Beauty refillable e monodose: un passo in più verso la sostenibilità

F ragranze, makeup e skincare refillable e monodose: come salvaguardare l’ambiente grazie ai prodotti ricaricabili e anti-spreco

In termini di sostenibilità, al giorno d’oggi, il mercato della cosmetica si sta muovendo pian piano verso una maggiore tutela dell’ambiente: dai cosmetici in formato solido, ai dischetti di cotone lavabili, alle maschere in silicone riutilizzabili (al posto di quelle usa e getta) - così come i patches per gli occhi, il mondo sembra star cambiando - finalmente - le proprie abitudini. Ma non solo: la maggior parte dei rifiuti legati alla cosmetica proviene proprio dai packaging dei nostri amati prodotti, di conseguenza ultimamente sempre più brand hanno deciso di promuovere alternative ecologiche e anti-spreco.

Otre ai packaging con materiali riciclati e riciclabili, infatti, vengono lanciate sul mercato sempre più soluzioni che ci permettono di evitare gli sperperi e l’incremento dell’inquinamento. Stiamo parlando dei “nuovi eroi” del beauty (sia skincare che makeup): i packaging monouso e i prodotti refillable. Quante volte ti è capitato di dover gettare un siero non ancora completamente finito a causa dei contenitori che non si aprono oppure di fare eccessivi plump e non sapere poi cosa farne? I packaging monodose consentono dunque al consumatore di utilizzare i prodotti evitando sprechi ed eccessi inutili mentre, allo stesso modo, i prodotti refillable - cialde di ombretti, ricariche di rossetti, shampoo, profumi - riescono a ridurre notevolmente l'impatto ambientale.

Ecco di seguito alcuni brand (e prodotti) che seguono questa filosofia e che fanno bene al Pianeta!

Diego dalla Palma, Il Rossetto Creamy Refill System

Dopo i packaging refillable legati all’ambito viso & occhi, Diego Dalla Palma, con un occhio di riguardo per la salvaguardia dell’ambiente, amplia questa possibilità anche ai rossetti. Il Rossetto Creamy Refill System prevede infatti una ricarica, all’interno della quale è contenuto il prodotto makeup, (costituita da un packaging in Pet 100% riciclabile, che può essere riciclato, recuperato e riutilizzato) e una custodia riutilizzabile in alluminio con chiusura magnetica realizzata in due diversi colori.

Gitti, Lip Sync Kit





Sempre parlando di prodotti per le labbra refillable, i Lip Sync Refill di Gitti sono dei balsami labbra colorati - disponibili in tre diverse shade - ricaricabili. Vegani, nutrienti e dotati di pigmenti colorati che esaltano il naturale colore delle labbra, possono essere acquistati e sostituiti con facilità, una volta finiti, all’occorrenza. In più, grazie allo stick resistente e al cappuccio a chiusura ermetica il tuo balsamo labbra sarà sempre protetto.

Garnier, Ultra Dolce Shampoo Ricaricabile

Uno shampoo ricaricabile per una haircare sempre più sostenibile: Garnier ha da poco lanciato, oltre agli shampoo in formato solido, anche una versione refillable per incentivare un minore utilizzo di plastica e un minor impatto sul consumo di acqua potabile. Ogni ricarica Ultra Dolce Refillable è inoltre eco-progetta poiché richiede fino al -71% di plastica rispetto a un normale flacone e conveniente, perché il formato da 500ml corrisponde a due flaconi di shampoo Ultra Dolce da 250ml. In più è pratico da usare: puoi scegliere sia di ricaricare il flacone originale oppure di usare la ricarica direttamente sotto la doccia!

Guerlain, Fragranze Aqua Allegoria

"Una ricarica per prolungare il ciclo di vita del tuo flacone”.

Le fragranze Aqua Allegoria diventano il simbolo della sostenibilità dei profumi Guerlain: ogni fragranza è contenuta difatti in flaconi svitabili, ricaricabili e riciclabili, realizzati con il 15% di vetro riciclato. Per ricaricare il tuo profumo basterà svitare il vaporizzatore a mano e riempire il flacone grazie a una ricarica facile da usare e dotata di un sistema antigoccia da 200ml, compatibile con i flaconi con vaporizzatore da 75 ml e 125 ml. Il tutto, mantenendo intatta la qualità della fragranza.

Fenty Beauty, Fenty Icon The Reds

Un rossetto rosso disponibile in tre diverse shade dalla formula semi-matte e ricaricabile! Quando terminerà, ti basterà acquistare un nuovo fill e inserirlo nella tua case Fenty Icon preferita…ed il gioco è fatto!

Pixi, Vitamin-C CapsuleCare

Hai mai provato la Vitamina C in capsule? Con Pixi è possibile! Il Vitamin-C CapsuleCare è un siero formulato con una miscela illuminante e nutriente di vitamina C, vitamina E e oli vegetali… in capsule monodose. Ogni capsula può essere usata all’evenienza distribuendo l’esatta quantità di prodotto che serve alla tua pelle (non di più e non di meno), oltre ad essere formata da un materiale biodegradabile ed essere anche travel-friendly.

Mugler, Fontaine

Tutti gli Eau de Parfum sono pensati per essere ricaricati a casa con le Mugler Refill Bottles, mentre le fragranze Angel e Alien sono ricaricabili anche in negozio presso la Fontana, evitando così di buttare via quelle vuote e realizzarne di nuove. E il nostro pianeta ringrazia. Oggi, questo impegno è ulteriormente rinnovato con Alien Goddess Eau de Parfum: l’ultima fragranza ricaricabile in Fontana, che permette di risparmiare il 100% di metallo, l’88% di plastica, il 56% di carta e il 50% di vetro.

KeyD

Il sistema KeyD consiste in prodotti monodose inseriti in 30 bustine tascabili realizzate in carta riciclabile, il cui materiale multistrato è completamente compostabile, evitando così un’ennesima produzione e rimanenza di rifiuti nel mondo che ci circonda. Grazie a queste scelte sostenibili, i costi di trasporto diminuiscono, aumenta lo spazio di stoccaggio del 40%, e si abbassa il livello di inquinamento atmosferico. Non solo: essendo un prodotto composto da una singola confezione, senza parti separate, viene addirittura risparmiato il 70% di energia nel processo di produzione in carta.

Noble Panacea, The Elemental

Noble Panacea espande la propria linea con la nuova collezione The Elemental, che fornisce i pilastri per un rituale di cura della pelle completa. Formata da un trattamento in due step, quali il Balsamo detergente e la Lozione esfoliante, anche i prodotti di questa collection, come gli altri prodotti Noble Panacea, sono realizzati con un profondo impegno verso la sostenibilità. La skincare Noble Panacea è infatti confezionata in Active Daily Doses, ovvero monodosi che forniscono la quantità giornaliera ottimale di principi attivi per evitare sprechi e massimizzare la potenza della formula proteggendola dalla contaminazione di luce, calore e acqua. Infine, ogni dose è riciclabile al 100% grazie al programma di riciclaggio sviluppato dal brand in collaborazione con TerraCycle e, la scatola bianca contenitiva è realizzata senza plastica e con materiali a base di amido rinnovabile.