Giornata mondiale dell’amicizia: i regali beauty da fare alla tua BFF

Q uale miglior gesto, se non un regalo, per mostrare alla tua migliore amica quanto le vuoi bene? Qui trovi un po' di idee sfiziose, tu pensa solo a come celebrare

Il 27 aprile 2011 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha reso ufficiale la Giornata Mondiale dell’Amicizia. La data da segnare sul calendario per il è il 30 luglio. L'obiettivo primario di questa giornata è quello di diffondere l'amore tra gli esseri umani. L'ONU incoraggia i governi e le organizzazioni internazionali a creare eventi per promuovere una cultura di dialogo e comprensione reciproca con lo scopo di creare un mondo in pace.

Su scala molto, molto più ridotta, anche tu puoi contribuire.

Gli amici sono la famiglia che ci siamo scelti. Li amiamo incondizionatamente e sono sempre con noi: felici nei momenti belli e pronti a dare supporto in quelli più bui. Sembra riduttivo riassumere il loro valore e una vita passata insieme con un semplice regalo, ma è un piccolo gesto per mostrare loro quanto sono importanti per te e - perché no? - per fargli sapere che le liti sono occasionali e che ci sarai sempre per loro. Ecco, ogni volta che la tua BFF guarderà o userà un tuo regalo, le tornerà in mente l'occasione in cui l'ha ricevuto e saprà di essere speciale. Certo, poi se vuoi organizzare qualcosa insieme a lei (o a loro), perché no? Creare ricordi è ancora il miglior modo per celebrare.

Per l'amica che non rinuncia mai al rossetto

La tua BFF è rimasta devota al rossetto anche sotto la mascherina? Questo dura fino a 18 ore: pensa a tutto il tempo in cui sarai nei suoi pensieri.

RED TOUCH LIPSTICK!, Deborah Milano - Colore ultra-opaco e comfort estremo. Questo rossetto è arricchito con infusione di olio di rosa, che nutre le labbra e le lascia morbide a lungo, e dalla profumazione fiorita, delicata ma super avvolgente.

Per l'amica con la pelle delicata

Se la tua BFF si irrita facilmente, puoi solo aiutarla ad alleviare il fastidio. Te ne sarà davvero grata.

Mega Mushroom Relief & Resilience Treatment Lotion, Origins (da Sephora) - Una lozione acquosa e leggera, che penetra a fondo nella superficie della pelle per idratare, lenire e ridurre immediatamente i rossori. Rinforza l’innata resilienza della pelle per proteggerla dagli aggressori esterni, ripara la pelle secca, irritata e sensibilizzata e aiuta ad uniformare l’incarnato.



Per l'amica con la chioma riccia e ribelle

Chi non ha un'amica con una chioma riccia e potenzialmente pazzesca? Aiutarla a dare il meglio di sé è il minimo che tu possa fare.

Hair Food Maschera Burro di Cacao per capelli ricci, Garnier - Una maschera gourmand al profumo di cocco, vaniglia e latte di mandorle e muschio che nutre i ricci riparandoli in profondità, ma senza appesantirli.

Per l'amica pazza per i capelli

La tua BFF cambia pettinatura con più frequenza delle volte in cui tu apri Instagram? Aiutala a preservare la chioma, anche in viaggio!

In alternativa puoi regalarle un appuntamento al Dyson Beauty Lab per un servizio di styling e consulenza personalizzati con un Dyson Stylist e per provare tutti gli hair tools del brand per trovare quello più adatto alle sue esigenze.

Corrale, Dyson - 3 impostazioni di calore che si adattano a diverse tipologie di capelli e fino a 30 minuti di styling senza filo, garantisce performance costanti fino all'ultimo secondo di durata della batteria.

Per l'amica creativa

La palette di ombretti in tutte le tonalità Very Pery con i suoi colori complementari, per aiutare la tua BFF a creare ogni giorno un trucco strabiliante.

Palette Color Block Orange & Purple, Huda Beauty (da Sephora) - Le sfumature calde dell’arancio si intrecciano ai toni decisi e freddi del viola nelle sue declinazioni con un tocco di glitter.

Per l'amica che è sempre di fretta

Aiutala a ridurre il tempo in doccia con shampoo e trattamento 2-in-1. Ti sarà grata per il tempo risparmiato.

Shampoo Maschera 2 in 1 in polvere all'ortica, Klorane - Proveniente da colture BIO e argilla, è indicato per la cute grassa e, utilizzato una volta a settimana, equivale a uno shampoo normale abbinato a un trattamento. La polvere si applica direttamente sulla cute e si trasforma in schiuma a contatto con l’acqua.

Per l'amica eco-FRIENDly

Guarda tutto, dal packaging alle formule biodegradabili? In spiaggia farà ancora più attenzione e sfoggerà questo prodotto ocean-friendly con estremo orgoglio.

