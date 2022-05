Il glitter eyeshadow è il trucco brillante per illuminare lo sguardo quest’estate

V oglia di brillare durante le calde e magiche notti estive? Ecco il make up da provare più shine e glam della stagione, il glitter eyeshadow

Parola d’ordine per un’estate all’insegna dell’originalità e della voglia di stupire con un solo sguardo? Ovviamente glitter, o meglio ancora glitter eyeshadow. Il trucco occhi più luminoso e brillante della stagione calda. E di cui siamo certe non potrai più fare a meno per donare una carica di luce, fascino e glam alle tue magiche serate estive.

Un make up davvero unico e che nasce dalla voglia irrefrenabile di esprimere la propria creatività in modo diverso. Regalando allo sguardo tutta la luce che si merita per ammaliare con un solo colpo ciglia chiunque lo incroci. E diciamolo pure, lo fa davvero in modo impeccabile e sempre originale.

Caratteristica del glitter eyeshadow (ovvero dell’ombretto glitterato), infatti, è quello di adattarsi perfettamente a ogni tipologia di look. Da quello più basic, come unico tocco di eccentricità dall’animo chic ed elegante, fino agli outfit e ai make up più creativi, originali e colorati. Adattandosi perfettamente a un total look all’insegna della voglia di osare, brillare e stupire.

Un make up occhi amato dalle celeb e sfoggiato in tantissime versioni diverse. Riempiendo la palpebra in modo pieno e uniforme oppure solo ai lati degli occhi. Impreziosendo un make up occhi grafico oppure optando per un glitter eyeshadow più minimal. Che valorizzi lo sguardo con piccoli glitter o strass distribuiti sulla palpebra in modo più “disordinato”.

Il tocco in più? Prova a sfumare il tuo glitter eyeshadow fino alle sopracciglia per un effetto wow davvero unico. Vedrai che risultato!

Il tutto giocando con tantissimi colori diversi, dall’argento al fucsia, passando per il verde e il blu. E scegliendo la tipologia di prodotto che più ami. In polvere (per cui è richiesta una base di colla in modo da far aderire bene il trucco alla palpebra) o optando per eyeliner glitterati e ombretti gel, facili da applicare e a lunga tenuta.

E creando dei beauty look sempre nuovi e super shine. Mostrando tutta la tua voglia di stupire, ammaliare e, soprattutto, senza mai dimenticarti di brillare. Sia durante il giorno che, ovviamente e senza nessun tentennamento, durante le tante fantastiche serate che vivrai durante questa ormai vicinissima nuova estate.