L e mani in inverno sono sottoposte a stress e aggressioni di diversa natura quindi si meritano una coccola di bellezza e idratazione

Mani e inverno sono due parole che non vanno per nulla d’accordo. Le nostre estremità superiori, infatti, insieme al viso sono la parte del corpo più esposta all’aria aperta e quando le temperature si fanno più rigide devono fare i conti con tutti gli aventi avversi collegati, ovvero freddo pungente, vento e pioggia.

Ognuno di questi fattori concorre a disidratarle e a renderle di conseguenza molto più secche, ruvide, screpolate e a volte arrossate.

Se la lotta contro tutto ciò ti sembra persa in partenza ti sbagli. Tenere le mani idratate anche in inverno è possibile, a patto però di prendersene cura in modo scrupoloso. L’ideale è mixare sapientemente l’uso di prodotti specifici e la messa in pratica di quelli che sono noti come i rimedi della nonna, azioni semplici ma spesso miracolose.

Ecco quindi alcune coccole di bellezza che non dovresti più dimenticare e che renderanno le tue mani sempre a prova di carezze.

Detergile scrupolosamente

Soprattutto negli ultimi anni, una delle azioni che ripetiamo di più nel corso della giornata è quella di lavarci le mani o igienizzarle. Indubbiamente si tratta di gesti necessari che non dobbiamo smettere di compiere ma sempre tenendo conto che, benché imprescindibili, se svolti in modo sbagliato rappresentino una fonte di stress per la pelle.

Acqua, sapone e altri elementi usati per questa operazione, infatti, oltre a pulire eliminano dalla pelle i suoi oli naturali e la riserva d’acqua, rendendole immediatamente più disidratate.

Usa prodotti specifici

Tuttavia, se portata avanti seguendo alcuni piccoli accorgimenti, la detersione può al contrario giocare d’anticipo su secchezza e insorgenza di screpolature.

Per farlo e creare una routine di pulizia che sia in grado di nutrire invece di aggredire, non usare il classico sapone ma un detergente delicato formulato appositamente per mani screpolate. Inoltre, ricordati di regolare l’acqua sempre a una temperatura media e di asciugarti scrupolosamente le mani una volta finito di lavarle.

Usa sempre la crema idratante

Quando si parla dei metodi per arginare il fenomeno delle mani screpolate in inverno è impossibile non menzionare l’uso costante della crema, fondamentale per mantenere il livello di idratazione nella norma e, allo stesso tempo nutrire la pelle e renderla morbida e setosa al tatto.

Esattamente come avviene per le formule pensate per viso e corpo, anche le creme mani esistono di diverse formulazioni e non tutte sono adatte a contrastare gli effetti dell’inverno.

Come sceglierla

La scelta quindi non deve essere casuale ma presa tenendo presente gli ingredienti del prodotto. I più indicati sono quelli che rendono la texture ricca come burro di karité, olio di Argan o di mandorle dolci.

Quando applicarla

Il segreto numero uno perché la crema faccia il proprio dovere è la costanza. Se vuoi che le tue mani si mantengano setose non aspettare di sentirle ruvide ma previeni il fenomeno usando la crema idratante almeno due o tre volte al giorno, di più se passi molto tempo all’aperto. Massaggiala in modo delicati compiendo movimenti circolari, così da favorire l’assorbimento degli ingredienti lenitivi.

Stendere la crema è una buona abitudine che dovresti mantenere costante ogni giorno ma se vuoi concederti una coccola extra ancora più nutriente, includi nella tua beauty routine anche una maschere mani, da realizzare circa due volte a settimana.

Un ingrediente particolarmente indicato per lenire la pelle screpolata grazie alle sue proprietà emollienti e idratanti è l’avocado.

Schiaccia la polpa con una forchetta o frullala insieme a una quantità di acqua sufficiente per creare un composto omogeneo. Stendilo poi sulle mani e lascia agire per circa 10-15 minuti, prima di risciacquare e applicare una buona crema idratante.

Alcuni ingredienti alternativi che potresti usare sono il tuorlo d’uovo o il miele, entrambi da applicare e lasciare agire per 15 minuti.

Sottoponi le mani a un impacco

Altra soluzione estremamente piacevole, da compiere la sera intervallandola con la stesura di una maschera è un impacco naturale a base di oli o burri vegetali. Il più semplice da reperire ma anche il più indicato per idratare le mani è l’olio di oliva.

Immergi le mani in una ciotola piena d’olio in modo che siano completamente coperte, attendi dieci minuti poi senza risciacquare indossa un paio di guanti di cotone e lascia che l’olio agisca per tutta la notte. Al risveglio potresti stupirti del livello di morbidezza raggiunto dalle tue mani.

Non dimenticare di indossare i guanti

I guanti sono la barriera fisica primaria deputata a proteggere le nostre mani dal freddo quindi quando esci assicurati di averli sempre in borsa e, soprattutto di usarli.

Ideali se cerchi una coccola extra, quelli con l’interno in finto pelo o peluches.