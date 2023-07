I migliori trattamenti collo e décolleté per sfoggiare un peekaboo bra da red carpet

E bbene sì, collo e décolleté sono protagonisti di moltissimi look, ecco perché queste zone necessitano di una skincare ad hoc.

Nonostante la biancheria a vista sia un trend dell’estate che suscita pareri contrastanti (mostrare le mutande in pubblico non è sicuramente cosa da tutti), c’è una tendenza più soft che invece ottiene più consensi ed è anche più semplice da abbracciare. Stiamo parlando del peekaboo bra, ossia del reggiseno a vista.

Attenzione, non parliamo di wardrobe malfunction con spalline che fanno capolino quando dovrebbero rimanere nascoste, ma di reggiseni preziosi che completano abiti sottoveste o bustier.

Il reggiseno a vista sottende però che collo e décolleté siano semplicemente impeccabili e, guarda caso, sono proprio quelle zone che più spesso tendiamo ad ignorare o che al massimo vengono incluse con condiscendenza nella una routine viso quando avanza un po’ di prodotto. In casi estreme vengono ricoperte di crema per il corpo dopo la doccia e comunque nella maggior parte dei casi non ricevono l’attenzione che meritano.

Ma collo e décolleté sono zone importanti come il viso e in certi casi subiscono i crudeli effetti della spietata forza di gravità molto più del l’ovale, ecco perché è importante usare trattamenti specifici che aiutino la zona a rimanere idratata, luminosa e soprattutto tonica.

Come idratare collo e décolleté

Come già anticipato, l’ideale sarebbe sempre utilizzare una crema specifica per collo e décolleté , ma l’alternativa migliore è senza dubbio la crema idratante o di trattamento che si usa per il viso, meglio ancora se per pelli sensibili.

L’idratazione è il segreto per mantenere giovane non solo il viso, ma anche il corpo e non dimentichiamo che il collo è uno dei primi a mostrare i veri segni dell’età, mostrando rughe e segni di cedimento. Il motivo è semplice. La pelle di collo e décolleté è più sottile e delicata di quella del viso, ecco perché potresti avere il viso di una teenager e un collo che invece racconta una storia diversa.

Trattamento collo rilassato

La lassità cutanea, cioè i primi segni di cedimento, è una delle più grandi preoccupazioni che riguardano il collo. Sia fase di prevenzione - che si accorcia sempre di più a causa della postura che assumiamo quando guardiamo il telefono o lavoriamo al computer - che in fase più avanzata, la prima cosa da fare è correggere la postura, facendo pause dal lavoro al computer e non passare troppe torre consecutive a guardare il telefono.

Usare un trattamento specifico per il collo rilassato non è tutto però. Anche il come viene applicato il trattamento è importante, perché i movimenti del massaggio aiutano a tonificare. Se già usi roller per il viso e gua-sha e ti dimentichi il collo dovresti rivedere e ritoccare il tuo protocollo di bellezza.

La pelle di collo e décolleté contiene meno collagene di quella del viso e quindi mostrerà prima i segni dell’invecchiamento. Allenare i muscoli del collo con esercizi mirati può essere d’aiuto: questi muscoli sono naturalmente meno tesi e quindi tendono a indebolirsi prima che nel resto del corpo.

Ultimo, ma non per importanza, dopo tutte le premesse fatte non possiamo non ricordarti che la protezione solare va applicata anche sul collo e non solo sul viso: anche in questo caso ti aiuterà a prevenire segni prematuri di invecchiamento di collo e décolleté.

Comfort Zone Sublime Skin Neck & Décolleté Fluid

Fluido levigante rughe dalla formulazione leggera, a rapido assorbimento. Sviluppato specificatamente per la delicata zona di collo e décolleté, per contrastare il rilassamento cutaneo e correggere le microrugosità e le rughe orizzontali grazie ad un potente pool di ingredienti bioattivi, quale l’estratto tonificante di semi di Jojoba e l'estratto botanico antietà di Achillea Millefolium da agricoltura rigenerativa.

