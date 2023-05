Pelle spenta? Ecco creme e sieri per renderla glowy

E limina il grigiore invernale dal viso con una skincare routine che renderà la tua pelle più luminosa che mai.

Una pelle luminosa e priva di imperfezioni è il vero segreto di bellezza. Sia che ti piaccia indossare la tua pelle al naturale o sfoggiare un make-up da vera pro, la pelle luminosa è in grado di migliorare esponenzialmente qualunque risultato tu voglia ottenere.

Ti sarà capitato spesso di sentir parlare dell’importanza dell’esposoma e di quanto influisca sullo stato della pelle. L’esposoma è la combinazione di molteplici fattori: ambientali, comportamentali e ormonali, nonché il loro effetto complessivo ad alterare le funzioni biologiche della pelle e accelerare il suo processo di invecchiamento.

I fattori ambientali sono l’esposizione ai raggi UV, inquinamento e variazioni climatiche; i fattori ambientali come dieta, stress psicologico e mancanza di sonno e infine i fattori ormonali.

Dalla combinazione di questi fattori dipende lo stato della tua pelle, luminosità compresa.

Pelle luminosa: come fare

Proteggere la pelle dagli attacchi esterni e avere uno stile di vita sano e regolare sono il segreto per avere una pelle sana e luminosa, che è data dall’insieme di una serie di fattori.

Discromie e disidratazione sono quindi i primi fattori da combattere. La disidratazione è spesso causata da problemi alla barriera cutanea che probabilmente è stata danneggiata da una skincare aggressiva o con prodotti sbagliati che non riesce a trattenere l’acqua oltre a essere causa di una serie di altre problematiche cutanee.

Iperpigmentazione e macchie cutanee rientrano invece nella categoria dei danni causati dal sole o sono la conseguenza di una pelle post-acne e purtroppo sono un grande ostacolo tra te e il tuo obiettivo di una pelle glowy. La buona notizia è che con un po’ di pazienza e una routine creata con i prodotti giusti possono aiutarti a ottenere grandi risultati.

I prodotti per una pelle luminosa

Sunday Riley C.E.O. Afterglow Gel Crema Alla Vitamina C

The Ordinary Vitamin C Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2%

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 Serum

Diego dalla Palma Skin Attitude Siero Illuminante alla Vitamina C

Teology VITAMIN C INFUSION

ROC MULTI CORREXION® REVIVE + GLOW Siero

Drunk Elephant Bouncy Brightfacial™ Maschera Illuminante

Garnier 3.5% Vitamin C, Niacinamide, Salicylic Acid, Brightening and Anti Dark Spot Serum

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.