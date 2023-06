Novità solari 2023: tutte le creme ad alta protezione, filtri invisibili e molto di più

Q uali sono le migliori novità di creme solari di quest’anno? Te le raccontiamo qui.

Non ci stancheremo mai di ricordare quanto sia importante usare la crema solare tutti i giorni - anche in città - e a maggior ragione, ora che l’estate è ufficialmente iniziata, la protezione solare diventa un must per la tua pelle.

Come ogni anno, i brand introducono sul mercato creme solari con fattore di protezione alto e molto alto, come le SPF 30 o 50+, nuove formule all’avanguardia con texture sempre più leggere e impalpabili e quindi anche più facili da spalmare, con filtri solari fisici e chimici necessari a proteggere la tua pelle dalle aggressioni dei raggi solari e tanti formati che puoi mettere in valigia senza preoccupazione.

Le migliori creme solari da portare in vacanza

A proposito di creme solari da mettere in valigia, se hai in programma viaggi verso mete esotiche, ricordati di controllare bene gli ingredienti contenuti nella tua crema solare. Nonostante sia sempre più raro incontrare l’Ossibenzone nelle protezioni solari non è ancora del tutto impossibile e rischi che la tua crema venga cestinata in quelle località - soprattutto isole e arcipelaghi - che hanno bandito l’Ossibenzone e altri agenti inquinanti che minacciano gli ambienti marini.

Banalmente, anche se stai programmando una vacanza al mare in Italia, ricorda che nel 2023 ben 226 località e 458 spiagge sono state insignite della Bandiera Blu della Fee e sarebbe carino continuare a fare la nostra parte per mantenere le acque pulite scegliendo creme solari sicure per mari e oceani.

Friend of the Sea è un programma della World Sustainability Organization per la certificazione di prodotti e aziende che tutelano e rispettano l’ambiente marino e tra questi ci sono anche le creme solari. Per ridurre al minimo l’impatto delle protezioni solari sull’ambiente marino, Friend of the Sea ha deciso di premiare con la propria certificazione quei prodotti che rilasciano in acqua meno del 20% delle sostanze chimiche dopo 80 minuti, infatti di norma le protezioni solari contrassegnate come “resistenti all’acqua” possono perdere il 50% del loro fattore di protezione dopo 40 minuti di bagno. I solari per ora certificati da Friend of the Sea sono quelli di Safe Sea, Nagua, Cien Sun e Taio Care.

Creme solari farmacia

ISDIN Hydro Lotion SPF 50

SVR Sun Secure eau Solaire SPF 30

HAAN Sunscreen SPF 35

NUXE Sun Huile Solaire Bronzante SPF 50

LaFarmacia. Latte Solare SPF 50

Rilastil Sun System Olio Dermatologico SPF 50

Carovit Latte Spray Corpo Dermoprotettivo SPF 50+

Vichy Capital Soleil Acqua Solare SPF 50

Fillerina Solare SPF 50+ Spray Solare Corpo con 12 acidi ialuronici

Creme solari SPF 50

Alma K Sun Care Spray Corpo Idratante Protettivo SPF 50 (da Douglas)

Collistar Crema Solare Protettiva Viso e Corpo SPF 50+

Mediterranea Sun Spray Invisibile SPF 50+

Yves Rocher Peau Parfaite Latte Spray SPF 50+

Taio Care Ecofriendly Body Sunscreen SPF 50

Nagua Sun Protection Crema Solare Biologica SPF 50+

Creme solari viso

La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 SPF50+

Dermalogica Sun care Porescreen SPF 40

Suntique I’m Medi SPF 50+ (su miincosmetics)

Garnier Ambre Solaire Invisible Serum Super UV SPF 50+

Lelang Eco Defence Fluido Solare Viso

Acqua dell’Elba Crema Solare Viso SPF 50+

Cien Sun Crema Solare Viso e Décolleté SPF 50

Eucerin Hydro Protect SPF 50+

Avon Care SUn+ SPF 50 viso con shine control

Creme solari corpo

Lavera Sensitive Sun Spray SPF 30

Douglas SUN Active Protection SPF 30 resistente ad acqua e sudore

Stanartis Golden Skin Body Sun Milk SPF 30