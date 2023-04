C hiacchierati, richiesti e utilizzati nel campo della skincare, i peptidi sono ricchi di proprietà per la pelle. Il loro superpotere? Arrestare l'invecchiamento e rendere l'epidermide più forte e resiliente.

Sono ormai tra gli ingredienti favoriti della skincare e, specialmente, dei prodotti rivolti a contrastare l'invecchiamento: i peptidi, d'altra parte, sono davvero ricchi di benefici per l'epidermide. Il principale? Indubbiamente, contrastare l'invecchiamento, rendendo la pelle più resistente all'ossidazione e ai danni provocati dai radicali liberi. In quanto ricchi di proteine, infatti, i peptidi rappresentano un sostegno fondamentale per la pelle, specialmente in termini di uniformità ed elasticità cutanea. Ecco perché, spesso, sono accostati a ingredienti antiossidanti e rigeneranti, che possano amplificarne i benefici leviganti, idratanti e tonificanti. L'effetto? Ringiovanente e rimpolpante.

Peptidi: cosa sono?

Tecnicamente, i peptidi sono minuscole catene di amminoacidi, fondamentali nella costruzione di proteine come collagene, elastina e cheratina. Responsabili dell'aspetto, della forza e della resistenza della pelle, queste proteine sono indispensabili per mantenere il viso giovane e compatto. La loro funzione principale è stimolare le cellule a svolgere funzioni specifiche e, dunque, a produrre collagene ed elastina. Generalmente costituiti da 10-15 amminoacidi (sopra i 50 si parla di proteine), questi "frammenti di proteine" vengono definiti biomimetici - ovvero capaci di emulare e riprodurre alcuni specifici processi biologici - e agiscono rallentando l'invecchiamento. Trattandosi di molecole molto piccole, infatti, i peptidi riescono a penetrare la barriera idrolipidica e, dunque, raggiungere strati più profondi dell'epidermide, alla quale donano le loro proprietà antiossidanti.

1/7 Protini Powerpeptide Resurf Serum di Drunk Elephant è un siero levigante che ripristina la consistenza della pelle, la luminosità dell’incarnato e l’elasticità della pelle grazie alla sua formula composta da acido lattico al 10% e il Signal Peptide Complex, un complesso di 11 peptidi. 2/7 Il Siero Multi-Peptidi + HA di The Ordinary è un potente antiage grazie alla sua formula tecnologica e pensata per contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo. 3/7 Con amminoacidi, peptidi, ceramidi, collagene e vitamina E, Strenght Trainer Peptide Boost Moisturizer di Olehenriksen idrata la pelle e ne aumenta l’elasticità migliorando l’aspetto di rughe e rughette, ma anche rinforzando la barriera idrica della pelle. 4/7 Un booster concentrato a base di peptidi biomimetici che potenzia gli effetti della crema idratante, lasciando la pelle liscia, compatta e idratata. Peptide Concentrate di Masqmai, inoltre, compatte le rughe e i segni d’espressione. 5/7 Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream di Lancôme si avvale della scienza della rigenerazione per sfruttare al meglio il potere dei peptidi. Grazie a tre ingredienti ricchi di proteine - semi di lino, lucido e pisello - la maison ha sfruttato le Green Science per sviluppare estratti di peptidi complementari. All’interno della formula, poi, acido ialuronico e niacinamide. 6/7 Un trattamento viso concentrato ad azione liftante con peptidi ridensificanti, acido ialuronico a diversi pesi molecolari e vitamina C stabilizzata che aiuta a migliorare la pelle e a diminuire i segni d’espressione: DEFENCE XAGE Fiale Antietà di Bionike è l’ideale per ritrovare la giovinezza del viso 7/7 Acido Ialuronico 2% + Peptidi 2,5% di Biofficina Toscana è un siero idratante e rimpolpante a base di acido ialuronico a peso molecolare differenziato e peptidi antiage. Un concentrato antietà per la pelle, che migliora compattezza ed elasticità. PREV NEXT

I benefici dei peptidi per la pelle

Le proprietà dei peptidi sono moltissime, a partire dalla loro azione antiossidante, che li rende degli ottimi ingredienti idratanti e rigeneranti. Non solo, però, perché i peptidi sono anche capaci di migliorare la salute della barriera cutanea, attenuare le linee sottili, rendere la pelle più elastica, ridurre i rossori, l'infiammazione e le imperfezioni. Spesso utilizzati nei trattamenti antietà, i peptidi sono adatti anche a stimolare la produzione di collagene e migliorare il tono della pelle, oltre ad avere un effetto rimpolpante.

Quando iniziare a usarli nella skincare?

L'invecchiamento è un fenomeno naturale, perciò, non c'è nessun motivo non introdurre i peptidi nella propria skincare. Progressivamente, infatti, la pelle inizia a produrre meno collagene ed elastina e necessita di ingredienti che la aiutino a mantenere l'elasticità. Ecco perché i peptidi possono essere ottimi alleati contro le prime rughe, quanto per le pelli più mature e i tessuti maggiormente rilassati. La combinazione ideale per un effetto antirughe completo? Con l'acido ialuronico.