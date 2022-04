C ombattere le smagliature in gravidanza è possibile e, per farlo, è impossibile non sottovalutare la bodycare. L'indispensabile? L'olio per smagliature

L'olio per le smagliature è un prodotto a cui non rinunciare, specialmente in gravidanza quando la pelle, come il resto del corpo, subisce cambiamenti continui e, soprattutto, in un periodo decisamente breve.

E tra un sali e scendi di emozioni e ormoni, spesso è la pelle a pagarne le conseguenze. Le smagliature, infatti, sono la risposta della cute a una eccessiva tensione causata sia dalla crescita della pancia, sia per il cambio di peso.

Proprio per questo è importante aiutare la pelle e, il mezzo migliore, è l'uso dell'olio.

Olio per smagliature: come funziona?

La pelle del corpo ha tantissime proprietà e, non per ultima, quella di tendersi ma, se la cose avviene in tempi brevi, rischia di raggiungere un punto 'rottura'.

Ed è proprio questo punto di non ritorno che andrà a creare le famose smagliature. Prima rosse e poi bianche, queste sono vere e proprie cicatrici che, se non prevenute, rischiano di rimanere per sempre e, per molte, diventare un vero e proprio problema. Un difetto antiestetico che, per alcuni, può diventare un vero e proprio ostacolo alla propria sicurezza e voglia di mostrarsi apertamente e liberamente.

Per questo motivo è bene prevenire questo processo e, per farlo, l'unico modo è rendere più elastica la pelle applicando prodotti estremamente idratanti come un olio.

Da massaggiare sulla pelle umida, per migliorarne l'assorbimento e la sensazione piacevole sul corpo, l'olio andrà a elasticizzare la cute permettendo a questa di seguire i cambiamenti delle 40 settimane. Un trattamento di bodycare da non sottovalutare e, sopratutto, da iniziare fin dalle prime settimane in modo da ammorbidire al meglio la pelle.

Ovviamente, l'uso dell'olio, specialmente sulla pancia, non comporta alcuna controindicazione né per il feto né per il proseguimento della gravidanza.

I migliori olio per smagliature da applicare in gravidanza

Che sia il classico alla mandorla o un prodotto formulato ad hoc, i prodotti presenti sul mercato sono davvero numerosi e, qui, abbiamo selezionato gli imperdibili per una pelle elastica e senza smagliature.

Olio di mandorle

L'olio di mandorle, meglio se spremuto a freddo, è una soluzione economica e utilissima per contrastare l'avvento delle smagliature.

Bio Oil

Un olio per il corpo che protegge la pelle, grazie alla funzione idratante, e ne migliora l’elasticità cutanea prevenendo così le smagliature. Al suo interno i componenti oleosi, sono arricchiti con estratti vegetali e vitamine che hanno anche funzione cicatrizzante e protettiva.

Olio di calendula e mandorle

Elasticizzante, nutriente e lenitivo, questo olio ad alta concentrazione di ingredienti biologici (Olio di Calendula Bio, Olio di Girasole Bio, Olio di Enotera Bio, Olio di Borragine Bio) e potenziato con Olio di Mandorle, Camomilla, Iperico, Carota, Vitamina E e Vitamina F, non solo permette di prevenire le smagliature ma anche di dare sollievo e lenire la pelle arrossata e screpolata.

Olio Weleda

Sviluppato in collaborazione con ostetriche e farmacisti, questo prodotto composto con oli naturali al 100%, nutre la pelle mantenendo la sua naturale elasticità sia durante che dopo la gravidanza.

Vita-Oil

Perfetto sia per la pelle in gravidanza che per le pelli secche e disidratate, questo olio contine mandorle dolci, vitamina A, vitamina E, olio di germe di grano, olio di ricino, olio di calendula e tocoferolo. Un must have per una pelle davvero elastica.

