grazie alle piccole palette che usava quotidianamente. Proprio per questo, la Festa della Mamma è il momento perfetto per ringraziarla donandole in regalo un prodotto del mondo del make-up? Tra un rossetto long lasting e una palette nude, qui i nostri must have da donare.

Eyeshadow Visionary Eye Popper di One/Size - Facile da applicare e perfetto anche per un trucco on the go. Un ombretto liquido e super luminoso che aprirà lo sguardo donando n uova freschezza. Fantasize eyes di IE trends - Dalle sfumature opache a quelle satinate passando per i duo chrome che possono essere layerizzati per effetti straordinari. La palette definitiva per le mamme che amano il trucco occhi. Mascara 4 in 1 Click&Turn di Blondesister - Un mascara rivoluzionario che permette 4 effetti diversi grazie alla rotazione dello scovolino: dall'effetto naturale fino a quello più scenico e bold. Matte&Satin Lipstick in Rose Dream di Anastasia Beverly Hills - Un colore naturale ma con una sfumatura rosa che si sposerà perfettamente con la primavera e con qualsiasi donna che cerca un look naturale anche sulle labbra. I can kiss di Eterea Cosmesi - Una coccola per le labbra da avere sempre in borsa. Questo mini lip balm contiene Miele biologico, vitamina C, vitamina E e bisabololo.

Gli accessori (e non solo) per i capelli

Non solo appuntamenti dal parrucchiere, ma anche trattamenti e accessori imperdibili per rendere ancora più bella la chioma di ognuna. Per la Festa della Mamma impossibile non pensare anche a qualche accessorio dedicato alla cura dei capelli partendo dalla Dyson Corrale in Limited edition fino ai bigodini riscaldanti di T3 micro per aggiungere volume e non solo.

1/4 Piastra Dyson Corrale™ - Una limited edition di una delle piastra senza filo più amate e desiderate. Per festeggiare la mamma, la piastra, si colora di rosso senza rinunciare alle sue performance ineguagliabili. 2/4 RUN AMETHYST di Elchim - Le finiture ametista arricchiscono questo phon innovativo, leggerissimo, progettato nel rispetto della salute di tutti i tipi di capello.

9000 Spazzola riscaldante senza filo di Babyliss - Con una tecnologia brevettata che permette di distribuire il calore in modo uniforme e omogeneo. Ideale per uno styling senza sforzo e risultati a lunga durata, anche quando si utilizza la temperatura più bassa.