L ip blushing, ecco cos'è e soprattutto quanto dura il trattamento di tendenza per donare volume e colore alle nostre labbra in modo naturale e super armonioso

Se agli inizi degli anni duemila a essere sulla bocca di tutte (e in molti casi non solo metaforicamente) era il tatuaggio labbra, oggi il vero protagonista dei discorsi delle vere beauty addicted è lui, il lip blushing. Un’evoluzione del più classico e super gettonato tatuaggio che si ripropone in una versione più moderna, 3.0.

Leggera, naturale e più vicina alle esigenze attuali di chi ne voglia fare uso. Ma cos’è esattamente il lip blushing (letteralmente labbra arrossite) e soprattutto, quanto dura questo trattamento specifico per donare volume e un colorito roseo alla nostra bocca? Sfoggiando labbra sempre al top, perfette in ogni occasione e definite in ogni parte in modo armonioso e delicato? Scopriamolo!

Cos’è e come si esegue il lip blushing

Prima di capire per quanto tempo è possibile sfoggiare labbra piene di volume e colore grazie al lip blushing, è bene capire esattamente di cosa si tratta. Valutando, al di à della moda e a seconda delle proprie esigenze, se questo è il trattamento che fa per noi oppure no.

Come detto, il termine lip blushing, significa labbra arrossite. Ispirandosi come si evince dal nome stesso al blush, il prodotto make up che tutte o quasi abbiamo per donare quel bel colorito roseo che tanto piace alle nostre gote. Allo stesso modo, scopo del trattamento è quello di regalare maggior volume, definizione e colore (ma non troppo) alle labbra. In modo naturale, armonioso con il resto del volto e che duri il più a lungo possibile.

Si tratta, infatti, di un trucco semipermanente, che ricalca un po' il tatuaggio al contorno labbra di moda qualche anno fa, ma agendo in modo molto più soft e completo.

Come si fa

Per farlo vengono utilizzati pigmenti bio, riassorbibili, anallergici e che vengono certificati e controllati direttamente dal Ministero della Salute. Una tecnica che prevede di fatto, due sedute iniziali a distanza di qualche settimana l’una dall’altra.

Il primo appuntamento è dedicato soprattutto al disegno delle labbra, definendone il contorno che si vuole ottenere (più simmetrico, armonioso rispetto al viso, ecc.) e il colore, solitamente leggermente più scuro di quello naturale. Andando a poi a ricalcare la linea tracciata e a riempire la parte interna delle labbra. Donando un effetto rossetto immediato e regalando maggior volume alla parte, senza alterare il viso o i lineamenti di chi si presta al trattamento.

Il risultato finale della seduta sarà caratterizzato da un colore vivo, intenso. Che si sbiadirà di circa il 30-50% col passare dei giorni, arrivando alla cromia desiderata e concordata in fase di decisione con lo specialista. Naturale e super cool.

Quanto dura il lip blushing

Una tecnica che seppur costosa, è poco invasiva e sicuramente più duratura del filler. Ma quanto dura esattamente il lip blushing?

A questa domanda non si può dare una risposta precisa. E il motivo è molto semplice, la soggettività. La durata del lip blushing, infatti, dipende molto dal processo di riassorbimento dei pigmenti utilizzati durante il trattamento e questo è assolutamente soggettivo a seconda della persona che vi si sottopone. Soprattutto anche in riferimento all’età del soggetto e alla velocità con cui lavorano le cellule.

Pur non esistendo un tempo standard di durata di questo trattamento, però, è bene sempre ricordare che si tratta di una sorta di trucco semi permanente. Motivo per il quale è bene ritoccare la parte, sempre che lo si voglia fare, in media ogni circa due anni o anno e mezzo. Valutando caso per caso.

In questo modo avrete la possibilità di ottenere labbra più definite, piene, colorate e più vicine a ciò che vi fa sentire bene. Evitandovi anche la necessità di ritoccare il vostro make up o di incorrere in noiose sbavature di rossetto, risultando sempre perfette in ogni occasione.

I consigli in più

Per valorizzare ancora di più le vostre labbra, poi, sarà sufficiente:

una leggera passata di balsamo o burro cacao, per donargli protezione e morbidezza;

di gloss per regalare alla parte un delicato e bellissimo effetto lucido tutto da ammirare. Ma sempre con naturalezza e semplicità.

E soprattutto permettendovi di provare questo nuovo look per un tempo sufficiente a capire se è quello che fa per voi e che desiderate davvero. Dandovi la possibilità di tornare indietro (trascorso il tempo necessario al riassorbimento) se non siete convinte o se preferite riacquistare il vostro aspetto 100% naturale, o di ripetere il lip blushing e sfoggiare labbra piene di volume e colore fino a che deciderete di farlo.

Insomma, non vi resta che informarvi per bene, consultarvi con un esperto del settore, decidere e provare. Ricordandovi sempre che siete e sarete sempre bellissime!