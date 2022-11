U n vero alleato di bellezza dalla formula super green e dai molteplici usi, ecco cosa sapere e quale acquistare per ogni uso



L'olio di cocco non è una novità in campo beauty, ma è sempre bene conoscere tutte le sue proprietà non solo per utilizzarlo nel modo migliore ma anche per comprendere al meglio come agisce su corpo, viso e capelli.

Nutriente, emolliente è ormai un must di tantissime ricette fai da te, è da sempre apprezzato per il suo profumo tropicale e non solo: ricco di polifenoli e di vitamine, è un idratante delicato e per questo perfetto per lenire e nutrire anche le pelli più sensibili, delicate e che si irritano con facilità. Ad aggiungere un'azione antiossidante, pii, c'è la Vitamina E, vero toccasana per prevenire l'invecchiamento e utile anche per la cura del corpo.

Se invece lo si vuole utilizzare per i capelli, imperdibili per la definizione dei capelli ricci, bisogna ricordare che all'interno dell'olio di cocco è presente anche l'acido ialuronico, ideale per aggiungere elasticità e ridare luce anche alle chiome più sfibrate.

Come scegliere l'olio di cocco

Reperire l'olio di cocco è abbastanza semplice. Nella grande distribuzione, offline e online è possibile trovare tantissime versioni di questo prodotto: dalla formula liquida a quella solida, passando anche alle formule che permettono la vaporizzazione su corpo, capelli e viso.

La cosa importante, quando si scelte un nuovo olio di cocco, è scegliere un prodotto da spremitura a freddo: solo in questo modo, infatti, vengono mantenute tutte le peculiarità e le caratteristiche intrinseche che rendono questo burro un prodotto indispensabile in campo cosmetico.

L'olio di cocco puro, che è quello più facile da reperire e può anche essere utilizzato per scopi alimentari, diventa solido con l'abbassarsi delle temperature diventando così più simile al burro che a un olio. Per questo motivo, chi vuole utilizzare il prodotto sottoforma liquida, deve optare per le formule frazionate cioè dalle quali vengono rimossi i componenti che lo rendono solido e più sensibile all’ossidazione. Il tutto attraverso un processo di frazionamento non chimico.

Per non incorrere in errori o acquisti errati, qui una selezione dei migliori prodotti con olio di cocco da avere sempre con te.

L'Erbolario

Arricchito con Vitamina E dai semi di Soja, che è un antiossidante biologico, questo burro di cocco è piacevole da applicare su viso, corpo e capelli. Per applicarlo al meglio, basta massaggiarlo tra le mani per renderlo un olio corposo e ricco da applicare come più su vuole.

OGX

Questo olio di cocco spray è pensato appositamente per i capelli: un prodotto ideale per quelle chiome che appaiono spente e sfibrate. Oltre all'olio del frutto tropicale, qui è stato aggiunto anche l'estratto di bambù per migliorarne l'azione sulle fibre.

Equilibra

Un olio di cocco puro al 99% con effetto nutriente ed emolliente e ottenuto dalla spremitura della polpa del frutto. Un prodotto da utilizzare come più si preferisce: come impacco per i capelli, ma anche come doposole o per rendere più elastica la pelle, anche durante la gravidanza.

GoNaturals

Questo olio di cocco frazionato, quindi sempre in forma liquida anche all'abbassarsi delle temperature, è perfetto per chi cerca un prodotto per massaggi o per una piacevole applicazione sul corpo. Data la sua forma liquida, il prodotto può anche essere facilmente utilizzato come struccante viso, nel primo step della doppia detersione.

Aromatika

Un olio di cocco frazionato, ricco di vitamine, minerali, microelementi e macroelementi essenziali per la cura quotidiana. Questo olio non contiene componenti sintetici, conservanti o pigmenti coloranti: puro e naturale al 100%.

Natessance

Questo olio di cocco, oltre a tutte le proprietà note per pelle e capelli, è stato formulato in modo tale che la miscela di oli non si solifdifichi a temperature inferiori ai 25° C.

CMD Naturkosmetik

Costituito principalmente da acidi grassi insaturi, questo olio di cocco può essere usato per un massaggio rilassante o come additivo per il bagno. In qualsiasi modo la pelle sarà nutrita a fondo e avrà un profumo buonissimo.

SOLLING Naturkosmetik

Questa olio di cocco è mixato con cera d'api per creare una texture morbida, particolarmente piacevole sulla pelle e fornire un'idratazione intensa. Il plus è dato dall'olio di palma rosso che protegge dagli ossidanti.

Najel

Questo olio può essere steso sui capelli per un effetto ristrutturante: da applicare come maschera su lunghezze e da lasciar agire il più a lungo possibile, meglio se durante la notte. Dopo basterà effettuare un doppio shampoo per eliminare il tutto e godersi capelli sani e profumati.

SO’BiO étic

Pelle e capelli secchi? Aggiungi alla tua routine questo olio di cocco spremuto a freddo per una bellezza profumatissima.

Eterea Cosmesi Naturale

L'olio di cocco è particolarmente versatile e dona una pelle elastica, luminosa e vellutata. Questo è arricchito con vitamina E antiossidante e può essere utilizzato per combattere la forfora facendo una trattamento pre-shampoo aggiungendo alcune gocce di tea tree e lasciando in posa sulla cute per 15-30 minuti. Passare poi allo shampoo per completare il tutto.

La Saponaria

Olio di cocco arricchito da un delizioso aroma ai fiori di tiarè, un vero prodotto tuttofare: estremamente nutriente e dona elasticità alla pelle, ma è anche un alleato perfetto per i capelli secchi e danneggiati.

