NIVEA Luminous630® Anti-Macchie: ecco le opinioni di chi l’ha provato

L e lettrici che hanno provato NIVEA Luminous630® Anti-Macchie ci hanno raccontato cosa ne pensano. Questi i risultati del Test&Tell.

Un paio di mesi fa vi abbiamo parlato di NIVEA Luminous630® Anti-Macchie post-acne e vi abbiamo invitato a sottoporre la vostra candidatura come tester del prodotto. Siete state tantissimi a raccogliere la proposta e a registrarvi sul sito, ma solo 50 fortunate hanno potuto ricevere il kit di prova: oggi siamo qui per dar voce ai loro pensieri.

NIVEA Luminous630® Anti-Macchie: promosso a pieni voti

Apprezzatissime la texture e la sensazione di leggerezza che lascia sulla pelle e la velocità di assorbimento, ma soprattutto l’efficacia, perché NIVEA Luminous630® Anti-Macchie ha dato ottimi risultati anche prima delle due settimane suggerite, tanto che è entrata a far parte della skincare routine di chi ha il problema delle macchie cutanee.

“Ottima lascia una bellissima sensazione sulla pelle fin da subito. A dire il vero i primi risultati li ho avvertiti anche nella prima settimana. La pelle risultava più asciutta e con colto meno sebo. Le macchie post acne sono scomparse durante le prime due settimane. È entrata a far parte della mia routine”.

“Prodotto eccellente! A causa del sole ho sempre un continuo apparire di macchie, soprattutto nella zona del naso e guance e questo prodotto seppur ho iniziato il suo utilizzo da più o meno due settimane ho notato subito uno schiarimento delle macchie, sia appunto quelle dovute al sole che quelle dovute all'acne! Unica piccola pecca purtroppo è che a causa della formula troppo forte, in quanto "fragranza" fa lacrimare e bruciare un po' gli occhi appena stendo il prodotto nella zona delle guance! Ma per il resto super contenta di aver provato un prodotto così! Lo ricomprerò sicuramente! Grazie dell'opportunità“.

“Sono rimasto sconvolto e sorpreso in positivo dagli effetti immediati sulla mia pelle con macchie da acne, se avessi potuto avere questo prodotto qualche anno fa avrei un'autostima decisamente più alta. Consiglio!”.

Promosso anche il packaging

Anche il packaging di NIVEA Luminous630® Anti-Macchie gode di un nutrito fan club che lo apprezza per la comodità dell’erogatore che fornisce la giusta quantità senza sprechi. L’unica lamentela

“Il prodotto si assorbe velocemente e facilmente sulla pelle del viso. L'erogatore è davvero molto utile per prelevare velocemente e senza sprechi la giusta quantità di prodotto da applicare. La pelle risulta quasi subito idratata e le macchie si schiariscono già dopo due settimane di utilizzo”.

“Ho molto apprezzato la sua facilità di assorbimento sulla pelle del viso. L'erogatore è davvero molto utile per prelevare velocemente e senza sprechi la giusta quantità di prodotto da applicare. La pelle risulta quasi subito idratata e le macchie si schiariscono già dopo due settimane di utilizzo”.

“Ho trovato la texture e il profumo della crema molto gradevoli, e l'efficacia si è notata. Il packaging è molto bello e elegante, il dosatore è comodo e rilascia la giusta quantità di prodotto. Non irrita la pelle, so assorbe facilmente e non unge. Anche la profumazione è gradevole e non invasiva, ho notato una diminuzione delle macchie con l'uso costante. Prodotto super approvato”.