Festa del papà: ecco come fare un regalo originale

I n questo caso non è tanto il regalo che conta, ma come glielo fai. E il consiglio arriva direttamente da una gift planner.

Il 19 marzo è la festa del papà e, diciamocela tutta, non saremo mai in grado di fargli un regalo all’altezza. Quello che possiamo fare però è trovare un modo per fargli un regalo originale, non tanto nell’oggetto in sé, ma nel modo in cui glielo presentiamo.

Certo, il minimo che possiamo fare è un regalo pensato apposta per lui. Può essere un set da barba se radersi fa parte del rituale mattutino, oppure un kit di prodotti per il grooming se abbiamo un papà con la barba sempre curata, ma anche regalargli il suo profumo preferito è sempre una valida opzione per essere certi di non sbagliare. Insomma, non compriamo qualcosa solo perché ci sentiamo in dovere di farlo, ma qualcosa che gli faccia capire che conosciamo lui, i suoi gusti e le sue esigenze.

Se però vuoi far sentire il tuo papà davvero speciale, ecco il consiglio di Ilaria Apolloni, la prima gift planner italiana. “Quando facciamo un regalo è importante che sia pensato su misura per chi lo riceve, bisogna metterci cura nell’impacchettarlo e non può mancare un biglietto scritto a mano”, dice Apolloni, “ma se vogliamo che sia davvero speciale e originale, quello che possiamo fare è creare una gift box con tanti piccoli regali (e magari altrettanti bigliettini) che il papà possa aprire nell’arco della giornata”.

Se non sai come fare pensa ai vari calendari dell’avvento beauty e a come sono strutturati e usa quello come linea guida per costruire una gift box davvero unica, ma piuttosto che scrivere i giorni metti l’orario in cui devono essere aperti: in questo modo lo farai sentire davvero speciale, perché capirà che è un regalo davvero sentito e pensato e che ci hai investito del tempo. Anche se all’interno ci saranno tanti piccoli oggetti e un solo regalo più importante sarà il tuo regalo originale per la festa del papà. “Anche se sono una gift planner mi piace non solo fare i regali, ma anche riceverli”, dice Apolloni, “e le gift box su misura sono sempre un successo”.

Bullfrog Pasta Esfoliante Lavabarba

Foreo LUNA 4 Men

Prada Cofanetto Luna Rossa Ocean Eau de Toilette

Clarins Men Cofanetto Idratante

The Gentlemen's Club Tagliacapelli professionale Supercut

Nuxe Men Gel da Rasatura Anti-irritazioni

BaByliss MEN MT996E Super-X Metal Series 15 in 1

