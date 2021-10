E lixir Botanique è la nuova linea di skincare di Yves Rocher che unisce le potenzialità per la pelle della terra e dell'oceano. Degna rappresentante di questi due elementi è Federica Pellegrini. Noi di TheWomBeauty l'abiamo incontrata per farci raccontare il suo rapporto con il mondo del beauty

La nuova linea di Yves Rocher, Elixir Botanique, si rivolge alle pelli che hanno bisogno di essere ossigenate e detossinate perché magari sottoposte a stress. Comprende un siero fortificante, una crema anti-inquinamento da giorno, una crema da notte e un roll-on occhi anti-fatica. Il segreto del suo potere ossigenante consiste nell'unione di due ingredienti di eccellenza: l'estratto di Nasturzio, pianta capace di catturare grandi quantità di luce per liberarsi della polvere, e l'estratto di Microalga Tetraselmis, efficace nel combattere gli effetti dell'inquinamento.

Ecco che cosa ne pensa la divina del nuoto, Federica.

Cosa ti ha spinto a diventare ambassador della nuova linea Elixir Botanique di Yves Rocher?

Sono sempre più attenta alla scelta dei marchi con i quali decido di collaborare e di rappresentare, perché devono rispecchiare quelli che sono i miei valori e gli ideali che mi rappresentano come persona. Conoscevo e ho sempre ammirato Yves Rocher per la sua missione sostenibile e avvicinarci e lavorare insieme, soprattutto per un lancio così forte e importante, è stato un vero piacere! Di Yves Rocher mi ha colpito particolarmente la profonda storia e forte missione green che da sempre caratterizza questa azienda. Al di là dei prodotti che offre, naturali, efficaci, rispettosi del pianeta e accessibili, l’impegno concreto che come azienda porta avanti è sorprendente. Oggi è sempre più importante fare concretamente qualcosa, anche dei piccoli gesti, per il nostro pianeta. Mi sono ritrovata perfettamente in quello in cui crede il brand e nella creazione della linea che unisce terra e oceano. Inutile dirlo, l’acqua è il mio habitat, la mia pace, la mia grinta. Dalla terra però prendo la mia forza, la mia energia. Sono l’incontro di questi due mondi e la linea Elixir Botanique è perfetta per me proprio per questo!

Iniziare questa collaborazione con Yves Rocher mi ha poi permesso anche di ascoltare di più i bisogni della mia pelle e di scoprire una linea che viene incontro alle mie esigenze.

C'è un prodotto o una caratteristica della linea che preferisci rispetto ad altri?

Dopo aver provato la linea per diverso tempo, posso dire che il siero quotidiano fortificante anti inquinamento Elixir Botanique è il mio preferito, perché è davvero in grado di prendersi cura della mia pelle in maniera unica. Tra costanti allenamenti, viaggi e impegni, la mia pelle è tendenzialmente sottoposta a molto stress. In più, per il fatto che sono costantemente a contatto con il cloro, la mia pelle necessita di un’idratazione extra. La sua texture fresca con micro-gocce dona sollievo immediato alla mia pelle, sempre esposta al nemico/amico numero 1, il cloro, rendendola più forte, ossigenata e radiosa. In più è un prodotto che ha una concentrazione di principi attivi 5 volte più forte, promettendo idratazione, fortificazione e un’azione anti-inquinamento quasi immediata. Ho imparato molto bene, (anche la gestualità!) ad utilizzarlo mattina e sera, sempre in abbinamento alle due creme, dalle texture studiate per rispondere alle esigenze della pelle sia di giorno che di notte.

Un consiglio alle amanti degli sport in acqua: come proteggere la pelle dal cloro?

Il cloro sicuramente influisce sul benessere della pelle, che ha bisogno di più idratazione e nutrizione. In linea generale mi sento di consigliare di idratare bene la pelle dopo aver passato ore e ore in acqua: è importante curare la propria routine skincare in questo senso. Nel mio beauty case non possono mancare: crema idratante corpo, crema viso e siero. Sono i miei 3 compagni nella vita quotidiana. Ma sottolineo che è importante anche prima di tutto capire e sapere che tipo di pelle ognuno di noi ha, perché in base alla tipologia di pelle, si può trovare la soluzione migliore che risponda ai propri bisogni.

Potresti raccontarci la tua beauty routine? Ami l'essenzialità o ti piace giocare con i prodotti?

Fino ad oggi non ho mai avuto molto tempo per occuparmi della mia beauty routine, ma ho sempre cercato di prendermi cura della mia pelle, trovando il tempo e il modo per mantenere la mia pelle sana e idratata. La skincare è per me un must have e ci tengo a seguire gli step minimi, ma essenziali per mantenere la pelle pulita e sana.

Grazie alla partnership con Yves Rocher rappresento la nuova linea fortificante anti-inquinamento Elixir Botanique in qualità di ambassador e ho avuto la possibilità di scoprire in anteprima i benefici di questa nuova linea viso studiata per rispondere alle esigenze di tutti, non solo di noi donne. Dopo la detersione e il tonico, uso prima di tutto il siero, ed in questo caso il siero quotidiano fortificante anti inquinamento Elixir Botanique. Non dimentico il Roll-On Illuminante Anti- Fatica Elixir Botanique per il contorno occhi: la pelle del contorno occhi sappiamo essere più delicata e questo prodotto in gel, molto fresco e con un applicatore roll-on, permette un’applicazione del prodotto facile e mirata, in modo omogeneo.

La mia vita è in costante movimento, per questo dedicarmi a me stessa è così importante. La beauty routine, non solo skincare, è un modo per concentrarmi su me stessa e ripagare la mia pelle e il mio corpo per gli intensi sforzi a cui li ho sottoposti.

Se parliamo di make-up, amo un effetto nude e non mancano mai il mascara che mi permette di far risaltare lo sguardo: il Mascara “Intense Metamorphose Waterproof” di Yves Rocher è diventato ormai indispensabile! Mi piace abbinarlo ad un effetto naturale sulle labbra con la matita “Le Brillant” numero 2 bois de rose, sempre di Yves Rocher.

Un suggerimento che vorresti dare alle ragazze di 30 anni per perseguire i propri sogni?

Un solo consiglio: credete in voi stesse e lascerete il segno!