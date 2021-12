I fanghi sono un trattamento di bellezza spesso associato al periodo primaverile ma i motivi per considerarli anche in inverno sono diversi

I fanghi sono un trattamento naturale la cui azione primaria è combattere cellulite e ritenzione idrica e far sentire gambe e addome decisamente più leggeri.

Spesso si pensa a loro ai primi caldi, quando l’estate si avvicina e si cerca di correre ai ripari in vista del momento in cui esporre qualche centimetro di pelle extra.

Approcciarsi in questo modo ai fanghi però, non è molto positivo, prima di tutto perché non esiste alcun motivo per affannarsi in vista di una fantomatica quanto inesistente prova costume, e secondariamente perché così facendo si ignorano i numerosi benefici che fare i fanghi in inverno comporta.

Prima di elencare i più importanti però, facciamo chiarezza su cosa siano veramente i fanghi.

Cosa sono e come si applicano

Solitamente, per fanghi si intende un composto nel quale convivono acqua termale, che a seconda della tipologia porta con sé azioni e benefici specifici; una componente solida a sua volta formata da argilla e batteri, alghe o humus; e alcuni principi attivi, ovvero estratti naturali deputati a svolgere un’azione drenante e antinfiammatoria. I più comuni sono centella asiatica, mirtillo nero, edera, pungitopo, ippocastano ma non solo.

Qualunque tipologia si scelga, per usufruire dei suoi benefici i metodi sono due: recarsi in un centro benessere o termale e affidarsi alle mani degli esperti, oppure optare per una soluzione home made, decisamente più economica e altrettanto efficace.

Come dicevamo la loro funzione è quella di combattere cellulite e affini ma i motivi per scegliere di fare i fanghi in inverno sono molti altri.

Potenziano i trattamenti anti cellulite

Se stai facendo un altro trattamento per combattere la cellulite e la buccia d'arancia, abbinarci i fanghi può rivelarsi molto utile perché ne accelerano e aumentano i benefici.

Il motivo è molto semplice, applicando i fanghi sulla zona interessata si forma uno strato isolante che aumenta la temperatura della pelle e di conseguenza i poli si dilatano. Entrambi questi fattori consentono ai principi attivi dei trattanti anti cellulite di penetrare meglio nella pelle e in modo più rapido in circolo.

Migliorano la grana della pelle

Un altro loro vantaggio, spesso sottovalutato, è quello di rendere la pelle estremamente vellutata, aspetto che specialmente in inverno quando questa parte del corpo è coperta, si tende a trascurare.

Effetto scrub naturale

In merito di questo effetto magico è da ricercare nella composizione stessa dei fanghi. La loro texture terrosa, a contatto con la pelle genera infatti una leggera azione abrasiva, in grado di eliminare cellule morte e impurità. Insomma, fare i fanghi significa anche praticare uno scrub naturale al proprio corpo.

Non sono foto sensibilizzanti

Non tutti i trattamenti per il corpo e per il viso sono accessibili senza dover pensare successivamente a una protezione aggiuntiva contro i raggi negativi del sole. Alcuni, infatti, sono foto sensibilizzanti, ovvero causano un abbassamento del livello naturale di protezione della pelle dai suoi raggi negativi. Proprio per questo sono assolutamente banditi per le pelli più sensibili o che già in circostanze normali rispondono in modo più violento a eventuali scottature o esposizioni.

Questa problematica però non riguarda minimamente i fanghi. Sottoporsi a un impacco di questo tipo, infatti, non aumenta le possibilità di danni cutanei causati dal sole, quindi puoi farlo con serenità anche se hai in programma una giornata in alta quota, sotto il sole invernale che, anche se non sembra, genera gli stessi danni di quello estivo.

Obbligano a prendersi un momento di pausa

Autunno e inverno, molto più delle stagioni calde, sono solitamente caratterizzati da ritmi di lavoro e studio intensi e scadenze pressanti. Prendersi una pausa a volte è quindi doveroso e che si scelga di fare i fanghi a casa, in un salone di bellezza o in una spa, sottoporsi a questo trattamento significa anche dedicare del tempo a se stesse, in cui le mille fonti di stress siano solo un ricordo lontano.

Una volta applicati, infatti, è impossibile muoversi, si deve solo aspettare con pazienza che facciano il loro effetto.

Quale momento migliore, quindi, per rilassarsi, appisolarsi, ascoltare la musica o leggere qualche pagina di un buon libro.

A generare una fonte enorme di piacere extra in quei momenti è anche l'applicazione in sé, visto che prevede un massaggio e che la pelle venga a contatto con una consistenza vellutata super confortevole.

Insomma, i motivi per goderti il momento al 100% , specialmente in inverno quando le temperature artiche e gli altri eventi negativi ci mettono a dura prova, ci sono tutti. Non lasciarteli sfuggire.

Aiutano anche contro l’acne

Forse non lo sai ma esistono alcuni tipi di fanghi che si possono fare anche sul viso. Questa tipologia purifica la pelle e genera un’azione antibatterica che tiene lontano acne e punti neri.

Farli in inverno è indicato perché è un momento dell’anno in cui la pelle soffre particolarmente a causa del freddo e degli altri agenti atmosferici nocivi, quindi, necessita di cure extra.