Skinceuticals Tripeptide-R Neck Repair

Trattamento correttivo appositamente formulato per il collo combina l’idratazione con una tecnologia trifunzionale composta da tre ingredienti chiave per offrire un miglioramento dei segni visibili dell'invecchiamento cutaneo. Cosa fa: leviga le linee orizzontali del collo, rassoda la pelle nella zona del collo e riduce le pieghe del collo

Elemis Pro-Collagen Neck & Décolleté Balm

Rivela una pelle dall'aspetto più liscio, morbido e giovanile nella zona del collo e del décolleté con questo potente balsamo. Sviluppata con estratto di albero di felce, olio di olivello spinoso e principi attivi marini, la formula ricca di vitamine aiuta a idratare e nutrire la pelle riducendo l'aspetto di rughe per un incarnato rassodato.

Clarins Extra-Firming Cou & Décolleté

Trattamento effetto lifting rimodellante e levigante dalla texture fondente e non grassa che aiuta a preservare visibilmente la giovinezza di collo e décolleté.

Dr. Barbara Sturm Super Anti-Aging Neck & Décolleté Cream

Contiene ceramidi e lipidi nutrienti del burro di karité, dell'olio di marula e dell'olio di semi di mango sostengono la barriera lipidica della pelle; la portulaca è un potente anti-invecchiamento che contiene antiossidanti che proteggono la pelle. Il fico d'India e l'acido ialuronico forniscono un'idratazione intensa e benefici per la pelle, mentre il mangostano crea un ulteriore effetto rimpolpante e l'estratto di funghi Shiitake rassoda e compatta. Infine, l'aggiunta di estratti di Kombucha e di margherita aiutano a equilibrare il tono della pelle e a ridurre l'aspetto delle macchie scure.

Lierac Bust-Lift Expert

Il trattamento anti-età per seno e décolleté dalla texture rassodante che associa oligopeptidi vegetali tonificanti, acido ialuronico e un complesso di AHA leviganti, per una pelle più tonica, levigata e sublimata.

La Mer The Neck and Décolleté Concentrate

Un balsamo sontuoso da applicare con il pennello delicato che rende la routine un vero piacere mentre agisce regalando un’intensa idratazione rimpolpante. Miracle Broth™ in forma concentrata contribuisce a rendere più giovane l'aspetto della zona del décolleté.

Eisenberg Neck, Bustline and Breast Cream

È un trattamento anti-età ultra-performante che corregge le conseguenze del rilassamento cutaneo di collo, décolleté e seno restituendo e rafforzando la tonicità e l'elasticità. La texture è leggera e setosa e contiene gli attivi della Formula Trio-Moléculaire® e ingredienti mirati come gli estratti di cellule staminali di Lotus Japonicus, riattivatori del processo naturale di rigenerazione.

Fillerina 12 Double Filler Mito Zone Specifiche Collo e Décolleté

Trattamento dermo-cosmetico in gel con applicatore dotato di cinque sfere in acciaio inossidabile. Favorisce il riempimento delle rughe circolari del collo e del décolleté e aiuta il rassodamento dei tessuti.

Shiseido Benefiance Concentrated Neck Contour Treatment

Crema rassodante e rimodellante per collo e decolleté che rassoda e previene attenuando il rilassamento e le rughe profonde.

Cellcosmet CellCollagen Face and Neck

Maschera cellulare multitasking con collagene ad alta definizione che regala istantaneamente un aspetto risposato e più giovane grazie all’azione rimpolpante e levigante e coniuga tecnologia cellulare e collagene puro. La sua matrice associata agli oligopeptidi di hibiscus un siero a base di estratti cellulari stabilizzati rivitalizzanti.

Insìum Timeless Crema Ricca per Viso, occhi e Collo

Una combinazione di ingredienti funzionali si unisce alla tecnologia biomimetica per imitare la funzione naturale della pelle che “riconosce” la crema assimilando facilmente gli attivi e rendendoli pienamente efficaci. La barriera naturale della pelle è rigenerata e rafforzata, il tessuto cutaneo recupera elasticità, luminosità e compattezza.

Ambaduè Night Time Neck Lift

Siero concentrato a rapido assorbimento elasticizzante e rassodante per il trattamento del collo e decolleté. È un trattamento notturno funzionale adatto come primo step per il layering cosmetico che contiene attivi funzionali volti a stimolare la produzione di collagene ed elastina e inibire i principali processi dell’invecchiamento.

Dermalogica Neck Fit Contour Serum

Il siero fornisce un effetto tensore visibile immediato mentre rafforza la barriera contro l'umidità della pelle per un aspetto più liscio e uniforme. Tra i benefici con l’uso costante si hanno attenuamento e scomparsa di rughe e la pelle di collo e décolleté è più soda e tonica.