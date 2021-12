S OS labbra d'inverno? Dallo scrub al balm sino ai rimedi naturali: come prevenire e curare i problemi più comuni per una bocca da baciare

Labbra secche e screpolate sono un problema molto comune d’inverno quando le basse temperature, il vento e la pioggia mettono a dura prova la loro bellezza. Proprio per questo è importante mantenere alto il livello di idratazione, scegliendo i prodotti giusti e puntando su preziosi accorgimenti e consigli.

Labbra belle anche d’inverno

Una bocca da baciare? Il punto di partenza per averla idratata e morbida è cambiare le proprie abitudini. Maschere labbra, scrub e burro di cacao sono al centro della beauty routine, mentre in casa si possono trovare moltissimi ingredienti utili per la bellezza della bocca, come olio di cocco e olio d’oliva.

Gli errori da evitare

D’inverno le labbra sono particolarmente sensibili, per questo è d’obbligo prendersene cura ed evitare di commettere alcuni errori.

Non bere acqua

Una bocca più bella è sinonimo di una bocca idratata. Un processo che deve partire dall’interno, bevendo più acqua. Ricordati di bere una quantità adeguata d’acqua anche se il freddo ti dice di fare il contrario. Assicurati di assumere 1,5/2 litri al giorno. Aggiungi nella tua routine quotidiana tisane e infusi caldi, un vero e proprio toccasana con le basse temperature e una coccola da regalarsi sia di giorno che di sera.

Fai attenzione all’aria troppo secca

Quando fuori nevica o piove la tentazione di riscaldare tanto l’ambiente domestico è alta. Si possono usare i termosifoni, il camino oppure l’aria condizionata. Purtroppo però l’aria troppo secca e calda rischia di causare danni alle labbra, in particolare se sono già sensibili. Assicurati di avere gli umidificatori attivi quando accendi i termosifoni per non trascorrere troppo tempo all’interno di un ambiente arido.

Le maschere fai da te

Per mantenere le labbra idrata durante l’inverno un grandissimo aiuto arriva dalla natura. Burri e oli naturali infatti possono servire a realizzare degli impacchi fai da te idratanti e nutrienti. Per un boost di bellezza puoi puntare sugli oli, da quello d’oliva a quello di jojoba sino a quello di cocco. Puoi usarli al posto dei classicissimi balm applicandoli sulla bocca e lasciandoli agire per qualche ora. In alternativa si possono acquistare delle maschere labbra pronte per l’uso. Ne esistono alcune strong e super intensive, perfette da provare tutta la notte per svegliarsi con labbra splendide. Questi prodotti sono ricchi e nutrienti, in grado di regalare una bocca morbida e vellutata.

Il balsamo labbra

D’inverno l’azione di freddo e vento provoca non pochi danni alle labbra che possono screpolarsi e riportare anche dei piccoli taglietti. Per risolvere questo problema mantienile sempre nutrite applicando spesso un balm. In commercio ce ne sono tantissimi, alcuni con formulazioni create proprio per contrastare le basse temperature e creare un effetto barriera. Ad esempio puoi provare un balsamo labbra con una formula isolante, l’ideale per creare un film protettivo sulla bocca e creando una barriera contro gli agenti esterni. Gli ingredienti migliori? Il burro di karité, l’olio di jojoba, quello di cocco e la vitamina E. Evita invece i prodotti che contengono mentolo o canfora: tendono infatti a rendere la pelle ancora più secca, causando bruciore e pizzicore.

Lo scrub

Per prevenire labbra screpolate, tagliate per via del freddo e secche punta su uno scrub. Questo prodotto infatti consente di eliminare lo strato più superficiale delle labbra, aiutando mantenere la bocca idratata a lungo e meglio. Opta per uno scrub già pronto per l’uso oppure tenta con l’esfoliazione fai da te, mescolando olio d’oliva e zucchero di canna. Usa l’esfoliante tutte le sere prima di andare a dormire, soprattutto se durante il giorno applichi spesso rossetti liquidi oppure opachi che tendono a seccare la pelle. Il consiglio in più? Esegui lo scrub prima del trucco per prolungare la durata del rossetto sulle labbra, rendendole levigate ed eliminando le cellule morte.

I comportamenti da non ripetere più

Per evitare di ritrovarti taglietti sulle labbra, pellicine e screpolature dovresti limitare alcuni comportamenti che mettono a rischio la bellezza della bocca.

Non leccarti le labbra – gli enzimi digestivi che si trovano nella saliva infatti tendono a corrodere la barriera protettiva naturale, rendendole più secche e sensibili. Il sollievo che provi è solo momentaneo, ricordatelo!

Evita i cibi piccanti – alcuni alimenti tendono a seccare le labbra istantaneamente. I cibi piccanti, ad esempio, irritano, provocando dolore soprattutto in caso di taglietti.

Non respirare con la bocca – si tratta di un’abitudine scorretta che tende a seccare le labbra, rendendole molto più asciutte. Sforzati di respirare con il naso: è meglio!

Non sottovalutare il freddo – sottovalutare le basse temperature può essere molto pericoloso per la salute delle labbra. Quando devi uscire ricordati di coprire bene la parte bassa del viso, puntando su maglioni a collo alto, sciarpe e cappotti con il colletto.