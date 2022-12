Stacca la spina e regalati (o regala) una pausa relax in una daily SPA

E cco tutti gli ottimi motivi per rifugiarti in una daily spa e goderti una giornata tutta per te, tra riposo, relax, trattamenti e saune

Il momento dei regali di Natale è sempre un'impresa ardua. Rischiamo di passare ore alla ricerca di qualcosa senza avere la certezza matematica che il dono venga apprezzato. Siamo così abituati a pensare che il regalo debba essere qualcosa di tangibile che spesso ci dimentichiamo di un'ottima alternativa: regalare un'experience.

Sì, hai capito bene. Mentre i beni materiali sono deperibili, una giornata in una daily SPA ha benefici che durano nel tempo e, se poi decidi di andarci con un'amica, tua mamma o la tua dolce metà, si aggiungeranno anche piacevoli ricordi di momenti passati insieme.

Perché scegliere una daily SPA

Spezzare la routine, soprattutto in settimana, può essere un vero toccasana. Magari non riporta i livelli di cortisolo a zero, ma ritrovarsi in un piccolo angolo di paradiso, fuori dalla città e immerso nel verde, ti farà letteralmente rinascere. È il modo ideale per decomprimere, rilassarsi, ricaricarsi, alleviare la tensione e, perché no, l'occasione per iniziare un detox.

Non solo. Se pensi ai trattamenti che puoi fare, il relax sarà tale da migliorare la qualità del sonno, della pelle e darai un boost anche al tuo sistema immunitario. Una giornata alla spa può fare meraviglie per il tuo benessere, sia fisico che mentale, soprattutto quando non hai tempo per goderti una vacanza.

Se ti stai chiedendo se ne vale la pena, fermati un attimo a riflettere. Quanto ti senti stressata, sotto pressione e, forse, addirittura in procinto di esplodere? Il benessere psicofisico non deve essere considerato un lusso. Se concordi con quanto appena affermato, pensa al valore che gli attribuisci e a quanto sei disposta ad investirci, ricordandoti che i prezzi di partenza sono l'equivalente di una cena in pizzeria o poco più.

ASMANA Wellness World, con i suoi 12000 metri quadrati, è la più grande day SPA d’Italia, immersa nel verde Parco di Villa Montalvo a pochi minuti da Firenze e oltre a una location da sogno offre pacchetti per ogni budget, ma anche percorsi personalizzati e gift card che partono da 25 euro, quindi perfette per Natale.

I pacchetti di Asmana

Si parte da un minimo di 39 euro - sono compresi ingresso 5 ore e coccola al Beauty Bar in 5 step - a un massimo di 199 euro - fuga romantica per due persone con ingresso giornaliero, massaggio da 20 minuti e food experience con pranzo o cena al self restaurant e drink, tutto per 2 persone - per i pacchetti standard.

Con l'ingresso avrai inoltre accesso a tutti i servizi: piscine interne ed esterne con idromassaggi, quattro saune, numerose stanze relax a tema, la Zona infrarossi, l’Hammam con bagni turchi ed il nuovissimo Salinarium e le Cerimonie del Benessere.

Se il pacchetto non fa per te, sei libera di acquistare l’ingresso da 3 o 5 ore oppure giornaliero (la SPA è aperta / giorni su 7, dalle 10 a mezzanotte) e poi valutare in loco se desideri provare trattamenti e massaggi o semplicemente goderti le piscine e il Tropical Pool bar, dove si possono sorseggiare, cullati dalle bolle di un idromassaggio, cocktail classici o rivisitati e centrifughe di frutta e verdura di stagione.

Le saune di Asmana

Con l'ingresso alla SPA potrai usufruire non solo delle piscine - indoor e outdoor - presenti nella struttura, ma avrai accesso anche alle quattro saune a tema. In alcune di esse potrai partecipare alle Cerimonie del Benessere, rituali di origine nordica ispirati all'Aufguss, in cui il Maestro di Cerimonia, a tempo di musica, scioglie delle sfere di ghiaccio ed oli essenziali sul braciere. Tramite un asciugamano distribuisce poi l’aria piacevolmente profumata ed incanta gli ospiti con coreografici movimenti del telo.

Le 4 saune, in dettaglio, sono le seguenti.

