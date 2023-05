Home Spa: Come creare la tua oasi di relax e benessere in casa

B asta staccare la spina per abbassare il livello di stress, quale posto migliore per farlo se non tra le proprie mura domestiche?

Correte da un appuntamento all'altro, qualcuno vuole sempre qualcosa da voi e la notte avete problemi a prendere sonno a causa dei numerosi pensieri? Allora tutti i campanelli d'allarme per un "me time" stanno suonando. Soprattutto in tempi frenetici e turbolenti, può fare molto bene staccare la spina e ricaricare le batterie. Non deve essere per forza una costosa giornata in un hotel a cinque stelle, è facile rilassarsi e ricreare una mini spa anche nel vostro bagno . Con questi semplici consigli, potete trasformare la vostra casa in una vera e propria oasi di benessere.

Crea il giusto mood

Sta a voi decidere se leggere un libro o ascoltare la vostra playlist preferita su Spotify. La cosa più importante è creare un ambiente in cui vi sentiate completamente a vostro agio. Accendete una candela profumata o spruzzate un delizioso profumo per l'ambiente: fragranze come la lavanda e la vaniglia hanno un effetto calmante e sono perfette per chi cerca un momento di pace e benessere.

Pediluvio

Ci accompagnano ogni giorno nella nostra vita frenetica, eppure vengono sempre trascurati quando si tratta di curarli: stiamo parlando dei piedi. Ora che vi state rilassando effettuate un pediluvio, sono sufficienti 10 min in acqua calda per avere piedi morbidi e vellutati. Per alleggerire le tensioni prova ad aggiungere 4 o 5 gocce di olio essenziale alla lavanda, entrerete subito in modalità relax.

Chi l'ha detto che per prendersi cura della propria pelle occorre per forza recarsi dall' estetista? Con i giusti tool è facilissimo ottenere risultati professionali anche a casa. Dalle spazzole elettriche per la detersione, in grado di sostituire la pulizia del viso dall'estetista, fino alle maschere Led di ultima generazione, perfette per rassodare ed illuminare la pelle del viso.

L'unica regola è essere costanti, solo in questo modo i risultati saranno visibili e duraturi.

Peeling e scrub

Sotto la doccia applicate uno scrub esfoliante corpo per rimuovere le cellule morte. Massaggiate delicatamente con movimenti circolari e poi risciacquate. Per il viso oltre ai classici esfolianti meccanici, si possono usare peeling enzimatici in grado di rendere la pelle più luminosa e levigata in pochi minuti.

Maschere viso

Dopo l'esfoliazione, la pelle del viso è particolarmente ricettiva, quindi è il momento di optare per una maschera. Le alternative sono due: le sheet mask, ossia dei fogli imbevuti di principi attivi da applicare direttamente sul viso, oppure quelle in barattolo, ottime per fare multi-masking. Con quest' ultima tecnica potete applicare più maschere contemporaneamente per risparmiare tempo e per un’azione più mirata nelle diverse zone del viso. Qualunque sia la vostra tipologia preferita, la regola è solo una: lavarle via dopo 15 minuti senza lasciare residui!