Waterlover Sun Milk SPF 50, Biotherm - Texture sensoriale e di rapido assorbimento per il latte solare ricco di antiossidanti e vitamina E.

Per l'amica che è sempre dal parrucchiere

Aiutala a proteggere la sua preziosissima chioma dai danni di sole, salsedine e cloro.

Spray Protettivo Capelli, Bioscalin - Protegge i capelli dai danni del sole fino a 8 ore. Niente secchezza, disidratazione o colore alterato, ma un finish super luminoso.

Per l'amica che ha una trousse minimal

Texture cremosa e modulabile, così lo può dosare in base all'abbronzatura e si usa su guance e labbra.

Halo Sheer To Stay Color Tint, Smashbox - Infuso con Primer Oil Complex idrata e dura a lungo.

Per l'amica... brillante

L'olio multitasking per capelli, viso e corpo. Sublima l'abbronzatura e le regala un'aura luminosa.

Huile Prodigieuse, Nuxe - 7 oli preziosi 100% vegetali arricchito di migliaia di madreperle dorate che idratano e nutrono corpo, capelli e viso. Non unge.

Per l'amica che ama la rosa

Uno spray idratante e rinfrescante da utilizzare quando serve e ti immergi in una fragranza delicata ed elegante. Se ama la skincare sensoriale te ne sarà per sempre grata.

Rose Facial Spritz, The Organic Pharmacy - Un distillato da mille e una notte, adatto a tutti i tipi di pelle, ma è l’ideale per chi ha la pelle secca e particolarmente delicata e sensibile. Ottenuto dai petali di rosa damascena, ha proprietà idratanti, calmanti e tonificanti.

Per l'amica attentissima alla pelle

La protezione solare potrebbe rubarti il ruolo di BFF, ma in questo modo le fai capire quanto ci tieni al suo incarnato immacolato. Meriti una medaglia.

Vinosun Fluide Très Haute Protection SPF50+, Caudalie - Protegge dai raggi UVA, UVB e del foto-invecchiamento. Ha un texture ultraleggera e invisibile, ideale sia per l'uso quotidiano che in spiaggia. La formula è arricchita da uno speciale complesso polifenolico che blocca i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce ed è altamente biodegradabile e non tossica per l'ambiente marino.

Per l'amica che ama la skincare

Prova tutto e anche di più? In questo modo le regali una pelle degna della dea che è.

Wake-up Kit, Sunday Riley (da Sephora) - Contiene il detergente Ceramic Slip, l'essenza Pink Drink, il siero illuminante C.E.O 15% Vitamin C, l'olio per il viso C.E.O Glow Vitamin C + Turmeric, il trattamento all'acido glicolico Good Genes e la crema occhi Auto Correct. Una routine rivitalizzante, illuminante e levigante.

Per l'amica che fa le ore piccole

E poi si lamenta che ha gli occhi gonfi! Che coraggio. Ma tu sei con lei, quindi approfittatene per un eye-mask party.

Sub-Zero De-puffing Eye-Mask, 111Skin - Maschera rinfrescante in idrogel per combattere borse e occhiaie. Mettere la maschera in frigorifero prima dell'applicazione amplifica i benefici e dà sollievo agli occhi stanchi.

Per l'amica che è perfetta, ma si lamenta della ritenzione idrica

Regalale questo scrub dalla profumazione balsamica che esfolia in profondità e lascia la pelle liscia e morbida.

Skinexpert Sea Salt Scrub, Somatoline - Trattamento esfoliante con formula salina bifasica super concentrata. Rigenera e idrata la pelle con un’esfoliazione intensa. Contiene sale marino integrale, che svolge l’azione esfoliante e levigante e l'olio di mandorle dolci, di jojoba e di germe di grano per un’azione idratane.

Per l'amica che si fa una maschera al giorno

Questa le cambierà la vita. Non solo ha una potente azione lenitiva, ma messa in frigorifero dà sollievo alla pelle e regala un momento di gioia nelle giornate torride.

Cicapair Tiger Grass Calming Serum Mask, Dr. Jart+ - Formulata con un complesso di centella asiatica, allantoina e niacinamide, è perfetta per idratare, lenire e proteggere le pelli più sensibili e irritate.

Per l’amica Scorpione

Un regalo di profumeria artistica e una fragranza ispirata al suo segno zodiacale. O meglio, un jus opulento che evoca la supergigante rossa, la stella più luminosa nella costellazione dello Scorpione. Se poi la tua BFF è fan degli oroscopi, il gioco è fatto: sei ufficialmente un genio nel fare regali.

Antares Eau de Parfum, In Astra - Una fragranza opulenta, scritta sulle note di pepe rosa, tuberosa, frangipani e scaldata da un cuore ambrato e legnoso.