S OS occhi stanchi? Riaccendere lo sguardo non è un'impresa impossibile! I trucchi e i rimedi naturali per brillare anche dopo una notte insonne

Occhi stanchi e sguardo spento sono un problema molto diffuso, soprattutto dopo notti insonni o giornate lunghissime, ricche di impegni e preoccupazioni. Apparire belle e fresche non è sempre possibile, ma se non vuoi cedere alla stanchezza e riaccendere il tuo viso, puoi puntare sul make-up e su rimedi naturali che ti aiuteranno a ritrovare la grinta perduta.

Le cause degli occhi stanchi

Ore al computer, una settimana di lavoro pesante, poche pause, continue chiamate e la mente in subbuglio: quando la pressione è troppa, il viso riflette la tua stanchezza. In particolare gli occhi che, dopo notti in bianco o con il sonno agitato, possono apparire segnati e rossi, con sgradite occhiaie.

Per fortuna recuperare uno sguardo rilassato e fresco non è difficile se si seguono i consigli giusti. Così, nonostante lo stress, sia fisico che emotivo, potrai goderti una serata romantica o un’uscita con le amiche senza doverti preoccupare troppo del tuo aspetto.

I rimedi naturali

Gli occhi gonfi e stanchi si possono contrastare al meglio grazie ai rimedi naturali. Alleviare il gonfiore, eliminare le occhiaie e illuminare lo sguardo non è impossibile, ma un obiettivo che ti meriti di raggiungere.

Riduci sale e alcol

Prima di tutto parti dalle buone abitudini. Per ridurre il rischio di alzarti la mattina con gli occhi gonfi evita di consumare alimenti troppo salati ed elimina il sale dalla dieta. Questo minerale infatti, come ben sappiamo, trattiene i liquidi, non solo all’altezza di glutei e cosce, ma anche sul viso. Per dare gusto ai tuoi piatti scegli spezie ed erbe aromatiche, molto più salutari. Prova pure l’aceto e il limone. Nei periodi di forte stress ricordati di prenderti cura del tuo corpo, riducendo gli alcolici e il fumo: due elementi che hanno un effetto negativo su pelle e viso.

Combatti lo stress

Una vita vissuta in modo frenetico, problemi in famiglia, impegni di lavoro, scadenze e preoccupazioni possono causare una cattiva qualità del sonno. Combattere lo stress è fondamentale per eliminare il gonfiore degli occhi e non avere il volto segnato dalla stanchezza.

Tensioni e ansie si possono contrastare puntando su yoga e meditazione. Dedica un’ora al giorno al tuo benessere mentale, regalandoti, ad esempio, una bella passeggiata. Si tratta del modo giusto per ritrovare la corretta respirazione, liberare la mente dai pensieri negativi e rilassare la muscolatura. Provare per credere!

Migliora il sonno

Migliorare il sonno è fra i rimedi naturali migliori per avere uno sguardo riposato al mattino. Per dormire bene prova a mettere in atto una routine rilassante ogni sera. Vai a letto sempre alla stessa ora, concedendoti prima un rituale di relax, ad esempio un bel bagno caldo o la lettura di un buon libro. Evita di passare ore di fronte allo schermo del cellulare e spegni sempre la tv: gli schermi blu infatti possono disturbare la qualità del sonno.

La skincare anti-occhiaie

Anche la skincare riveste un ruolo importante per donarti uno sguardo luminoso. Ricordati di dormire sempre supina e con il capo rivolto verso l’alto: in questo modo consentirai ai liquidi di scorrere senza pressioni sul cuscino. Il risultato? Potrai prevenire le borse sotto gli occhi! Prima di metterti a letto coccola la pelle del viso nel migliore dei modi. Struccati perfettamente, usando prodotti delicati e che non vadano a irritare la pelle delicata del contorno occhi.

Le soluzioni last minute

Ti sei svegliata con dei segni evidenti sotto gli occhi? Corri ai ripari in modo fast!

Avvolgi il ghiaccio in un asciugamano e posiziona l’impacco nella zona gonfia. In questo modo riattiverai la microcircolazione e ridurrai l’edema.

in un asciugamano e posiziona l’impacco nella zona gonfia. In questo modo riattiverai la microcircolazione e ridurrai l’edema. Realizza un impacco con la camomilla , per un’azione lenitiva in grado di ridurre l’irritazione. Per prepararlo usa un panno imbevuto con il liquido oppure applica sull’area direttamente le bustine.

, per un’azione lenitiva in grado di ridurre l’irritazione. Per prepararlo usa un panno imbevuto con il liquido oppure applica sull’area direttamente le bustine. Sei super di corsa? Applica qualche goccia di collirio alla lavanda oppure alla camomilla per rinfrescare e idratare gli occhi. Appariranno subito più luminosi e riposati.

Il make up giusto

Il trucco è un ottimo alleato per contrastare le borse sotto gli occhi e donarti uno sguardo rilassato. Esistono infatti alcuni prodotti che possono rivelarsi fondamentali per contrastare l’effetto “occhi stanchi”.

La matita burro – Alleata per illuminare gli occhi, ti aiuta ad ampliare lo sguardo. Usala in abbinamento a ombretti opachi con una tonalità neutra. Ad esempio quello marrone oppure quello grigio con texture satinata. Usa questi prodotti per ideare uno smokey eyes allungato, capace di sollevare verso l’alto lo sguardo con un effetto lifting.

Il correttore – Puoi mimetizzare facilmente le occhiaie usando prodotti specifici. Ad esempio un correttore illuminante da abbinare a un altro correttore aranciato. Applica il correttore, poi stendi il concealer di un tono più chiaro rispetto al colorito naturale della tua pelle. Il risultato ti sorprenderà!