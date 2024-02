Dal passato al presente: Il Trionfo del Grunge nel Make-Up

I l grunge make up (ri)torna alla ribalta fra le tendenze beauty del 2024

Non sono molte le tendenze del make-up che resistono alla prova del tempo, ma col passare degli anni, lo stile grunge continua a connettersi con le generazioni più giovani, probabilmente grazie alla sua storia anticonformista o alla sua stretta associazione con la musica. Il trucco Grunge ha raggiunto il culmine della popolarità negli anni '90, un'epoca in cui l'estetica punk-goth non solo dominava la scena musicale, ma influenzava anche le passerelle e le riviste di moda. Caratterizzato da un eyeliner sfumato, pelle opaca, mascara abbondante e labbra scure, questo look esprimeva perfettamente l'anima ribelle e seducente di questa estetica.

Da dove nasce lo stile Grunge?

Il makeup Grunge ha radici profonde nella cultura alternativa degli anni '90, particolarmente associato alla scena musicale grunge di Seattle. Icone musicali come Kurt Cobain e Courtney Love hanno contribuito a definire uno stile che si rifletteva non solo nella musica, ma anche nell'abbigliamento e nel trucco. Si caratterizza per il suo aspetto disordinato, i toni scuri e la mancanza di perfezione, creando un'immagine ribelle e anticonformista.

Libertà creativa e ribellione

Il ritorno del make up Grunge non è solo una tendenza beauty, ma porta con sé un messaggio di libertà creativa e ribellione. Questo stile infatti, non cerca la perfezione, ma incoraggia l'autenticità e l'accettazione di sé. È un richiamo a non conformarsi agli standard predefiniti di bellezza, ma piuttosto a celebrare le differenze e a esplorare la propria individualità.

Grunge 2.0

Oggi, il make up Grunge ha fatto il suo ritorno, riscuotendo successo anche su TikTok con ben 7 miliardi di visualizzazioni. Tuttavia, il trucco Grunge del 2024 non è una semplice replica del passato, ma piuttosto una rivisitazione più cool e chic, adattata alle tendenze e alle esigenze attuali.

Come realizzare il make up grunge

Per realizzare un trucco grunge in modo semplice, inizia preparando la base del viso. Applica un primer opacizzante per levigare la pelle e controllare la lucidità. Successivamente, stendi un fondotinta dal finish matte per coprire le imperfezioni e uniformare l'incarnato, scegliendo la coprenza in base al tuo gusto e tipo di pelle. Fissa il tutto con una cipria trasparente o colorata per una maggiore durata.

Focalizza l'attenzione sugli occhi, creando uno smokey eyes. Utilizza una palette di ombretti nei toni del grigio, nero, marrone o viola. Applica un ombretto chiaro sull'intera palpebra mobile, sfuma una tonalità più scura nella piega dell'occhio e lungo le ciglia inferiori per un effetto degradé. Per aggiungere luminosità allo sguardo, utiliza un ombretto shimmer nell'angolo interno dell'occhio. Traccia una linea di eyeliner nero sulla rima superiore e inferiore, sfumando per ottenere un effetto smudged. Completa con un mascara volumizzante.

Per le labbra, opta per un rossetto audace nei toni scuri come bordeaux, vinaccia, rosso scuro, prugna, marrone o nero. Applica il rossetto direttamente dallo stick o con un pennello, sfumando con le dita per ottenere un effetto "kissed off", simile a un rossetto sbavato.