L e labbra con il freddo soffrono terribilmente e non è raro che finiscano per spaccarsi e screpolarsi. Se le tue si presentano esattamente in questo modo ecco come intervenire

Quando arriva l’inverno le parti del nostro corpo maggiormente esposte alle intemperie e alle basse temperature come il viso iniziano a soffrire. Il freddo infatti restringe i vasi sanguigni e questo determina un ricambio cellulare molto più rallentato, che porta la pelle a screpolarsi con facilità. In particolar modo le labbra sono quelle che se la passano peggio perché essendo prive di ghiandole sebacee, sono più sensibili al freddo e agli sbalzi termici e tendono a seccarsi in modo ancora più rapido. In alcuni casi arrivano anche a spaccarsi e sulla loro superficie si formano veri e propri tagli piuttosto dolorosi.

Fortunatamente si tratta di una situazione transitorie e benché sia piuttosto fastidiosa, è anche facilmente risolvibile con alcuni piccole azioni che fungono da SOS immediato.

Perché le labbra si spaccano in inverno

Le labbra se non opportunamente idratate e protette tendono a seccarsi tutto l’anno ma in inverno questo fenomeno è ancora più evidente e il motivo principale è dato dalla loro anatomia.

Le labbra sono infatti formate da due superfici: una più esterna e una più interna e questa doppia struttura, diversa rispetto alla pelle del resto del corpo, le rende molto più sensibile all’azione di agenti esterni come appunto il freddo e il vento, che aggredendole determinano un aumento dell’evaporazione dell’acqua dalla loro superficie.

Ricordati di non bagnarle con la saliva

Ad aggravare la situazione, molto spesso è un comportamento comune ma assolutamente dannoso, ovvero il passarsi la lingua sulle labbra quando si avverte che la secchezza sta aumentando. Anche se bagnandole con la saliva si prova un’immediata sensazione di benessere e si ha l’illusione di aiutarle, in realtà non è così. La saliva infatti, quando evapora determina un inaridimento ancora maggiore.

Cosa fare per curare le labbra spaccate

L’ideale sarebbe prevenire questo fenomeno ed evitare che le labbra si secchino a tal punto da spaccarsi ma in inverno la mission è spesso alquanto difficile.

Se la tua condizione attuale è quindi labbra doloranti e piene di taglietti ecco cosa dovresti fare.

Usa un burro cacao lenitivo

Questa opzione può sembrare la più ovvia ma è anche quella che può dare maggior sollievo immediato. Il burro cacao o lip balm infatti, è semplice da applicare e, se opportunamente formulato, può davvero fare la differenza. Oltre a lenire e svolgere un’azione cicatrizzante, infatti, crea un film lipidico protettivo che permette di mantenere le labbra idratate. Ricordati però di applicarlo più volte nel corso della giornata.

Attenta agli ingredienti

Nonostante tutti promettano idratazione, esistono ingredienti migliori di altri per questo scopo e che quindi non dovrebbero mancare nello stick che scegli per contrastare le labbra screpolate. In vetta ai più miracolosi ci sono estratti di camomilla, calendula, olio di karitè, aloe vera e olio di jojoba.

Fai una maschera per un’azione intensiva a lungo termine

Oltre al lip balm, per sottoporre le labbra a un trattamento completo che le riporti subito a nuova vita, la sera dedicati una coccola extra e stendi su di esse una maschera.

In commercio ne esistono diverse proprio pensate per questo scopo ma se ami il fai da te, puoi attingere dalla cucina, dove gli ingredienti per realizzare una formula lenitiva ed idratante sono a portata di mano.

Maschera al miele e olio d’oliva

Mescola un cucchiaio di miele a qualche goccia di olio d’oliva, poi applica il composto delicatamente sulle labbra e tienilo in posa per circa 15-30 minuti. Questo mix è ottimo per favorire la cicatrizzazione dei piccoli taglietti.

Fai attenzione al make up

Se hai labbra particolarmente sensibili al freddo dovresti fare attenzione al trucco. Questo ovviamente non significa abbandonare completamente l’idea di sfoggiare sorrisi colorati ma solo che dovresti scegliere con attenzione le formule dei prodotti che usi.

Sconsigliati in caso di labbra tendenti a screpolarsi, sono ad esempio i siliconi volatili, molecole presenti in molti rossetti perché garantiscono una stesura omogenea del prodotto e ne migliorano la resa, ma allo stesso tempo tendono a evaporare, portando via ulteriore acqua dalle labbra e contribuendo quindi alla loro secchezza.

Sempre perché tendono a seccare le mucose ancora di più, stai anche alla larga dalle tinte e dai rossetti long lasting, oppure applicane uno strato molto leggero.

Se le tue presentano già dei taglietti lascia perdere tutti i tipo di rossetti, onde evitare di peggiorare la situazione, ma limitati all’uso di lip balm. Ne esistono anche di colorati, ottimi da usare tutto l’anno perché oltre a colorare offrono un’idratazione extra.

...e al dentifricio

Ti sembrerà strano ma anche il dentifricio potrebbe peggiorare una situazione già compromessa. Alcuni particolarmente schiumogeni, infatti, contengono tensioattivi che a contatto con la pelle delle labbra potrebbero risultare troppo aggressivi e seccarle ancora di più.