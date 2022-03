Occhi gonfi al mattino: cause, rimedi e consigli beauty!

S tanca di avere gli occhi gonfi al mattino? Allora questa mini-guida è quello che fa per te! Abbiamo selezionato i consigli e i prodotti giusti per dire finalmente addio a borse e occhiaie, e dare il benvenuto ad uno sguardo fresco, luminoso e riposato!

Non importa che tu dorma tre o otto ore: al mattino gli occhi sono sempre gonfi, e borse e occhiaie non accennano a diminuire? Non iniziare la giornata con il piede sbagliato: siamo qui per vederci chiaro, capire tutte le cause, i rimedi e la beauty routine giusta per dire addio agli occhi gonfi al mattino e dare il benvenuto ad uno sguardo fresco, luminoso e riposato.

Occhi gonfi al mattino: le cause

Ma quali sono le cause degli occhi gonfi al mattino? La verità e che possono essere molteplici, e spesso combinate tra di loro. Si parte da un sonno poco regolare, o semplicemente dalla difficoltà a dormire profondamente, che al mattino ci fa sentire stanchi, gonfi e poco brillanti. E' possibile poi che si tratti di una predisposizione genetica, o del risultato di uno stile di vita poco sano - ad esempio un eccesso di zuccheri o alcolici la sera precedente. Infine, può dipendere dalla mancata applicazione di una skincare routine adatta sulla zona perioculare. Se ti rivedi in una di queste possibilità, non disperare: basta qualche accorgimento e i consigli giusti per ottenere risultati evidenti in pochi semplici passaggi.

Occhi gonfi, borse e occhiaie: i rimedi

Dopo aver individuato le possibili cause dell'inestetismo, e aver corretto le abitudini sbagliate, è il momento di passare ai rimedi facili e veloci e a costo zero, per eliminare gonfiore e borse sotto gli occhi. In primo luogo, ci ritroveremo a ripetere il solito mantra: mai andare a letto senza prima esservi perfettamente struccate. In questo modo eviterete gonfiore, irritazioni e colorito spento. Dormire almeno otto ore poi è fondamentale, avendo anche cura di sollevare leggermente la testa per favorire il drenaggio dei liquidi durante il riposo notturno.

Al mattino, via libera agli impacchi freddi, da effettuare utilizzando un asciugamano pulito lasciato sotto l'acqua corrente. Lasciatelo per un paio di minuti appoggiato sulla zona del contorno occhi e sentirete una sensazione di sollievo immediato. La stessa cosa si può fare utilizzando dei cucchiaini in acciaio lasciati in frigo e poi appoggiati sul contorno occhi, o perché no, acquistando degli ice globes, appositi tool raffreddabili per il massaggio perioculare. Il freddo infatti agisce come un vasocostrittore, limitando il flusso sanguigno nella zona del contorno occhi e riducendo così arrossamenti e gonfiori.

Occhi gonfi al mattino: i consigli beauty

L'ultimo step prima del trucco, e quello da non sottovalutare mai, è la skincare - in particolare in questo caso, quella riservata alla zona del contorno occhi. Via libera a gel, sieri, creme e patch specifiche per questa zona delicata la cui pelle è particolarmente sottile e sottoposta a stress quotidiano. E' fondamentale quindi lavorare sul due fronti: da un lato il microcircolo e dall'alto l'idratazione cutanea. Per attivare il microcircolo consigliamo attivi ricchi di vitamine e antiossidanti come il mirtillo, la vite rossa e la centella asiatica. Per idratare, accanto ai grandi classici come l’acido ialuronico, ti consigliamo lo squalane, le ceramidi, e gli omega 3, 6, e 9. Infine, per drenare i liquidi siamo fan di caffena, liquirizia & co.

Ora conosci cause, consigli e rimedi per contrastare gli occhi gonfi al mattino: non ti resta che scoprire quale prodotto provare per soddisfare al meglio le esigenze della tua pelle. Sfoglia la gallery e scopri quello che fa per te!

Occhi gonfi: i prodotti da usare per dire addio a borse e occhiaie! 1/8 Fenty Skin Flash Nap Instant Revival Gel-Cream è un contorno occhi 2-in-1 che agisce anche come primer: illumina istantaneamente, lenisce e riduce il gonfiore e la comparsa di linee sottili e rughe donando un aspetto fresco e riposato a qualsiasi ora e ovunque tu sia. La texture in gel-crema leggera e non grassa si assorbe rapidamente e dona idratazione per tutto il giorno, la chiave per un viso riposato pronto per affrontare la giornata. Flash Nap contiene potenti ingredienti tra cui ippocastano, acido ialuronico, acacia di Costantinopoli e tè verde per illuminare e rassodare il contorno occhi e ridurre visibilmente l’aspetto di borse e occhiaie nel tempo.

