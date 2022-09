Lili Reinhart è una vera stella: il beauty look brilla e la fa risplendere

L ili Reinhart è ormai una vera icona beauty e a Venezia ci regala un make up strepitoso da provare subito!

Lili Reinhart brilla a Venezia e ci incanta con un beauty look luminosissimo. La star di Riverdale e di Linee Parallele, il nuovo film Netflix, è sbarcata al lido per un evento organizzato dal brand Miu Miu.

Sul tappeto rosso Lili è apparsa più bella che mai, sfoggiando un make up strepitoso. La star ha infatti scelto di esaltare lo sguardo in modo tanto semplice quanto efficace, puntando su un ombretto sui toni del rosa, una linea leggera di eyeliner e tanto mascara. Strategica la linea sotto la rima inferiore dell’occhio, perfetta per incorniciare al meglio lo sguardo senza appesantirlo.

Per completare il suo beauty look la Reinhart ha definito le labbra con un rossetto matte sui toni del rosa scuro e pettinato le sue splendide sopracciglia, sempre in perfetto ordine. Il tocco finale? L’acconciatura, creata con un raccolto strettissimo, riga laterale e treccine: un hairstyle super chic, ideale per esaltare la bellezza naturale di Lili.

La star è ormai diventata un’icona di bellezza, grazie anche ai suoi favolosi beauty look e alla capacità di trasformare il suo stile in base ai ruoli. In Riverdale, dove interpreta Betty Cooper, l’abbiamo vista con rossetto rosso fuoco e ponytail, mentre nel film Le ragazze di Wall Street con Jennifer Lopez, ha sfoggiato favolosi smokey eyes.

Nella vita di tutti i giorni però l’attrice apprezza il make up naturale, puntando su rossetti nude e su un’ottima base. Il suo prodotto indispensabile? Il correttore a cui non rinuncia mai! Lili inoltre si prende cura della pelle seguendo una beauty routine impeccabile. Due volte al giorno la star pulisce e idrata il viso ed è una fan delle maschere che fa ogni due giorni, esfoliando e nutrendo l’epidermide.

Infine Lili Reinhart cura in modo particolare le sopracciglia, così tanto che ha più volte raccontato di essersi pentita di un errore commesso quando era più giovane: depilarle nella zona superiore. “Vorrei poter tornare indietro e dirlo a me stessa adolescente: non usare la pinzetta sulla parte superiore delle sopracciglia, lascia che crescano! – ha confessato - Non so nemmeno come si chiama quell'area della fronte. Quando avevo 16 anni, ero protagonista di uno spettacolo e il truccatore sul set è stato quello che mi ha detto di lasciare crescere quei peli sulla fronte. L'ho ascoltata e aveva ragione, così lo farò per tutta la vita”.