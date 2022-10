L o stato di benessere della pelle rappresenta a pieno le condizioni di salute di tutto il corpo. Ecco perché è il momento di ampliare gli orizzonti della skincare aggiungendo degli integratori alla routine, così da mantenere l'equilibrio e contrastare invecchiamento e danni provocati da stress e inquinamento.

È proprio il caso di dirlo: la bellezza viene da dentro, letteralmente. Una nuova tendenza nel campo del beauty e del benessere, che mostra quanto intestino e pelle siano collegati. È cosa nota, in effetti, come i brufoli siano espressione di un malessere degli organi interni. Secondo la medicina cinese, infatti, a ogni area del viso corrisponde un organo specifico. Proprio per questo, avere una chiara mappa dei propri brufoli può aiutare a scegliere l'integratore giusto. Se sono sulla fronte, infatti, è il caso di depurare l'organismo, facendo attenzione a fegato e cistifellea, mentre se posti tra le sopracciglia o sul mento potrebbe essere utile della melatonina per dormire meglio. Le imperfezioni sono sul naso? L'ideale è fare il pieno di vitamina B. Attorno al mento, invece, i brufoli potrebbero indicare qualche problema di digestione, da correggere migliorando la dieta e, magari, aiutando pelle e intestino con i probiotici.

Ecco allora che prendersi cura della propria salute diviene una nuova forma di skincare. Un effetto regalato non solo dal miglioramento dell’organismo, ma di tutto il tuo stile di vita. Esistono, infatti, integratori conto lo stress, per dormire meglio, per ottenere un booster di vitamine e minerali. Quale modo migliore, in fondo, per arginare gli effetti di cortisolo e stress, migliorando bellezza e salute della pelle?

Integratori pelle: cosa sono?

Non si tratta di farmaci, bensì di sostanze nutritive che possono integrare eventuali carenze nella dieta. Pur non essendo sostituti di un'alimentazione varia, gli integratori possono supplire a qualche piccola carenza e, soprattutto, contribuire al mantenimento della salute. In particolare, il collegamento più diretto è quello tra pelle e intestino. Digerire correttamente, infatti, permette di assimilare i nutrimenti necessari alla pelle e, soprattutto, agire sui meccanismi basilari del corpo umano. In questo modo, è possibile mantenere l’equilibrio, ma anche fornire alla cute gli strumenti per contrastare radicali liberi, inquinamento e raggi UV. Allo stesso modo, nella lotta ad acne, rosacea e pelle arrossata e sensibilizzata, l'intestino è un ottimo punto di partenza, da abbinare - ovviamente - a una skincare specifica.

Perché prendere integratori per la pelle

Abbinati a una dieta varia ed equilibrata, gli integratori sono una preziosa fonte di nutrienti. Un vero e proprio scudo contro l’invecchiamento, ma anche un aiuto formidabile contro diverse problematiche cutanee come rosacea, acne e cute sensibile, mantenendo intatto l'equilibrio dell'organismo. Una vera e propria purificazione dall’interno: agire sulla flora batterica, infatti, aiuta ad amplificare gli effetti di un’alimentazione sana, oltre a evitare sfoghi e irritazione. Indubbiamente, gli effetti più evidenti dell’uso degli integratori è sull’invecchiamento: alcuni componenti, infatti, sono sono antiantiossidanti e antifiammatori, adatti dunque a rallentare il processo di ageing e contrastare lo stress ossidativo. L'obbiettivo finale, naturalmente, è lavorare in sinergia e trovare la combinazione adatta tra prodotti skincare e integratori, per fornire alla pelle tutto il supporto necessario. Da non sottovalutare gli effetti di un buon integratore anche sul corpo: l'azione drenante, ad esempio, è ideale per combattere ritenzione idrica e cellulite.

1/9

V / Care di Vitavi è un integratore alimentare che agisce in modo mirato per migliorare l'elasticità e la struttura della pelle, prevenendo le rughe, e rafforzando - allo stesso tempo - unghie e capelli. 2/9 L'Integratore Alimentare French Glow di Aime ha una formula ricca di acidi grassi essenziali, perfetti per rimpolpare la pelle e attenuare i rossori. All'interno, un complesso probiotico a 3 strati, che sostiene l'equilibrio quotidiano della flora intestinale, a cui si uniscono olio di borragine per migliorare l'elasticità e la compattezza della pelle, acido lipoico antinfiammatorio, acido ialuronico per stimolare la sintesi cellulare. 3/9 Pure Collagen di Skinlabo sfrutta i benefici del collagene per sostenere la perdita di tono e la formazione di rughe. 4/9 Grazie al suo blend esclusivo di preziose materie prime, il nutraceutico Genesis è perfetto per dare idratazione ed elasticità alla pelle. Le bustine orosolubili di Aequium, infatti, contengono la Collagen-Antiox Matrix, una matrice di collagene e antiossidanti naturali sorprendente per le infinite azioni che ha sulla pelle. 5/9 Indispensabile per il sistema nervoso e muscolare, l'integratore Potassio e Magnesio de I Provenzali è un ottimo alleato per ridurre la stanchezza e ritrovare l’energia. La combinazione con potassio e vitamina B6, poi, è perfetto per ridurre l'affaticamento. 6/9 Cuure è un programma di integrazione alimentare personalizzato, studiato e basato sulle raccomandazioni e gli studi degli Esperti di Nutrizione e Salute Cuure per rispondere ai fabbisogni specifici di ciascun individuo. Ciò che determina la combinazione e la scelta degli integratori nella routine, infatti, sono le specifiche esigenze e carenze di ognuno. 7/9 B- Beauty complex di Naturadika è adatto a rinforzare unghie, capelli e pelle. 8/9 Contro gli inestetismi della cellulite, Berry di Elekea sfrutta una miscela a base di frutti rossi e blu, arricchita con Vitamina C, Amamelide e Centella, che aiutano a contrastare la formazione della pelle a buccia d’arancia migliorando la funzionalità del microcircolo, il drenaggio delle tossine e dei liquidi. 9/9 Nectar LP-DG Beauty Complex rappresenta una dose extra. A base di Collagene Idrolizzato, Vitamine e Oligoelementi essenziali, permette di ritrovare il proprio benessere e affrontare la naturale evoluzione del tempo rispettando la diversità della bellezza in ogni età. PREV NEXT

Integratori per la cute: quali assumere?

Vitamine e composti specifici per la pelle - e le sue problematiche - sono certamente un’ottima soluzione per prendersi cura del viso. Così come collagene, acido ialuronico e probiotici. D’altra parte, però, non bisogna limitarsi a pensare che l’unico modo per beneficiare degli effetti di un integratore sulla pelle sia scegliere ingredienti dedicati alla cute, gli stessi che si potrebbero trovare all'interno di una crema o un siero. Integrare magnesio e potassio, ad esempio, è un ottimo aiuto per l’intero organismo, per ritrovare l'energia, combattere la stanchezza e ritrovare luminosità. Allo stesso modo, migliorare la digestione o il sonno può avere ripercussioni notevoli sulla pelle, che risulterà più distesa e glow. Esiste un’unica, semplice regola: il benessere del viso e della cute sono vincolati a quello dell’intero organismo.