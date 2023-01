Prodotti di bellezza coreani: quali comprare online

L a skincare coreana ha rivoluzionato la nostra beauty routine grazie a formule all’avanguardia, texture sensoriali e performance strabilianti che hanno reso la pelle perfetta un sogno realizzabile. Ecco il meglio da comprare online

Il 2017 è stato l’anno della rivoluzione: la skincare coreana è diventata famosa e la nostra beauty routine non è più stata la stessa. Ammaliati ed estasiati dalle meraviglie che la beauty routine coreana era in grado di fare per la nostra pelle, non abbiamo esitato un minuto ad abbracciare questa tendenza. Nel frattempo abbiamo meglio compreso questo fenomeno, rendendo la routine più skinny e arrivando a fare tutti gli step solo settimanalmente e non a cadenza giornaliera.

Il successo della skincare coreana si spiega facilmente: costanza e dedizione, unite a prodotti con formule all’avanguardia e sensoriali che fanno sentire questo momento una coccola e non un impegno gravoso, regalando miglioramenti sensibili alla nostra pelle in fatto di texture, impurità e luminosità.

Abbiamo imparato l’arte del layering delle diverse texture, dalla più leggera alla più corposa, abbiamo imparato l’importanza della doppia detersione, dell’uso dell’essenza, del tonico, della protezione solare ogni giorno e la gioia della maschera un paio di volte la settimana e accogliamo con curiosità e interesse pratiche come la reverse skincare e il moisture sandwich. Se la glass skin coreana è uno skin goal ci sarà un motivo.

E se sei fan della skincare coreana è molto probabile che la tua #fyp di TikTok sia invasa da video che mostrano come si può ottenere una pelle radiosa e luminosa e con quali prodotti che, ovviamente, sono già stati catapultati nella tua wish list, come la viralissima Advanced Snail 96 Mucin Power Essence di COSRX, la Relief Sun SPF 50+ di Beauty of Joseon, il Wrinkle Bounce Moisturizing Multi Balm Stick di Kahi che probabilmente hai visto in qualche k-drama o la Jeju Cherry Blossom Jelly Cream di Innisfree, tanto per citarne qualcuno, ma la lista può continuare ancora a lungo.

Sì, la skincare coreana è uno stile di vita, una missione (non è un’iperbole), ma i risultati stupefacenti valgono ogni singolo sforzo. Compresa la pazienza di aspettare che il prodotto che desideri torni in stock.

