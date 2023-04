Brufoli e punti neri: non nasconderli, combattili!

P er molto tempo brufoli e punti neri sono stati motivo di vergogna per chi ne soffriva, ma oggi la narrazione è cambiata.

Se anche tu soffri di brufoli e punti neri, sappi che sei in buona compagnia, perché uno studio ha rivelato che, come te, il 63% degli italiani (Fonte: Beauty Track 2020) ha pelle mista o grassa e soffre di imperfezioni e non è una questione di età o genere.

Nonostante per molt* siano ancora difficili da accettare, brufoli e punti neri non sono più uno stigma di cui vergognarsi e che bisogna nascondere a tutti i costi. È vero che i social continuano a bombardarci di immagini di influencer con pelli straordinariamente perfette che acuiscono sensazioni di ansia, insicurezza e inadeguatezza, ma c’è anche un altro aspetto.

I movimenti skin positive ci aiutano a capire che la bellezza e il nostro valore come persone non dipendono dall’avere una pelle perfetta e mostrano una realtà in cui non c’è motivo per sentirsi divers*, ma si può abbracciare questa condizione e vivere normalmente. Imperfezioni, brufoli e punti neri non sono sinonimo di brutto e sporco e soffrirne è già doloroso, senza bisogno di ascoltare chi giudica senza sapere. L’unico pensiero che conta è il tuo, tu sai che sei perfett* comunque, solo che te ne sei temporaneamente dimenticat*.

Il primo passo per (ri)conquistare fiducia in te stess* e non farti sopraffare è trovare il coraggio di mostrare le tue imperfezioni, parlandone chiaramente e liberamente. Il secondo step è una skincare adeguata, perché avere una pelle a tendenza acneica, con tutto ciò che comporta, non significa accettarla passivamente. È meglio essere consapevole della tua condizione e capire che probabilmente dovrai lavorarci di più rispetto ad altr*, ma è anche vero che hai degli ottimi alleati amici della pelle impura. Si chiamano acido salicilico, acido lattico, carbone e niacinamide.

Come eliminare brufoli e punti neri: le cose da fare e da non fare

Qualunque sia la causa di brufoli e punti neri, una cosa è certa. Mai e poi mai, per nessun motivo al mondo puoi schiacciare brufoli e punti neri, perché rischiano di infettarsi e di lasciare macchie post acneiche.

L’unica risposta giusta per combattere la pelle impura è una skincare gentile, con attivi efficaci che aiutano a combattere questo tipo di problema. Nei casi più gravi però, la strada giusta da percorrere prevede sempre una visita con un dermatologo specializzato che sarà in grado di studiare la terapia più adatta caso per caso.

Pelle impura viso: i rimedi

La pelle grassa è caratterizzata da eccesso di sebo (pelle lucida), pori dilatati e spesso è causa di pelle impura, con punti neri e brufoli. Questa condizione di pelle si può manifestare a qualunque età e una skincare su misura è il modo più efficace per combatterla.

Se ti stai chiedendo quali sono gli attivi di cui la tua pelle impura non può fare a meno, eccoci qui pronti a svelarteli grazie a Garnier che ha sviluppato la linea linea Pure Active con ingredienti dalle proprietà purificanti, opacizzanti e lenitive quali Acido Salicilico, Carbone e Niacinamide. Una gamma pensata proprio per pelli a tendenza acneica, soggette a brufoli e punti neri.

L’acido salicilico svolge un’azione seboregolatrice, cheratolitica, antinfiammatoria e batteriostatica, quindi contrasta perfettamente i problemi legati alla pelle impura ed è l’ideale per i brufoli. Per prendersi cura della propria pelle è fondamentale partire dalla detersione: il detergente 3 in1 Carbone di Garnier Pure Active è un ottimo alleato contro i punti neri. Può essere utilizzato come detergente (massaggio delicato), scrub (massaggio più energico) o maschera (lasciando in posa per 5 minuti)

Per una routine completa contro brufoli e punti neri, uno step detersione e poi un trattamento specifico anti-imperfezioni può fare al caso tuo. Il nuovo Siero AHA+BHA con carbone di Garnier fa parte della linea Pure Active. La sua formula, adatta anche alle pelli più sensibili, contiene Acido Lattico (AHA) per aiutare a esfoliare le pelli spente; Acido Salicilico (BHA) per contribuire a ridurre i brufoli; Niacinamide (Vitamina B3) per lenire la pelle donandole uniformità e infine Carbone di origine naturale, con effetto purificante ed opacizzante.