L e mani in inverno sono spesso esposte al freddo e questo le rende vittime di alcuni problemi non gravi ma abbastanza fastidiosi. Arginarli però è possibile

Insieme al viso, le mani in inverno sono la parte del corpo che soffre di più perché spesso esposte all’aria aperta e di conseguenza alle temperature rigide e ad altri agenti atmosferici avversi tipici della stagione.

Proprio per questo sono diversi i problemi comuni che le riguardano e per i quali è necessario correre ai ripari, in modo da sfoggiarle sempre al top.

Mani sempre fredde

Il disagio principale provocato dall’inverno sulle nostre mani è che le rende perennemente o quasi fredde.

Questa condizione riguarda tutti ma alcune persone lo sperimentano in modo decisamente più elevato e a volte il motivo è da ricondurre a piccole differenze nel proprio micro circolo.

In inverno infatti la temperatura esterna scende e le arterie che si trovano nelle aree periferiche del corpo tendono a restringersi, così da non disperdere il calore corporeo e questo determina le mani fredde.

Mani screpolate

La pelle delle mani è caratterizzata da un’epidermide molto delicata, due volte più sottile di quella del viso. Inoltre è povera di ghiandole sebacee e questo fa sì che il freddo oltre ad abbassarne la temperatura le disidratati terribilmente, rendendole secche e screpolate.

A determinare questa condizione anche gli sbalzi termici tra luoghi all’aperto e ambienti interni e acqua fredda e calda.

Mani ruvide e che si spaccano

Se non si interviene per tempo la naturale evoluzione negativa delle mani screpolate è una superficie ruvida e poco piacevole al tatto e una sensazione fastidiosa di pelle che tira.

Inoltre nei casi più gravi le screpolature possono infiammarsi fino a sanguinare e generare tagli. Quest’ultima situazione non è da sottovalutare visto che una pelle lacerata, anche se solo leggermente, rappresenta la porta d’ingresso di batteri che a loro volta possono portare a vari tipi di infezioni.

Dermatite da freddo

Quando la secchezza cutanea della pelle delle mani e le spaccature che si presentano raggiungono livelli più elevati e sono accompagnati da fastidioso prurito si parla di dermatite da freddo.

Se hai la pelle piuttosto delicata potrebbe esserti capitata ma non ti preoccupare, non si tratta di nulla di grave anche se denota una poca cura delle mani alle quali dovresti velocemente porre rimedio.

Geloni

Oltre a questi fastidi, le mani in inverno possono essere colpite dai cosiddetti geloni. Con questo termine si indicano lesioni piuttosto dolorose, simili al congelamento locale di una parte del corpo. Quando si verificano le mani spesso diventano rosse o di un colore bluastro, si gonfiano, prudono e sono doloranti.

Questo fenomeno, che può verificarsi anche nei piedi, è causato da freddo, vento e umidità ma si presenta con maggiore probabilità nelle persone con scarsa attività circolatoria del sangue.

Cosa fare per aiutare le mani a combattere il freddo

Se la pelle delle tue mani è particolarmente sensibile probabilmente dovrai rassegnarti ad andare incontro ad alcuni di questi piccoli disagi durante la stagione invernale.

Questo però non significa che sia tutto perduto e che tu ti debba rassegnare. Esistono infatti diverse azioni che possono aiutare le mani a difendersi, se pur parzialmente, dal freddo.

Lavarle delicatamente

Come dicevamo la pelle di questa parte del corpo è particolarmente sensibile agli sbalzi di temperatura quindi quando la lavi cerca di non usare l’acqua troppo calda ma opta per quella tiepida. Assicurati anche che il sapone sia delicato e rispettoso del tuo pH e asciugati bene le mani subito dopo.

Usa creme extra nutrienti

La detersione della pelle dall’esterno è fondamentale per arginare i danni da freddo ma quella delle mani è molto spesso dimenticata. Cerca invece di non farlo ma di portare sempre con te una crema idratante piuttosto ricca e nutriente, da spalmare diverse volte al giorno, anche prima di avvertire la sensazione di secchezza, così da prevenire scenari peggiori.

Se la situazione delle tue mani è già abbastanza compromessa puoi farti aiutare da creme cortisoniche e antinfiammatorie ma solo su indicazione del tuo medico.

Fai maschere e impacchi

La sera sottoponi le tue mani a coccole di idratazione extra, come ad esempio un impacco con acqua e salvia. Prepararlo è semplicissimo. Fai bollire quattro o cinque foglie di salvia in un po’ di acqua e quando il liquido si sarà leggermente raffreddato metti le mani a bagno per circa dieci minuti.

In alternativa, stendi una quantità maggiore della tua solita crema su tutta la superficie e poi chiudi entrambe le mani in sacchetti di plastica da cucina in modo da far agire la maschera per lungo tempo senza correre il rischio di sporcare ovunque. Nell’attesa puoi guardare qualche puntata delle tua serie tv preferita o rilassarti come vuoi. Più tieni la maschera in posa più le tue mani ti ringrazieranno.

Coprile quando esci

Quando esci ricordati di non lasciarle mai scoperte ma usa guanti di lana o ancora più pesanti se prevedi di passare diverso tempo a temperature basse.