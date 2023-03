Regali Beauty Per La Festa Del Papà 2023 

S e non sai ancora cosa regalare al tuo papà per la sua festa speciale, ecco qualche idea beauty che può aiutarti nella ricerca del regalo perfetto

La festa del papà è alle porte e ancora non hai idea di cosa regalare, al tuo, di papà? Niente paura. Sappiamo perfettamente che il papà è sempre il papà e che, nel suo giorno speciale, va festeggiato e celebrato come si deve - e questo comprende anche, ahimè, azzeccare il regalo. Per andare sul sicuro e presentarsi con il regalo perfetto fra le mani, cosa c’è di meglio di qualche prodotto beauty che lo faccia sentire bello e coccolato? Dai prodotti per il grooming per barba, baffi e capelli, alla skincare per pelle maschile, passando per le fragranze e i prodotti per il corpo e di relax, ecco alcune idee per dei regali a tema beauty per la Festa del Papà 2023.

Regali Beauty Per La Festa Del Papà: Skincare

Skincare for men? Per molti papà è un sì!

Coccola la pelle del tuo papà con dei prodotti skincare ad hoc progettati e formulati specificatamente per l’uomo. La pelle maschile, infatti, è più spessa del 10% rispetto a quella delle donne e più compatta: questo perché, se la pelle femminile deve affrontare il brusco calo del collagene dopo la menopausa (e invecchia, di conseguenza, velocemente), il collagene degli uomini diminuisce a una velocità costante e invecchia più lentamente. Per questo motivo negli uomini i segni causati dall’età si vedono più tardi.

Non solo: un’altra differenza sostanziale sta nel fatto che la pelle maschile è generalmente più sebacea (quasi il doppio di quella femminile) e, in media, risulta più grassa. Infine, non bisogna sottovalutare lo stress cutaneo al quale è sottoposta a causa della rasatura, che rende la pelle più sensibile, reattiva e irritabile. Prenditi cura della pelle del tuo babbo con una serie di prodotti che vanno dai detergenti viso, passando per il contorno occhi, le creme viso e, ovviamente, l’immancabile SPF.

1/5 Ecooking, Men Starter Kit 2/5 Isdin, Isdinceutics Glicoisdin 15 Moderate 3/5 EviDenS de Beauté, Le Sérum Contour des Yeux 4/5 Lavera Men Sensitiv, Crema Idratante con ginkgo bio & bambù bio 5/5 EVY, Sunscreen Mousse SFP 30 PREV NEXT

Regali Beauty Per La Festa Del Papà: Accessori Per La Barba & I Capelli

Se invece preferisci andare sul classico ed evitare di commettere errori di valutazione, gli accessori per la barba, la rasatura e i capelli sono da sempre - e per sempre - un vero e proprio must-have. Sia che il tuo babbo porti i capelli lunghi o corti, che si rada la barba ogni giorno o che preferisca farla crescere, alcune delle opzioni che possono far al caso tuo sono rasoi professionali, pettini, shave gel e così via. Non dimenticare le lozioni pre e dopo barba, che preparano la pelle e al contempo la leniscono da eventuali rossori e irritazioni e i profumi post rasatura.

1/6 Gillette, la Box del King 2/6 Nuxe Men, Schiuma da Barba Anti-Irritazioni 3/6 Barberians, Shaving Brush / Silver Tip 4/6 BaByliss, Tagliacapelli Cordless Super-X Metal Series 5/6 Czech & Speak, 88 Lozione Dopo Barba 6/6 Braun, Series 9 Pro PREV NEXT

Regali Per La Festa Del Papà: Profumi E Fragranze

Anche i profumi sono uno dei regali più gettonati per la festa del papà: se il tuo babbo è un amante del mare, opta per una fragranza lievemente salina e fresca, magari con un sentore agrumato all’interno; se invece è amante della natura scegli qualcosa dal cuore verde aromatico. Infine, via libera a tutte le fragranze speziate, esotiche e legnose e, se hai qualche dubbio, un profumo che sa di pulito è sempre una buona opzione.

1/10 Acqua Di Parma, Colonia Limited Edition Designed By Samuel Ross 2/10 Dolce & Gabbana, K 3/10 Anconù, Ladan Dusk 4/10 Tesori d'Oriente, Muschio Bianco 5/10 Courrèges, Slogan 6/10 Laboratorio Olfattivo, ExpLOud 7/10 Olfactive Studio, Flashback 8/10 Aether, Altered Leather 9/10 Pierre Guillaume Paris, Cozé 10/10 Beaufort, Méditerraneo - Phaedon Paris

Coeur De Noir PREV NEXT

Regali Per La Festa Del Papà: Prodotti Corpo, Bagno E Relax

Perché non pensare a un bel regalo che coniuga una serie di regali beauty e un'esperienza rilassante e anti-stress? Fai passare al tuo papà una giornata in stile homemade SPA degna di essere chiamata tale con una bella box completa di docciaschiuma, shampoo, sapone e una scenografica e aromatica bomba da bagno per ricreare l'atmosfera e il gioco è fatto!

1/4 Lush, Confezione Regalo Out Of This World 2/4 Davines, Pasta & Love crema styling 3/4 Rituals Homme, Origami Gift Set 4/4 Mediterranea Man, Shampoo Doccia PREV NEXT