Sauna Zen: qui puoi godere dell’aromaterapia, grazie alle essenze naturali che pervadono l’ambiente, abbinata alla cromoterapia. Ti troverai immersa in un’atmosfera magica e rilassante.

Wine Sauna: collocata nel giardino, deve il suo nome al braciere ottenuto dal legno di botti di rovere nelle quali veniva invecchiato il vino delle colline toscane. Inoltre la pittura delle pareti è stata ricavata dai pigmenti delle vinacce, ovvero le bucce d’uva.

Sauna delle Erbe: è una sauna tradizionale finlandese di forma rettangolare con un ampio braciere al centro, il che la rende particolarmente adatta a cerimonie multisensoriali.

Indian Sauna: come si intuisce dal nome, è ispirata al mondo indiano e propone un percorso a 360° per corpo, mente e spirito. Si tratta della più grande sauna d'Italia.

Cosa troverai da Asmana

Come in ogni SPA che si rispetti, oltre alle saune non possono mancare svariate sale per rilassarsi, oltre alla speciale zona infrarossi dove, sdraiati su un lettino, si viene riscaldati da lampade a raggi infrarossi che servono ad aumentare leggermente la temperatura della pelle, regalando una piacevole sensazione di calore in tutto il corpo. Questo aiuta a distendere le tensioni, attenuare i dolori muscolari e attivare il processo naturale di depurazione, la sudorazione.

All’interno si accede ad un mondo di acqua con vasche dotate di oltre 90 postazioni idromassaggio per ogni parte del corpo, dal plantare al collo, cromoterapia e percorsi Kneipp. Senza mai uscire dall’acqua si può passare dalle piscine interne alle vasche esterne, tra cui la Vasca Salina ed il Vortice.

Le piscine sono riscaldate ad una temperatura tra i 35° e i 37°, che permette di godersi un bagno sotto il cielo stellato anche nelle stagioni più fredde e nel giardino ci sono palme e una spiaggia con i lettini.

Nella Grotta si trova una cascata interna di 8 metri, che regala agli ospiti l’esperienza della forza naturale ed arcaica dell’acqua; che è valsa ad ASMANA il premio “Italian Pool Award 2017”. Inoltre si può godere della cromoterapia e di un percorso Kneipp.

Nell'Hammam più grande d'Italia si trova la piscina ottagonale riscaldata, intorno alla quale si sviluppano Salinarium e bagni di turchi. Completa l’esperienza la Stanza della Schiuma in cui cospargersi di soffice schiuma profumata. Da provare la Cerimonia del Benessere dello Scrub al sale. Dopo una sessione nel bagno turco, necessaria ad ammorbidire la pelle, ci si cosparge di profumato scrub. Un composto preparato fresco, ogni giorno, con sale del Mediterraneo, spezie, fiori ed erbe freschi.

Ad Asmana c'è anche uno spazio dedicato alla meditazione, il Tempio, decorato con colonne in granito provenienti dall’India dove si svolgono le Cerimonie Meditative. Si tratta di rituali con incensi ed il mistico suono delle campane tibetane, capaci di riportare l’equilibrio e la calma interiore. Durante tutta la giornata si può partecipare anche a percorsi di meditazione guidata.

Il nuovo Salinarium

In questo ambiente si viene accolti da una temperatura di 32°C con il tasso di umidità all'80% e si può beneficiare sia dell'Haloterapia che dell'aromaterapia. Il Salinarium è un vero toccasana per il sistema respiratorio, perché l’aria salina svolge un’azione antibatterica e antinfiammatoria e aiuta a depurare da smog, fumo e agenti inquinanti inalati quotidianamente.

Anche la pelle ne trae giovamento, grazie alla capacità del sale di assorbire l’umidità atmosferica che porta effetti drenanti, alleviando la fatica, aumentando la circolazione e rafforzando il sistema immunitario. Per il sistema nervoso, il sale e la sua naturale capacità di bilanciare la carica positiva del corpo favoriscono uno stato mentale positivo e leggero e restituiscono vitalità ed energia.

Quello del Salinarium è un vero e proprio percorso del sale. Dopo la prima zona umida ci si sposta nel bagno purificante, il bagno turco in cui si svolge la cerimonia dello scrub, per purificare, poi si procede nella stanza del sale, per recuperare le energie dopo il bagno turco, e infine ci si immerge nelle calde acque della vasca salina.