I migliori stick solari da provare ora

T rasparenti, effetto glow, per viso e cicatrici: non riuscirai più a separartene.

Quando senti le parole solari in stick hai un brivido lungo la spina dorsale? Speriamo vivamente che sia un brivido di emozione e non di orrore. Noi li amiamo e se ancora non provi lo stesso sentimento è perché non hai trovato, o provato quelli giusti.

Lascia da parte quelli che lasciano l’alone bianco: le formule più nuove sono totalmente trasparenti e leggere e lasciano sul viso un effetto glow semplicemente divino. Se ami la pelle naturalmente luminosa, i solari in stick potrebbero creare un’altissima dipendenza. Poco male, perché sono perfetti da tenere in borsa per il ritocco e non hanno bisogno di essere stesi con le mani, tanto sono leggeri e impalpabili. E non mangiano il trucco, quindi puoi stare davvero tranquilla.

Protezione solare stick viso

Gli stick solari sono pensati per tutto il viso, però è giusto fare una distinzione. Quelli bianchi possiamo riservarli a quando siamo in spiaggia o in montagna e il sole è molto forte: l’alone che lasciano non è il massimo del glamour, ma sono dei salvapelle ed è bene averli sempre a portata di mano.

Tendenzialmente li usiamo come strato aggiuntivo nelle zone più sensibili e che rischiano di macchiarsi con il sole o di scottarsi più facilmente, come naso e prolabio (le macchie nella zona baffetti non sono ancora un accessorio che va di moda e non lo saranno mai), oppure per dare maggiore protezione dove abbiamo cicatrici, soprattutto se di recente formazione.

Per la vita di tutti i giorni in città invece, gli stick trasparenti hanno iniziato da qualche anno a rivoluzionare il mercato delle protezioni solari per il viso, perché non intaccano la qualità del make-up, sia quando li applichiamo sotto che nelle fasi successive di ritocco.

Stick protezione solare per cicatrici