2/8 OleHenriksen Wrinkle Blur Bakuciol Eye Gel Crème contiene un'alternativa vegetale al retinolo, il bakuchiol, derivato dalle erbe di babchi Ayurvedici, particolarmente adatto all’utilizzo giornaliero. Questo gel crema clean vegano e cruelty-free riduce istantaneamente l’aspetto delle linee sottili del contorno occhi, grazie a bakuchiol, peptidi e cellule staminali di orchidea. È inoltre infuso con proteine della soia e del riso per contribuire a ridurre l’aspetto di borse e occhiaie, mentre il legno di Sandalo, la radice di liquirizia e l’estratto di camomilla aiutano ad ammorbidire la pelle. 3/8 La crema contorno occhi Ceramide-Enriched Firming Eye Cream di Paula's Choice contiene 5 ceramidi identiche a quelle naturalmente presenti nella pelle, 4 tipi di vitamina C e retinolo. Questa combinazione di ingredienti, chiamata complesso CollagenSupport, idrata e rinforza la delicata pelle del contorno occhi e rende meno visibili le linee sottili e le rughe. La pelle è più tonica, radiosa e sana. 4/8 Gli Hyaluronic Power Eye Patches di One.Two.Free! con cotone naturale al 100%, aiutano istantaneamente a idratare, sgonfiare e rimpolpare la delicata zona del contorno occhi. I semi di soia fermentati e l’acido ialuronico – sia a basso che alto peso molecolare – idratano intensamente e migliorano l’elasticità della pelle; il gelsomino e il corno bianco, invece, garantiscono un effetto lifting e riducono le occhiaie. Lo spilantolo (noto anche come Bio-Botox) riduce efficacemente la comparsa di linee sottili e leviga la pelle, mentre la niacinamide rafforza la barriera cutanea e affina la grana della pelle. 5/8 Il gel balsamo contorno occhi Nuxe Crème Prodigieuse Boost Multi-Correttivo alla caffeina vegetale e con complesso antiossidante al fiore di gelsomino, corregge i principali segni che alterano la giovinezza dello sguardo (borse, occhiaie) e aiuta a proteggere questa zona fragile dalle aggressioni esterne. Dalla texture delicata e rinfrescante, leviga il contorno occhi e attenua le occhiaie e le borse. 6/8 Per dire addio a borse e occhiaie, ti consigliamo The Eye Cream, di Augustinus Bader. Leggera e al contempo intensamente idratante, contiene potenti peptidi, in grado di aumentare la tonicità della pelle e attenuare gonfiori, borse sotto gli occhi, occhiaie, segni d’espressione e piccole rughe. La formula vegan di The Eye Cream unisce i più efficaci principi attivi puri, noti per la loro azione tonificante e rinnovatrice come estratti di alga francese, Centella e Arjun al complesso TFC8® sviluppato dal Prof. Bader in grado di supportare i naturali processi di rinnovamento dell’organismo. Ingredienti come Niacinamide e Vitamina C aiutano a contrastare e prevenire i segni d’espressione e le rughe, mentre i preziosi antiossidanti proteggono dagli effetti nocivi dell’esposizione alla luce blu. 7/8 La Berry Bright Vitamin C Eye Cream di Kora Organics è arricchita da una miscela attiva di vitamina C al 5.5%: un ingrediente che aiuta a contrastare i segni dell’invecchiamento, garantendo allo stesso tempo una pelle più soda e visibilmente più giovane. La sua formula è a base di: fiore di zampa di canguro, che migliora l’aspetto delle rughe; la prugna Kakadu, per donare maggiore radiosità alla pelle; il mirtillo rosso e il ginseng rosso, entrambi dalle proprietà antiossidanti. 8/8 Contorno occhi segnato, gonfio e aspetto stanco? Prova il contorno occhi Contorno occhi energizzante VITAMIN COCKTAIL di MOSSA Cosmetics. Gli ingredienti drenanti aiutano a ridurre il gonfiore perioculare, rinforzano i capillari e minimizzano le occhiaie, mentre l’acido ialuronico multi-molecolare migliora l’aspetto delle prime rughe e la disidratazione. Le vitamine presenti nell’olivello spinoso e nel lampone donano lucentezza e splendore alla zona degli occhi. PREV NEXT