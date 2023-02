I migliori prodotti beauty cult da comprare su Amazon

D alla skincare al make-up, ecco tutti i prodotti più amati, con le migliori reviews e che sono diventati virali, da

Prima ancora che Amazon fosse Amazon, Harrods era il department store di lusso il cui motto recitava “dallo spillo all’elefante” e “tutto per tutti ovunque”. Senza nulla togliere allo storico e prestigioso department store, il boom dell’e-commerce è indubbiamente merito di Jeff Bezos, che ci ha abituati ad avere qualunque cosa sulla soglia di casa nel giro di 24 ore (nel 99% dei casi).

La vastità di scelta e la velocità di consegna giocano un ruolo cruciale, soprattutto in un momento storico fondato sul qui e subito, dove non siamo disposti ad aspettare un secondo in più dello stretto necessario per avere in mano l’oggetto del desiderio. Non c’è quindi da meravigliarsi se su TikTok spopolano i video #GRWM con i best seller di Amazon. Che siano prodotti di skincare coreana virali come COSRX e Glowrecipe o Beauty of Joseon che promettono un incarnato perfetto e super glowy o le chicce di make-up che ogni influencer ha testato, come la Kukubird Tattoo Magic Color Peel Off Mask Tint, ma anche l’eyeliner tool che garantisce un’applicazione facile e un tratto perfetto o la cushion BB cream che promette leggerezza, alta coprenza e incarnato impeccabilmente uniforme, solo per citarne qualcuno.

Ma su Amazon la bellezza è a tutto tondo e vogliamo ignorare prodotti e tool per capelli? Da Olaplex alle piastre per capelli senza ovviamente dimenticare il bigodino lungo per arricciare i capelli senza calore, c’è tutto ciò di cui potremmo aver bisogno, sia per una normale haircare routine che per provare le ultime tendenze in fatto di piega (e non solo).

Ora, senza ulteriori indugi, ti abbiamo preparato la nostra selezione di prodotti culto, quelli che amiamo e compriamo incessantemente, quelli assolutamente da provare e che ci hanno regalato gioie.

Glow Recipe Hey You, You're Glowing - Kit

Paula's Choice SKIN PERFECTING 2% BHA Esfoliante Liquido

Revlon Volcanic Roller, Rullo per Viso con Pietra Vulcanica

REVLON Asciugacapelli volumizzante

Embryolisse Concentrated 24 Hour Miracle Cream

La Roche-Posay Cicaplast B5 Apaisant Balsamo Riparatore

Isntree - Gel solare acquoso all’acido ialuronico

The INKEY List Avena Pulizia Balm

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.