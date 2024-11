I migliori cosmetici coreani da comprare online a base di ingredienti fermentati

Nell'articolo:

La fermented skincare è una tendenza della k-beauty che sta pian piano conquistando anche l’Occidente. Chi conosce e apprezza i benefici della skincare coreana, sa che l’efficacia dei prodotti è dovuta a una combinazione di ingredienti altamente performanti e texture leggerissime che penetrano a fondo nella pelle per garantire il miglior risultato possibile.

Cos’è la fermented skincare

La skincare con ingredienti fermentati è chiaramente naturale, a base di semi, fiori e frutti e sfrutta l’azione di funghi e batteri che, in un ambiente privo di ossigeno, scompongono carboidrati e zuccheri in sostanze semplici, come enzimi o aminoacidi.

Il risultato della fermentazione sono estratti acquosi ricchi di oligoelementi, minerali, vitamine e aminoacidi, totalmente compatibile con la nostra pelle. Questo rende gli ingredienti più facili da assimilare e ancora più efficaci. La loro struttura molecolare infatti, viene alterata, rendendoli particolarmente adatti anche per le pelli più sensibili.

I benefici della skincare fermentata

I prodotti a base di ingredienti fermentati aiutano a combattere lo stress ossidativo e i danni causati dai radicali liberi, contrastando efficacemente l'iperpigmentazione e garantendo un incarnato uniforme.

Come sappiamo, più le molecole sono piccole, più facilmente riescono a penetrare nella pelle e a svolgere la loro azione benefica, indipendentemente da quale essa sia.

Proprio la fermented skincare è a base di molecole minuscole che permettono ai principi attivi una penetrazione ottimale. Inoltre dalla fermentazione si ottengono vitamine, antiossidanti e acidi che favoriscono la salute della pelle, mantenendo il giusto equilibrio del microbioma cutaneo. Ultimo beneficio, ma non per importanza, è che questi cosmetici sono adatti ad ogni tipo di pelle, anche la più delicata.

Gli ingredienti star della fermented skincare

I Galactomyces sonouno degli ingredienti fermentati più conosciuti, noto per idratare e uniformare l'incarnato. Aiuta a illuminare la pelle e a ridurre l’aspetto delle rughe.

Sake e riso fermentato sono ricchi di minerali e antiossidanti, ottimi per l’idratazione e per una pelle morbida e luminosa. Contiengono acido kojico, che agisce come illuminante naturale.

Il lievito di birra fermentato aiuta a rafforzare la barriera cutanea, rendendo la pelle più resistente agli stress ambientali e migliorando l’elasticità.

La soia fermentata ha proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti ed è l’ideale per le pelli sensibili o mature, poiché migliora l'elasticità e stimola la produzione di collagene.

Tra gli altri ingredienti famosi c’è il tè nero fermentato (Kombucha), noto per i suoi effetti antiossidanti, è un ottimo alleato per combattere i segni dell'invecchiamento e migliorare la luminosità della pelle.

I migliori prodotti coreani a base di ingredienti fermentati

Scopri la nostra selezione!

COSRX - Galactomyces 95 Tone Balancing Essence

SOME BY MI - Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner

mixsoon - Bean Essence

haruharu - Black Rice Hyaluronic Toner Fragrance Free - Tonico Viso Riso Nero e Acido Ialuronico Senza Fragranza

Wish Formula - Fermented Hydra Ceramide Lotion

Purito SEOUL - Fermented Complex 94 Boosting Essence

Anua - Rice 70 Glow Milky Toner

ONE THING - Galactomyces Ferment Filtrate Toner

Bellflower - Bifida Galactomyces First Serum

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.