A lla ricerca del regalo perfetto da fare? Ecco tante idee tra kit makeup e skincare da regalare alla mamma, amica e fidanzata!

Natale 2021, i kit make-up e skincare da regalare

Cosa regalare all'amica, alla fidanzata o alla mamma quando il tempo stringe e il Natale si avvicina? Un kit makeup o skincare può essere una idea molto apprezzata, specialmente se si conoscono già i gusti di chi si regala oppure se si desidera far scoprire qualcosa di nuovo. Nel periodo natalizio tutti i beauty brand realizzando tantissimi cofanetti bellissimi che includono 2 o più prodotti in formato full o travel size.

Ecco quindi una selezione dei nostri preferiti che speriamo possano esservi d'aiuto anche per i regali di natale last minute!

Kit make-up da regalare le idee più natalizie

Tutte abbiamo un'amica beauty addicted che vorrebbe provare tutto quello che vede su Instagram. Pensati proprio per lei ci sono i cofanetti di Rare Beauty di Selena Gomez e Fenty di Rihanna. Perfetti da regalare (o perché no anche da auto regalarsi) contengono al loro interno varie referenze cromatiche, in modo da poter provare più prodotti della collezione ad un prezzo vantaggioso.

Ma non solo, si possono trovare tantissime tipologie diverse di kit make-up, sia per quanto riguarda il trucco occhi o il trucco labbra, in modo da fare il regalo perfetto alla persona a cui vogliamo bene!

Kit make up da regalare a Natale 2021 1/6 Benefit Cosmetics, Beauty Sleigh BellsKit Cofanetto Natale Makeup Formato Viaggio. Prezzo: 24,90 € 2/6 Diego dalla Palma, Cofanetto regalo eye and lips nude kit. Prezzo: 26,58 € 3/6 Rare Beauty, Selena’s Faves 4 Piece Mini Set. Prezzo: 35,90 € 4/6 Fenty Beauty, Glossy Posse Fantasy 4sum. Prezzo: 38,90 € 5/6 Sephora Collection, Holiday Vibes - Kit Di 3 Mini Glossed. Prezzo: 14,99 € 6/6 Too Faced, Plumping Station To Go. Prezzo: 32 € PREV NEXT

Le migliori palette da regalare a Natale

E se un kit di make-up non vi sembra abbastanza, si può sempre ripiegare sulle palette occhi, regalo apprezzatissimo (ve lo assicuriamo) tra le appassionate di bellezza. Molte palette infatti diventano dei veri e propri "sogni ad occhi aperti" per alcune persone, che aspettano il Natale per chiederle in dono. Niente di meglio allora che accontentare i desideri!

Natale 2021: le palette occhi più desiderate da regalare 1/6 Chiara Ferragni, The Iconic 01 palette. Prezzo: 49 € 2/6 Anastasia Beverly Hills, Norvina Pro Pigment Palette Vol. 4. Prezzo: 70 € 3/6 Too Faced, Christimas Coffee. Prezzo: 29 € 4/6 Gucci Beauty, Palette Beauté Des Yeux Floral. Prezzo: 168 € 5/6 Huda Beauty, Rose Quartz Eyeshadow Palette. Prezzo: 67,90 € 6/6 Nabla, Glorious Glitter Palette. Prezzo: 24 € PREV NEXT

Kit di Natale 2021, i cofanetti skincare per la cura della pelle

Ma a Natale non ci sono solamente i cofanetti beauty, anche le appassionate di skincare possono infatti sperimentare e provare vari brand, grazie a questi bellissimi kit che possono essere misti oppure mono marca. Durante il 2021 abbiamo avuto modo di scoprire e conoscere vari ingredienti - come ad esempio il Retinolo e la vitamina C - oppure tecniche per prendersi cura della pelle, come la Koran Beauty.

Sotto l'albero perché non far trovare questi meravigliosi kit, e regalare così un trattamento di bellezza e relax alle nostre amiche.

Natale 2021: i cofanetti skincare più belli 1/6 Sephora Collection, I Migliori Regali Per Le Feste "Holiday Vibes". Prezzo: 44,90 € 2/6 Drunk Elephant, Face Value Skin Kit. Prezzo: 63€ 3/6 Lancôme, Skincare Set Holiday Limited Edition. Prezzo: 93,50 € 4/6 Dr Jart+, Kit Cicapair Regimen Soins Apaisants. Prezzo: 15 € 5/6 The Ordinary, The Skinimalist Set. Prezzo: 15,50 € 6/6 Oro di Spello, Kit Lo Scrigno. Prezzo: 58 € PREV NEXT

Buon Natale a tutte!!