D a Sex and The City a Emily in Paris, 5 lezioni di bellezza che dovremmo imparare dalle serie tv e seguire immediatamente

Dai ricci di Carrie Bradshaw in Sex and The City alle sopracciglia bold di Lily Collins: le serie tv non ci fanno solo emozionare, ma ci danno anche lezioni beauty. Una puntata dopo l’altra le eroine dei nostri show preferiti ci hanno svelato piccoli e grandi segreti di bellezza.

Le sopracciglia bold di Emily In Paris

Se c’è qualcosa che ci ha lasciato Emily In Paris, oltre all’incredibile voglia di partire subito per Parigi e innamorarci, quello è la passione per le sopracciglia bold. Nella serie tv Netflix, Lily Collins, che veste i panni della protagonista, sfoggia delle sopracciglia perfette. Le ciglia folte sono di gran moda e a lanciarle è stata proprio l’attrice, insieme ad altre dive come Cara Delevigne.

Come copiarla

Le sopracciglia sono un elemento fondamentale del beauty look, ma che spesso, a torto, ignoriamo. Per averle sempre in ordine punta su un gel trasparente: usalo per fissare la peluria e pettinarla in base alle esigenze. Punta su una formulazione a base di vitamina B5 oppure E, in grado di rafforzarle. Puoi applicare il prodotto come fissante, alla fine del make-up oppure dopo aver passato sulle sopracciglia la matita.

L’idea in più

Fra gli insegnamenti di Lily Collins c’è anche quello di averci mostrato come le sopracciglia bold stiano…bene su tutto! Puoi sfoggiarle con:

Uno chignon alto e morbido

Le beach waves con la riga in mezzo

La baby bang di Bridgerton

Fra le cose che invidiamo a Daphne, oltre al Duca di Hastings, c’è la sua baby bang. Cortissima e super chic, la frangettina è un vero e proprio must, arrivato (anzi tornato) al successo grazie alla serie tv Bridgerton. Il look della protagonista della prima serie dello show è ispirato a quello di Audrey Hepburn in Guerra e Pace. Fu proprio lei, nel 1956, a lanciare la micro frangia. A svelare cosa c’è dietro il segreto beauty di Daphne è stato Marc Pilcher, hairstylist di Bridgerton che su Instagram ha raccontato: “Daphne doveva essere giovane, semplice ed elegante e con lo straordinario talento di Lynda J Pearce ho raggiunto il mio obiettivo. La mia ispirazione sono state le ​​immagini di Audrey Hepburn nel film Guerra e pace. Anche questo film, sebbene girato negli anni '50, è ambientato nel periodo della Reggenza”.

Come copiarla

La baby bang della star di Bridgerton è leggerissima e il modo migliore di sfoggiarlo è solo uno: divisa in due, a scoprire il viso per mostrare la bellezza naturale.

L’idea in più

Nella serie tv Netflix, Daphne abbina la sua micro frangia a un make-up molto naturale in cui l’attenzione è puntata su incarnato e labbra. La truccatrice dello show ha raccontato che a regalare questo effetto è un blush liquido, da passare sulla bocca e sugli zigomi.

La pelle perfetta di Rachel in Friends

Rachel di Friends, alias Jennifer Aniston, è famosa non solo per aver sfoggiato uno dei tagli di capelli più cult di sempre, ma anche per la sua favolosa pelle. La serie tv cult degli anni Novanta non ci ha insegna non solo quanto l’amicizia sia bella, soprattutto ci mostra quanto sia fondamentale prendersi cura della propria skincare. L’attrice infatti ha sempre avuto una pelle di porcellana che è stupenda pure oggi che ha 52 anni.

Come copiarla

Protezione e coccole sono alla base dell’incarnato strepitoso di Rachel in Friends. All’epoca del successo della serie tv (e anche oggi) tutte volevano avere la pelle dell’attrice. Si tratta del risultato di massaggi facciali, sia meccanici che manuali, fatti per stimolare la circolazione. Fra i trattamenti più noti c’è il remodeling face che sfrutta micro onde elettriche a basse, media oppure alta frequenza per rendere i muscoli facciali più tonici.

L’idea in più

Per esaltare al meglio una pelle perfetta, in Friends, Rachel sceglieva di sfoggiare un make-up molto naturale e di qualità. Puntando principalmente sulla base, per eliminare i difetti, e una beauty routine impeccabile.

I ricci di Carrie Bradshaw in Sex and The City

Fra le scene cult delle serie tv ce n’è una che non dimenticheremo mai: Carrie Bradshaw che corre fra le strade di New York con un look da urlo e capelli riccissimi. I curly hairs hanno rivoluzionato il mondo dell’hairstyle, in un periodo in cui andavano di moda chiome extra lisce. Ci ha insegnato che con i ricci non ci si annoia mai e che sono l’ideale con tantissimi tagli. Nello show infatti gli ha sfoggiati sia lunghissimi che super corti.

Come copiarla

Capelli ad hoc e ferro sono alla base di un’acconciatura curly come quella di Sarah Jessica Parker in Sex and The City. “Per ricreare le iconiche onde di Carrie nel film non ho usato un ferro solo – ha confessato Mandy Lyons, hairstylist di Carrie -, bensì 5 diversi! Sarah Jessica Parker ha capelli fini e abbastanza mossi, ma ne ha davvero tanti. Ho lasciato le punte libere da prodotti così i capelli potevano acquistare maggior movimento e poi ho proseguito con i ferri per dare definizione”.

L’idea in più

Il segreto per sfoggiare i ricci? Lasciarli sciolti e ribelli! A svelarlo, più di una volta, è stata proprio Carrie Bradshaw, che ha spiegato nella serie tv: “Io non sarò mai la donna con i capelli perfetti che si veste di bianco e riesce a non macchiarsi subito!”.

I capelli rossi di Dana Scully in X-Files

Fra le protagoniste più iconiche delle serie tv c’è proprio lei – l’agente Dana Scully – protagonista di X-Files, che ci ha insegnato come i capelli rossi siano super strong! La sua chioma ginger esprime grande grinta, unendo bellezza e intelligenza, con una spruzzatina di girl power.

Come copiarla

Oggi star di Sex Education, Gillian Anderson dal 1993 al 2002 ha sfoggiato una chioma rossa iper femminile. Questa tonalità si può declinare in moltissime sfumature differenti, da quelle più calde alle più delicate, sino a quelle fluo e accese. Per impedire al colore di sbiadire, è fondamentale prendersi cura dei capelli con dei prodotti specifici.

L’idea in più

Per esaltare le sfumature dei capelli rossi puoi sfruttare alcuni rimedi naturali.

Burro e arancia – Se vuoi ravvivare il colore e nutrirlo, prova una maschera fai da te con burro e arancia. Applicala per circa mezz’ora prima di risciacquare.

– Se vuoi ravvivare il colore e nutrirlo, prova una maschera fai da te con burro e arancia. Applicala per circa mezz’ora prima di risciacquare. Succo di barbabietola - Utilizza il succo di barbabietola per ridare vitalità alla chioma red. Lascia agire per dieci minuti, poi elimina tutto con acqua fredda abbondante.

- Utilizza il succo di barbabietola per ridare vitalità alla chioma red. Lascia agire per dieci minuti, poi elimina tutto con acqua fredda abbondante. Alloro – Un infuso a base di foglie di alloro è ottimo per esaltare il colore. Applica questo rimedio naturale sui capelli bagnati, fai agire, infine risciacqua.