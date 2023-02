Miele: benefici e virtù nella skincare (e non solo)

U n superfood prodigioso? Probabilmente sì. Ecco perché probabilmente la tua pelle se ne innamorerà.

Il miele ha numerose proprietà benefiche, tanto che è uno dei più famosi rimedi della nonna per numerosi problemi. Assumere miele grezzo regolarmente (massimo un cucchiaino una volta al giorno) porta svariati benefici e non solo per alleviare tosse, mal di gola (forse la parola propoli ti suona famigliare) e problemi del tratto gastrointestinale. Il miele infatti ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antiossidanti, nonché cicatrizzanti.

In una frase presumibilmente pronunciata da Albert Einstein, il Premio Nobel per la fisica avrebbe dichiarato che “quando le api si saranno estinte, gli uomini riusciranno a sopravvivere ancora quattro anni”. Questa frase implica che il miele è una sostanza tanto prodigiosa quanto preziosa, non tanto in senso stretto, ma per tutto ciò che la sua esistenza significa.

Per capire meglio questa affermazione, ecco una super sintesi - nemmeno eccessivamente tediosa - che può aiutare a capire la situazione generale e perché è alto il livello di preoccupazione nei confronti delle api, tanto che hanno un giorno dedicato a loro e il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle Api. E di certo non è salvaguardarci da una progressiva scarsità di miele.

Una ricerca condotta da Università di Udine, Bologna, Napoli ha evidenziato il vero problema, cioè che quel che distrugge le api non è nocivo solo per gli insetti, ma un processo che interessa ciò che l’uomo ha in comune con le api e cioè il sistema immunitario. Se il sistema delle api è destinato a collassare, quello degli esseri umani seguirà poco dopo.

I benefici del miele nella skincare

In Francia, il Professor Bernard Descottes ha esaminato l'efficacia di centinaia di mieli provenienti da tutte le parti del mondo, identificando quelli con le migliori proprietà terapeutiche ed è definito un pioniere (in Occidente) per i suoi metodi di guarigione con bendaggi al miele su ferite intrattabili. Impiegando quello di timo e melata ha infatti scoperto che permettono una cicatrizzazione di piaghe o bruciature più rapida del doppio rispetto a una fasciatura a base di creme farmaceutiche. E solo questo è sufficiente per capire l’entità del suo potere cicatrizzante.

Il miele è un antiossidante, ricco di polifenoli che proteggono dai radicali liberi e che prevengono l’invecchiamento; i flavonoidi e i composti fenolici fanno del miele anche un potente antinfiammatorio, perfetto per scottature e bruciature e infine è antibatterico, quindi un eccellente alleato per lenire le infezioni e come rimedio contro l’acne, perché aiuta a ridurre la produzione di sebo e mantenere la pelle pulita.

1/9 Honey Whip Peptide Moisturizer, Wishful 2/9 Crème Ancienne Honey Mask, Fresh 3/9 Manuka Honey Mask, Foreo 4/9 Honey Halo Ultra-Hydrating Ceramide Moisturizer, Farmacy 5/9 Honey Royalactin Propolis Ampoule, Holika Holika 6/9 Tone It Up Tonico alle erbe con propoli ed echinacea, Hey Honey 7/9 Abeille Royale Doube R renew & repair Eye serum, Guerlain 8/9 Maschera Aura Al Miele Di Manuka, Antipodes 9/9 Propolis Vitamin Synergy Serum, Iunik PREV NEXT