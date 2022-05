M ake up nude e ciglia lunghissime: il make up di Leni Klum è spettacolare e super chic. Come copiarlo subito!

Ciglia lunghissime e make up nude, Leni Klum ci ispira con un beauty look da favola. Un concentrato di glam e semplicità che colpisce. Saranno i geni super di mamma Heidi – super top degli anni Novanta – o sarà l’incarnato da favola, ma Leni su Instagram è apparsa stupenda con un trucco in grado di esaltare al massimo la sua bellezza naturale.

Occhi azzurri e lunga chioma castana, Leni è la primogenita di Heidi Klum. Frutto della relazione con Flavio Briatore, la giovane classe 2004 ha ereditato tutto il fascino da sua madre e dopo aver conquistato i social l’inizio di una carriera nel mondo della moda è stato inevitabile.

Nonostante la giovane età, Leni ha le idee molto chiare quando si parla di stile. Adora beauty look semplici, colori tenui e prodotti shimmer in grado di esaltare le sfumature naturali dei suoi splendidi occhi azzurri.

Il suo ultimo trucco, postato su Instagram, è senza dubbio uno fra i suoi best of. Un make up nude, con ciglia scure e lunghissime, che le regalano uno sguardo da cerbiatta, labbra carnose, grazie a un uso sapiente della matita, e incarnato dorato.

Per realizzare il suo trucco naturale, Leni parte dalla base. Il giusto equilibrio fra correttore, illuminante e fondotinta è il segreto per una pelle splendida e luminosa. Per gli occhi basta un ombretto shimmer biscotto, molto naturale, mentre il blush è rosato, da usare per definire meglio i tratti del viso.

A completare il tutto sono le ciglia: lunghissime e scure. Un buon mascara, con scovolino per curvare e scurire, può essere una buona soluzione. In alternativa, per regalare volume e corpo alle ciglia, si può sfruttare la magia delle ciglia finte. Per uno sguardo effetto wow come quello di Leni Klum l’ideale sono le ciglia a ciuffetti, da applicare con colla e pinzette, armandosi di tanta pazienza. In alterativa esistono moltissime altre soluzioni, fra cui le ciglia finte magnetiche, perfette per le principianti.

Il tocco in più per completare il make up? Una matita color biscotto per delineare le labbra e un lipstick opaco per donare volume. Infine non po' mancare l’hairstyle. Ogni make up nude che si rispetti ha bisogno di naturalezza anche per quanto riguarda la chioma. Per questo Leni sceglie di tenere i capelli sciolti, con la riga centrale e morbide onde.